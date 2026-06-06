Comité promotor de la asamblea constituyente desistió formalmente de la iniciativa y pidió el archivo de actuaciones

El comité pidió a la Registraduría que se le informe sobre las actuaciones administrativas que la autoridad electoral considere que deban adoptarse con ocasión de su solicitud - crédito Luisa González/Reuters

El comité promotor de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente hizo oficial su desestimiento de impulsar la iniciativa al enviar una comunicación al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en la que confirmó su decisión. Los integrantes del comité son Armando Wouriyu Valbuena, Yesenia Moreno Rodríguez, Carlos Alfonso Roserio, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García, José Luis Silva y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

“Los suscritos integrantes del Comité Promotor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, radicada ante esa entidad, de acuerdo con la declaración realizada en el artículo PRIMERO de la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026, de manera libre, expresa e inequívoca manifestamos nuestra decisión de desistir de la iniciativa presentada”, indicaron los firmantes en el documento.

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Su determinación implica la necesidad de dejar de lado todas las actividades relacionadas con la recolección de apoyos por parte de la ciudadanía para impulsar la constituyente, así como otras actuaciones asociadas al mecanismo de participación.

El comité desistió de impulsar la asamblea constituyente para unirse al acuerdo nacional que proponen Iván Cepeda y Aida Quilcué - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En consecuencia, solicitaron a la Registraduría que declare como presentado su desistimiento de la iniciativa y que archive todas las actuaciones administrativas que se encuentren en curso que estén relacionadas con dicha propuesta. De igual manera, pidieron que se realicen las anotaciones y registros que correspondan en los archivos y sistemas de información de la entidad.

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Finalmente, solicitaron que se les informe sobre las actuaciones administrativas que la autoridad electoral considere que deban adoptarse con ocasión de su solicitud.

El comité promotor ya había informado sobre su decisión de no continuar con la iniciativa de una asamblea nacional constituyente. En el texto que emitió en su momento, explicó que su determinación se basa en una revisión detenida de las condiciones políticas actuales de Colombia y en la necesidad de generar consensos para “consolidar una gran alianza por la vida”.

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Comité promotor de la Constituyente suspende recolección de firmas y retira proyecto en Colombia - crédito Comité promotor/MinTrabajo

Los integrantes del comité renunciaron a la propuesta para poder unirse a otro proyecto que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, pretende efectuar si llega a ser elegido mandatario de Colombia. Esto, teniendo en cuenta que el aspirante se distanció de la idea de una asamblea constituyente y afirmó que su enfoque está en hacer un acuerdo nacional.

“En este nuevo escenario, y atendiendo el llamado de diversos sectores sociales, populares y democráticos, hemos decidido sumar nuestras capacidades y esfuerzos a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Aida Quicué para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional”, precisó el comité en la comunicación.

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En consecuencia, anunció que, a partir de ese momento, el grupo pasó a convertirse en un “Comité Nacional por la defensa de la vida”, así como de las reformas sociales, de la democracia y de los procesos organizativos. Recalcó, además, que los intentos por generar un cambio no deben entenderse como una “amenaza” para la institucionalidad, puesto que son una “expresión legítima” de la sociedad.

Iván Cepeda pidió fortalecer la participación ciudadana y la defensa de derechos fundamentales - crédito Prensa Iván Cepeda

El candidato Iván Cepeda se pronunció sobre el desisitimiento del comité. Aseguró que es un “acto de grandeza política” e insistió en que el progreso del país no se logrará a través de la violencia o de la imposición destructiva. También hizo énfasis en su propuesta de avanzar en un acuerdo nacional y envió un mensaje a quienes lo respaldan, indicando que “es el momento de la unión y concentración”.

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“Hoy el comité de la asamblea constituyente ha decidido dar por concluida la recolección de firmas a esta iniciativa. Ha dicho que atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aida Quilcué e Iván Cepeda, para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales. Agradezco este acto de grandeza política“, expresó el aspirante de la izquierda.