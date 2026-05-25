Preocupación tras un cambio brusco en el proceso de la green card

Los migrantes y sus defensores y abogados intentan interpretar una nueva norma del gobierno de Trump que exige a las personas que estén en su país de origen para solicitar la residencia permanente.

Una nueva política federal que podría obligar a miles de migrantes a regresar a sus países de origen antes de solicitar la tarjeta de residencia o green card tiene a solicitantes y abogados de migración luchando por comprender cómo afectará el cambio a la vía hacia la residencia permanente.

PUBLICIDAD

El viernes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense, la agencia que supervisa el sistema de la green card, dijo que solo en "circunstancias extraordinarias" se concedería la residencia permanente a las personas que ya estuvieran en Estados Unidos. De lo contrario, quienes deseen obtener la residencia permanente en dicho país deberán solicitarla en un consulado estadounidense de su país de origen.

Los abogados especializados en migración y las organizaciones de defensa de los migrantes dijeron durante el fin de semana que el cambio reduciría las solicitudes de green card. En 2024, se expidieron 1,4 millones de green cards y más de 800.000 de los beneficiarios ya se encontraban en Estados Unidos, y se les modificó su condición migratoria como parte del proceso.

PUBLICIDAD

El cambio anunciado el viernes preocupará especialmente a quien esté casado con un ciudadano estadounidense y busque la residencia permanente, dijo Charles Kuck, abogado de migración y expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Estos migrantes suelen tener que resolver su propia situación migratoria antes de solicitar la green card y, por lo general, han podido resolver esos problemas mientras permanecían en Estados Unidos.

"Esto es simplemente un intento de frenar la inmigración", dijo Kuck, "y hacerla tan desagradable que te vayas a casa".

PUBLICIDAD

Zach Kahler, vocero de la agencia, dijo el viernes que la política eliminaría un resquicio por el que los migrantes "se escabullen y permanecen en Estados Unidos ilegalmente tras habérseles denegado la residencia".

El memorando señala que permitir que los migrantes permanezcan en el país mientras se tramitan sus solicitudes de permiso de residencia "es una cuestión de discreción y gracia administrativa".

PUBLICIDAD

Efrén Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia jurídica del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, dijo que la nueva política pretende perturbar el proceso de obtención del permiso de residencia.

"Va a trastornar la vida de la gente en todos los sentidos de la palabra", dijo.

PUBLICIDAD

A la mayoría de los solicitantes se les ha permitido permanecer en Estados Unidos con sus familias, que pueden incluir cónyuges e hijos que sean ciudadanos estadounidenses, mientras se desarrolla el proceso de la green card. Pero ahora permanecer en el país, puede ser la excepción. En el pasado, dijo Olivares, se podía pedir a alguien que presentara la solicitud desde su país de origen en circunstancias extraordinarias, como si hubiera sido deportado varias veces o si tuviera antecedentes penales graves.

La aprobación de la residencia permanente a través de un familiar ciudadano estadounidense puede variar según la relación, dijo Olivares. Para un cónyuge, el periodo de espera puede ser de aproximadamente un año; para los hermanos, puede durar más de cinco años; y para los padres, puede durar hasta una década.

PUBLICIDAD

Varios migrantes, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijeron el sábado que estaban confundidos y preocupados por lo que este cambio podría significar para sus propias solicitudes o las de sus parejas.

Tras el anuncio, una mujer albanesa con permiso de residencia dijo que había llamado a su prometido, que vive en Italia, para averiguar qué implicaba el cambio para ellos. La mujer obtuvo la green card en 2022 mediante el sistema de lotería, pero se espera que su prometido venga a Estados Unidos este año con una visa de trabajo. Dijo que ahora están contratando a un abogado de migración para que les ayude a decidir cómo proceder.

PUBLICIDAD

Puede que las repercusiones de este cambio no sean visibles de inmediato, pero se dejarán sentir con fuerza, dijo Karla Ostolaza, directora gerente del departamento de migración de Bronx Defenders, una organización de defensa pública sin ánimo de lucro.

"Permanecerán en la sombra, sin estatus y vulnerables a la explotación, y se les cerrarán las puertas a mejores oportunidades de obtenerlo, aunque cumplan todos los requisitos", dijo.

PUBLICIDAD

Maia Coleman y Oishika Neogi colaboraron con reportería.

Christina Morales es reportera nacional del Times.

Maia Coleman y Oishika Neogi colaboraron con reportería.