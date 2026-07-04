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La actriz Julieth Restrepo anunció que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta: “Muy felices”

La artista reveló que su hija Lucía será hermana mayor de un niño, una noticia celebrada por colegas, amigos y seguidores en redes sociales

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La actriz Julieth Restrepo espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta - crédito @julieticarestrep0/ Instagram
La actriz Julieth Restrepo espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta - crédito @julieticarestrep0/ Instagram

La actriz colombiana Julieth Restrepo compartió una noticia que llenó de alegría a sus seguidores y al mundo del entretenimiento: está embarazada y espera su segundo hijo junto a su esposo, el compositor y productor musical Sebastián Zuleta.

El anuncio se hizo público el jueves 3 de julio de 2026 a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde la intérprete mostró imágenes familiares junto a Sebastián y su hija Lucía, quien nació el 24 de diciembre de 2022.

En la serie de fotografías, Julieth Restrepo aparece sonriendo y mostrando su embarazo en un ambiente íntimo y familiar, acompañada de quienes considera su mayor apoyo. La noticia fue recibida con entusiasmo por colegas y figuras del espectáculo, quienes llenaron la publicación de mensajes de felicitación y buenos deseos para la familia.

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Julieth Restrepo confirmó que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta, noticia celebrada por el mundo del espectáculo - crédito @julieticarestrep0/ Instagram
Julieth Restrepo confirmó que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta, noticia celebrada por el mundo del espectáculo - crédito @julieticarestrep0/ Instagram

“Felicidades!!! Qué alegría!!! Todas las bendiciones posibles para ustedes🙌“, Comentó la actriz Chichila Navia, ”Felicidades ✨✨✨♥️“, escribió Aida Bossa. ”Muero de amor 😍“, fue el mensaje de la actriz Yuri Vargas.

Uno de los detalles más emotivos del anuncio fue la complicidad de Lucía, la primogénita de la pareja. Según relató la actriz, fue la propia Lucía quien se encargó de comunicar la llegada del nuevo integrante a la familia con una frase espontánea que quedó registrada en el recuerdo: “Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá”. Julieth explicó que así fue como la pequeña compartió la noticia con los seres queridos, provocando alegría y sorpresa en su entorno.

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La actriz hizo el anuncio el 3 de julio con una publicación en redes, compartiendo imágenes familiares junto a su esposo y su hija Lucía - crédito @julieticarestrep0/ Instagram
La actriz hizo el anuncio el 3 de julio con una publicación en redes, compartiendo imágenes familiares junto a su esposo y su hija Lucía - crédito @julieticarestrep0/ Instagram

En el mensaje, la actriz antioqueña de 39 años confirmó el sexo del bebé: será un niño, lo que convierte a Lucía en hermana mayor. “Eso le dijo Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados. Lucía va a ser hermana mayor de un niño y la alegría que sentimos es mucha y se las quería compartir por aquí. ¡Bye!”, escribió la intérprete, dejando ver la emoción y el agradecimiento que embarga a la familia en esta etapa.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, así como sus colegas, los internautas dejaron sus mensajes. “Que belleza!!! Abrazos y abracitos ❤️“, ”¡Felicitaciones, mi bella Julieth! ❤️❤️❤️“, ”Que hermosura! Felicidades para todos. ❤️“, ”Ayyyy que felicidad!!! Todo el amor para ustedes❤️ felicitaciones", “Felicidades para ti y sebas!”, “Qué belleza! Un niño 👶? 💙 me muero!! Felicidades!“, (Sic), son comentarios que se sumaron a la publicación.

Las fotografías muestran la felicidad de Julieth Restrepo y su familia en esta nueva etapa, generando una ola de mensajes positivos de sus colegas - crédito @julieticarestrep0 / Instagram
Las fotografías muestran la felicidad de Julieth Restrepo y su familia en esta nueva etapa, generando una ola de mensajes positivos de sus colegas - crédito @julieticarestrep0 / Instagram

Julieth Restrepo ha construido una sólida trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, tanto en Colombia como en el exterior. Su papel como Madre Laura Montoya en la serie Laura, la santa colombiana le valió el Premio India Catalina a Mejor actriz protagónica, y la consolidó como una de las intérpretes más versátiles y reconocidas del país. Además, su trabajo en producciones internacionales como Griselda (Netflix), The Residence y Noticia de un secuestro le ha permitido proyectar su talento más allá de las fronteras nacionales.

Restrepo y Sebastián Zuleta mantienen una relación desde hace casi una década y se establecieron en Los Ángeles para continuar desarrollando sus carreras. La pareja contrajo matrimonio en enero de 2018 y, desde entonces, han compartido en redes sociales algunos de los momentos más importantes de su vida familiar y profesional.

Hasta el momento, la actriz no ha revelado otros detalles sobre su embarazo, como el nombre del bebé o la fecha estimada de nacimiento. No obstante, sus seguidores permanecen atentos a cada actualización y celebran junto a ella la llegada del nuevo miembro de la familia.

Aunque la pareja no ha revelado más detalles del embarazo, sus seguidores siguen atentos cada novedad sobre el nuevo integrante de la familia - crédito @julieticarestrep0/ Instagram
Aunque la pareja no ha revelado más detalles del embarazo, sus seguidores siguen atentos cada novedad sobre el nuevo integrante de la familia - crédito @julieticarestrep0/ Instagram

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para Julieth Restrepo, quien atraviesa este momento rodeada del cariño de su familia, colegas y admiradores. La actriz continúa consolidándose como una de las figuras más queridas del entretenimiento colombiano, al tiempo que disfruta de los preparativos para recibir a su segundo hijo.

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