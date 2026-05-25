'Una auténtica pesadilla': voces de un Moscú golpeado por los drones ucranianos

Vadim, como muchos otros rusos, tiene parientes en Ucrania. Hace cuatro años, cuando los soldados rusos sitiaban la ciudad de la región de Sumy en la que vivían sus primos, se ponía en contacto con ellos con frecuencia para saber si estaban bien. Ahora, son ellos los que se preocupan por él y lo llaman.

Ucrania ha intensificado una campaña de ataques de largo alcance contra Rusia, y la guerra llegó a Vadim esta semana, si no a su puerta, a su tejado. La explosión de un avión no tripulado ucraniano alcanzó el último piso de la torre de departamentos en la que vive, en el suburbio moscovita de Jimki. Murieron cuatro personas en total y al menos 15 resultaron heridas en los ataques ucranianos del domingo en la zona.

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Cuando visité el suburbio después, los cristales rotos habían sido barridos y amontonados en un rincón. Pero los residentes estaban consternados al ver cómo el conflicto llegaba a la región de la capital, sede del poder del Kremlin, que hasta entonces había estado protegido de él en gran medida.

Antes, "no nos tomábamos la guerra en serio", dijo Vadim, de 21 años, quien, como otras personas con las que hablé, pidió que no se publicara su apellido por temor a repercusiones oficiales. "Cuando ocurre allá, es una cosa. Pero cuando ocurre en tu casa, por supuesto que es real de otra manera".

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Ucrania está utilizando el gran número de aviones no tripulados de largo alcance y misiles de crucero que ahora produce para realizar ataques que incursionan hasta 1600 kilómetros en territorio ruso. Con estos ataques, Kiev está dando la vuelta a la situación después de que Rusia atacara la infraestructura civil de Ucrania y matara a miles de civiles ucranianos durante más de cuatro años de guerra.

La campaña ucraniana se dirige principalmente a las infraestructuras petrolíferas rusas, con el objetivo de cortar la principal fuente de ingresos de la maquinaria bélica del Kremlin, y en las fábricas que producen tecnología crítica para las armas. Aunque Ucrania afirma que solo ataca lugares relacionados con el ejército, en las últimas semanas se han atacado edificios residenciales tanto dentro de Moscú como en sus suburbios, lo que ha dado a los residentes una muestra del sufrimiento mucho mayor que han padecido los civiles en las ciudades ucranianas.

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"Es una auténtica pesadilla", dijo Letizia Lorans, de 53 años, propietaria de un salón de belleza en Jimki. "Incluso ahora, cuando lo recuerdo, me sudan las palmas de las manos".

Describió cómo salió corriendo de su casa cuando oyó las primeras explosiones, pues temía quedar atrapada en el sótano si se quedaba dentro.

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"Parecía como si estuvieran revoloteando sobre nosotros, y luego explotaban, durante mucho tiempo", dijo en referencia a los drones ucranianos.

"Creo que tuve un ataque de pánico, y ahora cuando me acuesto sigo pensando si nos despertaremos o no", añadió.

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Dijo que los residentes no tenían una forma efectiva de recibir avisos sobre los ataques ucranianos, ya que no había sirenas ni sistema de alerta, y las autoridades habían restringido el uso de la popular aplicación de mensajería Telegram.

En su lugar, observa si se ha suspendido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Sheremétievo que se encuentra cerca, lo que reconoció que no era una forma ideal de mantenerse a salvo o cuerda.

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Fuera del salón de Lorans, otra residente dijo que los ataques con aviones no tripulados eran una de las razones por las que estaba empezando a cambiar de opinión sobre la guerra.

"Ya he empezado a preguntarme si era realmente necesario empezar esta guerra, que ya ha durado más que la Gran Guerra Patria", dijo Tamara Aleksandrova, de 84 años, en referencia a la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

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Aleksandrova, que vive en un edificio de apartamentos de la época de Stalin, a pocos minutos a pie del de Vadim, señaló un monumento que se instaló hace poco dedicado a los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial y en Ucrania.

El presidente Vladimir Putin sigue calificando la guerra actual de "operación militar especial", incluso después de que se haya cobrado la vida de al menos 352.000 soldados rusos, según investigadores independientes.

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Las familias de los soldados caídos habían llevado claveles y fotografías, algunas de las cuales ya estaban descoloridas, al monumento conmemorativo, que lleva la inscripción: "Al proteger el pasado, defendemos el futuro".

"Miren cuántos jóvenes murieron, y cada vez se les unen más y más", dijo Aleksandrova.

Antes de la reciente oleada de ataques con aviones no tripulados, ya afloraba el descontento por las restricciones de internet relacionadas con la guerra y el aumento de los precios y los impuestos.

En todo el país, el 62 por ciento de los encuestados en un sondeo realizado en abril por el Centro Levada, que es independiente, dijeron que preferían negociaciones inminentes para poner fin a la guerra. La cifra era inferior en los habitantes de Moscú, con un 36 por ciento, debido a su relativo aislamiento del conflicto, pero el sondeo se realizó antes de los ataques recientes.

"Pregunta a cualquiera, todos quieren que la guerra termine lo antes posible", dijo Masha, la novia de Vadim, mientras fumaba un cigarro fuera de su edificio.

Masha, de 19 años, describió una juventud interrumpida primero por la pandemia de la covid y ahora por la guerra en Ucrania. "No podemos detener esta guerra", dijo. "Solo podemos esperar que termine lo antes posible".

En el pueblo cercano de Starbeyevo, donde un ataque con drones provocó el derrumbe de una casa, lo que mató a una mujer e hirió gravemente a un hombre, un joven me describió la evolución de su pensamiento sobre la guerra.

"Cuando empezó todo esto, me sentía patriota y apoyaba a mi país", dijo Danil, estudiante universitario de 19 años.

Ahora, añadió, su orgullo ha disminuido. Le temblaban las manos mientras describía las explosiones que había oído en el cielo el fin de semana anterior.

"No quiero pensar en quién es culpable y quién no", dijo. "Esto parece un partido importante, y nosotros estamos muy abajo en la jerarquía. Soy una persona sencilla, y lo único que tengo de esta guerra horrorosa son nervios constantes".

Eligió cuidadosamente sus palabras para no "desacreditar" a las fuerzas armadas rusas, lo que puede acarrearle una pena de prisión, y dijo que estaba desarrollando una sensación de "desconfianza hacia el Estado".

En septiembre, está previsto que Rusia celebre sus primeras elecciones parlamentarias desde la invasión a gran escala de Ucrania, un asunto escenificado que garantizará un resultado predeterminado.

Las urnas ofrecen poca salida a la frustración de los rusos, me dijo Konstantin Remchukov, director y editor del periódico independiente Nezavisimaya Gazeta, "precisamente porque carecemos de los mecanismos afinados para convertir esa ansiedad en una postura política".

A media hora en coche al noroeste de Jimki se encuentra Zelenogrado, uno de los principales centros rusos de microelectrónica, semiconductores e investigación de alta tecnología. En los recientes ataques ucranianos, varias instalaciones y complejos residenciales fueron alcanzados allí.

El domingo, mientras salía humo negro de un almacén de petróleo, un grupo de chicos y chicas se reunió en los terrenos de una iglesia. Estaban allí para practicar sus habilidades de combate en una competición patriótico-militar. Verían quién podía desmontar un fusil kalashnikov y lanzar granadas más rápido.

El rector, el padre Dmitri Poleschuk, dirigió una oración antes de la competición. Dijo que creía que los ataques recordarían a la gente la necesidad de la fe.

"Cuando la vida te pone a prueba --cuando los drones vuelan directamente sobre tu cabeza-- es precisamente cuando empiezas a recordar todas las oraciones que conoces", dijo.

Cerca de un rascacielos que fue alcanzado, Maria, de 44 años, dijo que en el pasado los aviones no tripulados que volaban hacia Moscú solían ser derribados antes de llegar a Zelenogrado. Los residentes debatieron si debían suscribir pólizas de seguro especiales contra los ataques de drones.

Algunos habitantes de la ciudad dijeron que Rusia no debía dejarse intimidar por los ataques. Aleksandr, de 62 años, quien vivió durante 35 años en la ciudad ucraniana de Odesa, donde aún reside su hermano mayor pro-Rusia, dijo que quería que Rusia siguiera luchando.

Habló como el presentador de un programa de la televisión estatal, y negó la existencia de un pueblo ucraniano y culpó a Estados Unidos y al Reino Unido de incitar a una guerra "para obligar a los hermanos eslavos a matarse unos a otros". La guerra está durando tanto, dijo Aleksandr, solo porque Moscú muestra preocupación por las vidas ucranianas.

¿Su solución? "Tenemos que ser más duros".

Valerie Hopkins cubre la guerra en Ucrania y la manera en que el conflicto está cambiando a Rusia, Ucrania, Europa y Estados Unidos. Está radicada en Moscú.