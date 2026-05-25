El papa León está a punto de hacer una declaración sobre la IA. Por qué es importante

León XIV va a emitir sus pensamientos sobre la inteligencia artificial mediante una forma de comunicación papal centenaria llamada encíclica, la primera desde que es papa.

El papa León XIV presentará el lunes su visión sobre cómo preservar la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial.

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Compartirá sus ideas mediante un tipo de documento conocido como encíclica, una tradición papal con una antigüedad de casi 400 años orientada a la enseñanza a los fieles católicos. El documento será la primera encíclica de León desde que se convirtió en papa el año pasado.

Las encíclicas, escritas por el papa y dirigidas generalmente a toda la Iglesia, imparten enseñanzas autorizadas sobre problemas morales o sociales. Carecen del estatus legal de una bula papal, que es una declaración formal de un artículo de fe o ley moral. Pero se sigue animando a los católicos a que utilicen las encíclicas para guiar su estilo de vida y sus elecciones.

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Los papas no suelen asistir a la presentación de sus encíclicas, pero León está dispuesto a presentar la suya en persona en el Vaticano junto con Christopher Olah, fundador de Anthropic, una importante empresa de desarrollo de IA, y varios prelados y teólogos católicos.

Los papas han escrito cartas a los fieles desde los primeros tiempos de la Iglesia, pero se atribuye a Benedicto XIV, papa de 1740 a 1758, haber codificado la encíclica tal como se entiende en la actualidad.

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He aquí cinco encíclicas anteriores que destacan.

1. Sobre los derechos de los trabajadores: 'Rerum novarum'

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Esta encíclica del papa León XIII, publicada el 15 de mayo de 1891, se convirtió en el fundamento de la enseñanza social católica.

No es casualidad que el actual papa eligiera su nombre papal del papa León XIII, y firmara formalmente su primera encíclica, Magnifica Humanitas, o "magnífica humanidad", el 15 de mayo de 2026, aunque presente el documento al público 10 días después.

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Después de la agitación de la Revolución Industrial, Rerum novarum, o "de las cosas nuevas", abordó las necesidades de la clase obrera y ayudó a encender un movimiento de justicia social. La encíclica defendía los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a formar sindicatos y a ganar un salario digno, al tiempo que rechazaba tanto el socialismo de la época como el capitalismo del laissez-faire.

2. Sobre la paz mundial: 'Pacem in terris'

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El papa Juan XXIII presentó un catálogo de derechos, escrito en 1963 en el contexto de la Guerra Fría, que dijo que todos los pueblos y naciones tenían el deber de respetar. A diferencia de encíclicas anteriores, el documento se dirigía a toda la humanidad, no solo a los católicos.

La encíclica, cuyo título significa "paz en la Tierra", pedía la prohibición de las armas nucleares y sugería la creación de una autoridad pública mundial que promoviera el "bien común universal", y consideraba a las Naciones Unidas como un primer paso en esa dirección. El documento exhortaba a la gente a participar en la vida pública "y colaborar en el progreso del bien común de todo el género humano".

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Cuando se publicó, The New York Times publicó el texto íntegro.

3. Sobre el control de la natalidad: 'Humanae vitae'

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La encíclica de Pablo VI de 1968 confirmó la prohibición eclesiástica del control artificial de la natalidad. Inmediatamente suscitó un debate entre los católicos que ha continuado durante décadas.

El punto central de la encíclica, cuyo título significa "de la vida humana", era que todo acto sexual debía estar libre de cualquier esfuerzo deliberado para impedir la concepción.

No todos los católicos están de acuerdo. Según una encuesta del Pew Research Center de 2024, la mayoría de los católicos en Estados Unidos y América Latina dijeron que la Iglesia debería permitir el uso de métodos anticonceptivos artificiales. Y para detener la propagación del SIDA, muchos obispos han ofrecido desde entonces un apoyo cualificado a la enseñanza sobre el preservativo.

4. Sobre economía: 'Caritas in veritate'

La encíclica de 2009 del papa Benedicto XVI, "la caridad en la verdad", pedía un replanteamiento radical de la economía mundial. La declaración criticaba la creciente división entre ricos y pobres, instaba a los financieros a comportarse de forma más ética y pedía a las empresas que ejercieran una mayor responsabilidad social.

Al igual que Pacem in terris de Juan XXIII, la encíclica de Benedicto también pedía que una autoridad política mundial desempeñara un papel en la regulación de la economía. Muchos académicos admiraron las poderosas reflexiones del documento sobre los vínculos entre el amor, la verdad y la justicia, pero algunos críticos consideraron que la encíclica era una lectura difícil, y ponían como argumentos la prosa densa y la extensa gama de temas.

5. Sobre el medio ambiente: 'Laudato si'

Escrita por el papa Francisco en 2015, Laudato si, o "alabado seas", fue la primera encíclica que se enfocaba exclusivamente en el medio ambiente. El documento exhortaba a las personas a cuidar del planeta, y enmarcaba esa obligación como un imperativo moral y espiritual, no solo como una consideración política, científica y económica. Cuando se publicó la encíclica, el Times publicó una versión interactiva en línea.

En Laudato si, Francisco hizo hincapié en las conexiones entre el calentamiento global, la pobreza y la agitación social. La encíclica contribuyó al crecimiento del movimiento ecologista mundial, aunque Francisco publicó otro documento en 2023 en el que lamentaba que apenas se hubiera avanzado en materia ecológica.

Elisabetta Povoledo es una reportera del Times afincada en Roma, que cubre Italia, el Vaticano y la cultura de la región. Es periodista desde hace 35 años.