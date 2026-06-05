Qué se debe y qué no se debe hacer a la hora de comprar dispositivos tecnológicos usados

Hace unos meses, cuando Apple presentó los nuevos MacBook, entré al sitio web de la Apple Store con mi tarjeta de crédito lista. La vieja computadora portátil de mi esposa estaba fallando y una máquina moderna sería un buen regalo. Encontré un MacBook Air por 760 dólares --¡una ganga!-- y lo pedí feliz.

Muchos de nosotros estamos desconcertados por los precios cada vez más altos de los electrónicos, impulsados por la escasez de componentes de memoria en toda la industria, así que les contaré un secreto.

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El 3 de marzo, Apple comenzó a aceptar pedidos del MacBook Air de 1.100 dólares con el último chip M5. Ese día, pedí el modelo anterior, el MacBook Air con el chip M4. En lugar de comprar una computadora nueva, fui a la sección de productos reacondicionados de Apple para obtener un descuento de unos 240 dólares sobre el precio original.

Unos días después, la computadora portátil reacondicionada llegó en el característico empaque de Apple, meticulosamente diseñado. La pantalla de la computadora estaba cubierta con plástico protector e incluía los accesorios típicos: un cargador y un cable.

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Casualmente, por esas mismas fechas, The New York Times me había enviado un MacBook Air M4 nuevo para el trabajo. Cuando las comparé una al lado de la otra con la computadora portátil de mi esposa, las máquinas estaban impecables, sin que se pudiera distinguir una de otra. Tenía la corazonada de que la reacondicionada era una devolución sin usar o bien un producto nuevo sin vender.

Los productos reacondicionados de Apple, según la empresa, se someten a un riguroso proceso de reacondicionamiento para garantizar que los clientes reciban un producto con el nivel de calidad que esperan de la marca.

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Al igual que los autos usados, los productos electrónicos de segunda mano son una industria en auge que podría crecer hasta alcanzar los 153 mil millones de dólares este año, según un estudio de Global Market Insights. Con la escasez mundial de memorias para computadoras que está elevando los costos de artículos como consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y computadoras, los productos electrónicos usados pueden parecer cada vez más atractivos para los consumidores que esperan reemplazar un hardware antiguo sin salirse de su presupuesto.

Hace unos años, dejé de comprar productos electrónicos nuevos en su mayoría, después de darme cuenta de que el ahorro en el costo era tan sustancial y que las desventajas eran insignificantes. He comprado hardware usado, incluyendo Macs, iPads y un iPhone de gama alta, en múltiples sitios, incluyendo Amazon y Facebook Marketplace. La experiencia no ha sido perfecta: una vez terminé con un par de AirPods de mala calidad. Sin embargo, no me he arrepentido de la mayoría de mis compras.

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Hay una forma inteligente de comprar productos electrónicos de segunda mano. Estas son algunas de las lecciones que he aprendido.

Inspecciona minuciosamente la compra

Hace dos años, finalmente decidí jubilar mi computadora de casa, una iMac de 13 años, y busqué otra opción. Llegué a la conclusión de que la computadora de escritorio en miniatura de Apple, la Mac Mini, que se vendía entre 600 y 700 dólares, sería el reemplazo más barato. Había muchas a la venta por parte de vendedores particulares en Facebook Marketplace a la mitad de precio, así que decidí probar suerte comprando una computadora ahí por primera vez.

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Después de enviar mensajes a varios vendedores, John me dio una buena impresión; era un joven que trabajaba en un hospital y accedió a reunirse conmigo en una cafetería de San Francisco. Amablemente trajo una pantalla, un teclado y un ratón para conectarlos a la computadora y demostrar que funcionaba; incluso me guió a través del proceso de configuración para mostrarme que el dispositivo no estaba bloqueado por una contraseña ni por ningún software de gestión corporativa. Abrí algunas aplicaciones y también probé los altavoces y el botón de encendido.

Todo funcionó correctamente y esa Mac Mini de bajo costo sigue siendo mi herramienta de trabajo para esta columna.

Evita comprar ciertos productos de segunda mano

Confieso que fui menos minucioso con otro producto: un par de AirPods reacondicionados etiquetados como "nuevos" en Amazon por 80 dólares, unos 100 dólares menos que el precio de venta al público. Meses después de usar el producto, me di cuenta de que "Mostrar en Encontrar", una función del software que se usa para localizar los AirPods en caso de que se pierdan, no funcionaba correctamente porque los audífonos seguían vinculados a la cuenta del dueño anterior. Afortunadamente, Amazon me dio un reembolso parcial.

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Esta experiencia ilustra cómo una buena oferta a veces puede llevar a las personas a tomar malas decisiones. En retrospectiva, comprar audífonos usados, un producto que ha estado en contacto con el cuerpo de otra persona, obviamente no fue una gran idea y no se lo recomendaría a nadie.

Nathan Proctor, director de U.S. PIRG, una organización sin fines de lucro que defiende al consumidor, agregó otros ejemplos a la lista de productos que se deben evitar: pantallas de televisión que suelen ser voluminosas y frágiles, impresoras que se desgastan con el tiempo y relojes inteligentes con correas que se deterioran por el sudor de otras personas.

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Elige al vendedor con cuidado

Aunque me sentí cómodo comprando una computadora de bajo costo en Facebook, preferí comprar productos de mayor precio, como tabletas y teléfonos inteligentes, de marcas más grandes, que ofrecían protecciones que incluían generosas políticas de devolución.

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Cuando Apple anunció el iPhone 17 el pasado septiembre, decidí que era una buena oportunidad para encontrar una oferta del iPhone de gama alta del año anterior, el 16 Pro. Encontré uno en Amazon etiquetado como "reacondicionado, en excelente estado" por 800 dólares, un descuento de 300 dólares con respecto al precio de venta al público.

Unos días después, el producto llegó en una caja de cartón marrón sin nada especial. Mientras lo revisaba, noté un ligero rasguño en el centro de la pantalla que era imposible de ignorar.

Molesto, hice clic en un botón para chatear con un agente de servicio al cliente de Amazon. Después de describir el problema, Amazon accedió a enviarme un reemplazo del mismo teléfono al día siguiente.

Con el segundo iPhone, me saqué la lotería. Estaba impecable y, al revisar el historial de la batería del dispositivo, pude ver que solo se había recargado una vez, lo que significaba que probablemente se trataba de una devolución que apenas se había usado. No habría tenido tanta suerte si hubiera comprado este teléfono en línea a un vendedor cualquiera que no tuviera una política de devoluciones generosa.

Muchos revendedores de confianza de productos reacondicionados, como Back Market y VIP Outlet, tienen buenas políticas de devolución, según U.S. PIRG, que publicó una guía para comprar productos electrónicos usados.

Para reducir las probabilidades de comprar un producto defectuoso, lo más seguro es comprar un producto reacondicionado directamente a la gran marca que lo fabrica, como hice yo al comprar el MacBook Air de mi esposa en la tienda en línea de Apple de productos reacondicionados.

Verifica la durabilidad

Para sacar el máximo provecho al comprar de segunda mano, lo ideal es que el dispositivo dure. Pero todos los productos tecnológicos tienen una vida útil limitada. Las empresas acaban dejando de ofrecerles actualizaciones de software, componentes como las baterías que se desgastan y algunos dispositivos son demasiado difíciles o caros de reparar cuando se rompen piezas como las pantallas.

Apple, Samsung y Google suelen ofrecer actualizaciones de software para los teléfonos durante un máximo de siete años. Por lo tanto, una regla general a la hora de considerar un producto usado es buscar dispositivos fabricados hace no más de dos años. Eso garantiza que el dispositivo aún tenga al menos cinco años restantes de soporte por parte de la empresa.

En cuanto al reemplazo de baterías y el mantenimiento general de los dispositivos, Francia ahora exige a las empresas que publiquen puntuaciones para sus productos basadas en la facilidad de desmontaje y la obtención de piezas. (El iPhone 16 Pro, por ejemplo, tiene una calificación de 8.1, en una escala del 1 al 10, siendo 10 el más fácil de reparar). Terceros como iFixit, un sitio que publica instrucciones sobre la reparación de productos, también otorgan estas calificaciones a los productos.

Si revisar esas puntuaciones te parece demasiado trabajo, haz solo una cosa: antes de comprar cualquier computadora portátil o teléfono usado, haz una búsqueda rápida en la web sobre el costo de una batería nueva y el proceso para reemplazarla, dijo Kyle Wiens, director ejecutivo de iFixit.

"Esto hace que me incline hacia un producto u otro, lo que puede reducir parte del estrés que supone comprar algo usado", comentó.

Dada la escasez de algunos componentes que está elevando los costos de los productos electrónicos de consumo, los dispositivos reacondicionados son una alternativa atractiva a la compra de productos nuevos. (Sisi Yu/The New York Times)