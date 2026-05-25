¿Sientes estrés por algo? Estas 3 preguntas pueden ayudarte

Conseguir una perspectiva más real sobre las dificultades de la vida suele reducir la ansiedad.

Mi padre tiende a suponer lo peor de cualquier situación, sea real o imaginaria. Los terapeutas llaman a este patrón de pensamiento "catastrofización".

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Una de las expresiones favoritas de mi papá es "allá tú, estás cavando tu tumba". Cuando viene de visita, inspecciona a fondo mi casa, tras lo cual pronuncia sombríos discursos.

La semana pasada, salió de mi sótano con expresión preocupada: "te garantizo que es moho", dijo. "Haz que lo inspeccionen, pronto, o allá tú, estás cavando tu tumba".

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Yo no imagino mi tumba tan a menudo como mi padre, pero cuando estoy estresada, mis preocupaciones también aumentan.

Martin Seligman, director del Centro de Psicología Positiva de Pensilvania y una de las principales autoridades en materia de felicidad, desarrolló un método que utilizo para controlar mis pensamientos desbocados. Él estudia cómo las personas desarrollan resiliencia y ha descubierto que la forma en que nos describimos a nosotros mismos nuestras dificultades puede influir en cómo las vemos.

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En sus décadas de investigación, Seligman ha desarrollado un marco de tres partes que las personas pueden utilizar para interpretar los retos de la vida: permanencia, omnipresencia y agencia. A mí me resulta útil plantearme una pregunta sobre cada una de ellas cuando me siento fuera de control.

¿Es un problema permanente?

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Nuestro cerebro está programado para enfocarse en los acontecimientos negativos con más intensidad que en los positivos, y tienden a permanecer más tiempo en nuestra mente. Esto puede hacer que sintamos que un problema ha llegado para quedarse, aunque no sea así.

Por eso, cuando los pacientes le dicen a Seligman que están ansiosos por algo, él les pregunta si es temporal. "¿Se trata solo de esta situación? ¿Te va a perjudicar solo ahora?", pregunta. "¿O va a durar?".

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Saber que tu problema tiene un punto final puede ayudarte a pasar de un estado de emergencia a la tolerancia, aunque resulte doloroso un tiempo, dijo Eric Zimmer, autor de How a Little Becomes a Lot.

Zimmer se pregunta a sí mismo si un asunto le seguirá molestando dentro de cinco horas, cinco días o cinco semanas. Si determina que algo le seguirá preocupando dentro de cinco semanas, dijo Zimmer, entonces puede dirigir energía y recursos a afrontarlo.

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¿Es un problema omnipresente?

A veces, un paso en falso o una crisis pueden hacer que generalicemos y saquemos conclusiones arrolladoras de un acontecimiento. Un ejemplo, dijo Seligman, es decirte a ti mismo que no eres digno de ser amado tras una ruptura, en lugar de pensar "'Para empezar, nunca debería haber tenido algo con él'".

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Para controlar tus pensamientos desbocados, Zimmer sugiere que te preguntes: ¿este problema afecta realmente todos los aspectos de mi vida? ¿Qué áreas siguen intactas y positivas?

Cuando nos encontramos en medio de una situación difícil, "podemos enfocarnos tanto en ella que nos parece enorme", dijo Zimmer.

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En lugar de eso, dijo, "da un paso atrás y observa el panorama completo".

Antes de tener su pódcast, Zimmer puso en marcha un negocio de energía solar que acabó fracasando. Al principio, se dijo a sí mismo que era un fracasado. Pero cuando se preguntó si este problema era omnipresente, se dio cuenta de que él no era un fracasado, sino que era su negocio el que había fallado.

¿Dónde tengo agencia en este problema?

Al principio, Seligman pensaba que la personalización --la creencia de que los acontecimientos negativos son culpa nuestra-- determinaba la forma en que una persona veía y afrontaba los problemas. Pero ahora cree que la agencia, o la capacidad de emprender acciones y tomar decisiones que afectan a nuestras vidas, es un factor más importante.

Seligman dijo que, después de reconocer una experiencia difícil, puedes preguntarte: "¿qué puedo hacer al respecto?".

Identifica lo que está bajo tu control --escríbelo si te sirve de ayuda-- para averiguar dónde tienes agencia, dijo. En la mayoría de los casos, añadió Seligman, "casi siempre" hay algo que puedes encontrar.

Cuando Zimmer está ideando soluciones a un problema, intenta verlo como un rompecabezas en lugar de como un problema, un concepto que aprendió del productor musical Quincy Jones. "Me permite pensar que, en muchos casos, sí que existe una solución", dijo Zimmer. "Solo tengo que encontrarla".

En lo que respecta a mi sótano maloliente, mi padre me ha convencido. Voy a hacer lo que me sugiere y llamar a un experto en moho: "Rompecabezas" resuelto.

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