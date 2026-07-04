México

Cómo proteger tu información en la oficina: los consejos de la Guardia Nacional para evitar el robo de datos

La institución subraya que ninguna de estas medidas requiere conocimientos técnicos avanzados

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Personas sentadas en un espacio de oficina con computadoras, escritorios y divisores transparentes. Un hombre tritura papeles y otro sostiene un candado.
Empleados en una oficina con cubículos abiertos operan computadoras, mientras un compañero tritura documentos y otro manipula un candado de seguridad informático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional advierte que navegar en internet sin precauciones en el entorno laboral expone tanto los datos personales como la información institucional a ciberdelitos que pueden derivar en fraude, robo de identidad o pérdida de datos sensibles.

La corporación, a través de su Campaña Nacional de Ciberseguridad 2026 “Internet Seguro para Todas y Todos”, emitió una serie de recomendaciones concretas dirigidas a quienes utilizan equipos de cómputo en sus centros de trabajo. El canal oficial para reportar cualquier incidente es el 088 de Atención Ciudadana, donde los reportes se reciben de forma segura y confidencial.

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Qué riesgos enfrenta la información laboral en internet

El entorno digital de una oficina concentra datos de alto valor: información financiera, registros de clientes, credenciales de acceso y comunicaciones internas. Un solo descuido —abrir un correo sospechoso, instalar una aplicación sin autorización o dejar el equipo desbloqueado— puede comprometer toda esa información.

La Guardia Nacional identifica la ingeniería social y el phishing como las principales vías de ataque en espacios de trabajo. Los delincuentes imitan comunicaciones legítimas para engañar a los usuarios y obtener acceso a sistemas o datos confidenciales.

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Personas en una oficina con computadoras, escritorios, sillas, plantas, estantes, una trituradora de papel, documentos y un candado.
Empleados trabajan en un entorno de oficina donde se implementan medidas para la seguridad de la información, con un candado y una trituradora de papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para proteger la información en el trabajo

1. Corrobora toda notificación recibida por correo electrónico o mensajes. Antes de hacer clic en cualquier enlace o responder una solicitud de datos, verifica que el remitente sea una fuente legítima. La corporación señala que esta verificación es la primera barrera contra el fraude electrónico y la suplantación de identidad.

2. Desconfía de archivos y enlaces de procedencia desconocida. Un archivo adjunto puede contener software malicioso diseñado para capturar información o tomar control del equipo. La regla es no abrir nada que no hayas solicitado o que provenga de un contacto no verificado.

3. Impide que personas ajenas usen los equipos de trabajo. El acceso de terceros a un equipo laboral representa un riesgo directo para la información almacenada. Solo el personal autorizado debe operar los dispositivos de la oficina.

4. No instales aplicaciones sin la aprobación del área técnica. La Guardia Nacional advierte que los programas no autorizados pueden comprometer el equipo de cómputo y toda la información que contiene. El área de tecnología de cada institución es la única instancia que debe validar cualquier instalación de software.

Ilustración a color de una mujer de perfil sentada frente a dos monitores de computadora, tecleando. Se ven otras personas y escritorios en el fondo.
Una mujer joven de cabello rizado se concentra en su trabajo frente a dos monitores de computadora, rodeada por otros colegas en un espacio de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Bloquea el equipo de cómputo cuando no lo estés usando. Alejarse del escritorio con la sesión abierta deja la puerta libre a accesos no autorizados. Activar el bloqueo automático de pantalla es una medida simple que reduce ese riesgo de forma inmediata.

6. Lee los términos y condiciones antes de usar cualquier aplicación. Estos documentos especifican qué tipo de información recopila la plataforma, cómo la almacena y bajo qué condiciones puede transferirla a terceros. Ignorarlos equivale a firmar un contrato sin leerlo.

7. Descarga aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales. Las versiones alteradas de programas populares suelen diseñarse para capturar credenciales o datos personales. La descarga desde fuentes no oficiales multiplica ese riesgo de forma exponencial.

Cómo actuar ante un incidente de ciberseguridad

8. Reporta cualquier situación sospechosa al 088. La línea de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional recibe reportes sobre fraudes electrónicos, suplantación de identidad y cualquier otro delito cibernético. Cada reporte es seguro y confidencial, y contribuye a la detección temprana de amenazas que pueden afectar a más personas.

Seis personas trabajan en computadoras con gráficos en una oficina. Se visualizan monitores, estanterías, una planta, cámara de seguridad y teclado de acceso.
Personal de una empresa trabaja en computadoras que muestran análisis de datos, en un entorno de oficina equipado con sistemas de seguridad y acceso controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Informa al área técnica de tu institución ante cualquier anomalía. Si un equipo presenta comportamientos inusuales —lentitud repentina, ventanas emergentes o accesos no reconocidos—, notifica de inmediato al personal responsable. La atención oportuna puede contener un incidente antes de que escale.

10. No compartas credenciales de acceso con nadie. Las contraseñas son personales e intransferibles. Compartirlas, aunque sea con un compañero de confianza, elimina la trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema y dificulta identificar el origen de cualquier vulneración.

Por qué la prevención es la mejor defensa

La Guardia Nacional, a través del CERT-MX de su Dirección General Científica, trabaja en la detección, el análisis y la atención de incidentes cibernéticos en México. La institución emite alertas tempranas y recomendaciones técnicas para que tanto ciudadanos como instituciones públicas y privadas fortalezcan su cultura de seguridad digital.

La corporación subraya que la prevención y el uso responsable de la tecnología son la base para proteger la información en cualquier entorno de trabajo. Adoptar estas prácticas no requiere conocimientos técnicos avanzados: basta con aplicar cada una de estas recomendaciones de forma constante y consciente.

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