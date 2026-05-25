Lo que hay que saber sobre la crisis de la planta química de California

Los bomberos siguen enfriando con agua un tanque de almacenamiento de productos químicos para evitar que se rompa o explote. Unos 40.000 residentes cercanos a la planta del condado de Orange han sido evacuados a refugios.

Los bomberos dijeron el domingo que un depósito en el sur de California que contiene un producto químico tóxico y altamente inflamable parece haberse agrietado, lo que se ha interpretado como una posible señal de que podría evitarse una explosión o una rotura.

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TJ McGovern, jefe interino de bomberos de la Autoridad de Incendios del Condado de Orange, dijo en un video publicado en redes sociales que un equipo de expertos había encontrado una posible grieta en el tanque, que podría aliviar parte de la presión interna.

Sin embargo, los bomberos "no descartan en absoluto la posibilidad de que el tanque entre en erupción", dijo el capitán Wayhowe Huang en una entrevista telefónica.

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La temperatura en el interior del tanque había alcanzado al menos 37,7 grados Celsius el domingo. Los bomberos locales habían dicho el sábado que la temperatura había subido menos de un grado al día y seguía subiendo.

"Dejar que esto falle y explote es inaceptable para nosotros", dijo el sábado Craig Covey, comandante de incidentes de la Autoridad de Incendios del Condado de Orange. "Nuestro objetivo es encontrar algo y no permitir que eso ocurra, no dejar que dañe a nuestra comunidad, no dejar que dañe nuestro medio ambiente".

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Mientras proseguían los esfuerzos, más de 40.000 residentes de la zona estaban bajo orden de evacuación. Los funcionarios siguieron advirtiendo que no estaban seguros del alcance del peligro potencial y que también les preocupaba cada vez más que algunos residentes quisieran regresar prematuramente.

"Podría producirse una combustión bastante catastrófica", dijo Joseph Shepherd, profesor del Instituto de Tecnología de California.

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Esta es la situación actual:

¿Qué medidas se están tomando para evitar una explosión?

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Los bomberos de Garden Grove, California, habían acudido el jueves al lugar, que pertenece a GKN Aerospace, donde un depósito industrial que contenía unos 26.500 litros de metacrilato de metilo se estaba presurizando y liberando gas al sobrecalentarse.

El depósito se estaba abultando peligrosamente, lo que indicaba que podría explotar.

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Los bomberos habían estado rociando el depósito con agua para reducir la temperatura del producto químico que contenía. Las autoridades están buscando una forma de detener la reacción química que está provocando la crisis.

¿Qué ha ocurrido?

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El metacrilato de metilo, utilizado para fabricar plásticos, tiene un punto de ebullición bajo, por lo que puede recalentarse fácilmente y convertirse en gas. Los expertos dijeron que las plantas químicas suelen contar con numerosos dispositivos de seguridad para situaciones como esta.

Pero cuando los miembros del equipo de respuesta de GKN Aerospace llegaron para inyectar un agente neutralizador en el depósito con el fin de reducir la volatilidad del líquido, se dieron cuenta de que las válvulas del depósito estaban atascadas, lo que hacía inaccesible el interior del depósito, dijo Covey.

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Eso no dejaba claras las opciones para evitar que el tanque fallara, dijo Covey.

¿Cómo podría acabar esta crisis?

Es posible que el depósito se agriete y permita que se derramen los 26.500 litros de líquido, dijo Covey.

Los bomberos han levantado barreras de arena para impedir que el producto químico se derrame por los desagües pluviales y los cauces fluviales, añadió.

También es posible, dijo Covey, que el depósito explote y lance una bola de fuego al aire.

"Si alguna vez has visto videos de vagones cisterna en una vía férrea que estallan --y esa bola de fuego que despiden-- y hacen volar medio vagón cisterna como a un kilómetro por la vía del tren, ese es el potencial de incidente al que nos enfrentamos si esto sufre un fallo catastrófico", dijo Covey.

El sábado, Covey esbozó una tercera posibilidad, tras señalar que el líquido del depósito está aumentando de temperatura cada hora. Dijo que es posible que el líquido, mediante una reacción química, se esté convirtiendo en sólido y que esperan que el tanque tenga capacidad suficiente para soportar la presión mientras eso ocurre.

"Debido al fuerte diluvio de agua y a su enfriamiento, estamos permitiendo que se enfríe a un ritmo más lento y reduciendo su sobrepresión", dijo. "Es uno de los pensamientos. Así que, como un cubito de hielo que se congela de fuera hacia dentro, esto se cura, se calienta y se cura, de fuera hacia dentro".

No está claro por qué el líquido del depósito no puede liberarse de forma controlada para reducir la presión en él. Es posible que se haya vaporizado tanto líquido en el interior que haya demasiada presión para hacerlo de forma segura, dijo Faisal Khan, director del departamento de ingeniería química de la Universidad A&M de Texas.

En el peor de los casos, dijo, se produciría una rotura del tanque que lanzaría fuego y escombros al aire.

Si se libera aproximadamente la mitad del material del tanque, la bola de fuego de esta explosión podría ser del tamaño de una casa, dijo Khan.

¿Cuál es el alcance de las evacuaciones?

La zona de evacuación, que incluía refugios en Garden Grove, Cypress y Anaheim, se diseñó para ser amplia porque las autoridades no podían predecir dónde caería la bola de fuego de una explosión.

Se evacuó a unas 40.000 personas de las zonas próximas a la planta.

¿Es peligrosa la exposición a esta sustancia química?

El metacrilato de metilo es tóxico cuando se inhala y causa irritación del sistema respiratorio y posibles daños en otros órganos.

Si la presión sigue aumentando en el interior del depósito, la sustancia química "podría salir disparada hacia todas partes y entonces tendrías esta nube de toxina", dijo Elías Picazo, profesor de Química de la Universidad del Sur de California.

¿A qué empresa pertenece la planta?

La planta pertenece a GKN Aerospace, una empresa industrial con sede en el Reino Unido que fabrica piezas de motores a reacción, trenes de aterrizaje y otros componentes para aviones militares y civiles.

En la empresa trabajan unas 16.000 personas en total, de las cuales al menos 540 en la planta con la fuga en Garden Grove, California, según un comunicado de prensa de 2024. Sus productos se utilizan en aviones fabricados por Airbus, Boeing y Bombardier, así como en la industria espacial.

Charlotte Dulany y Shawn Hubler colaboraron con reportería.

Soumya Karlamangla es una periodista del Times que cubre California. Está afincada en el Área de la Bahía.

Pooja Salhotra cubre las noticias de última hora en Estados Unidos.

Charlotte Dulany y Shawn Hubler colaboraron con reportería.