Europa teme que Rusia prepare el envío de drones a Irán

Se trataría de tecnología derivada de drones iraníes usados por Rusia en Ucrania, ahora adaptados para un nuevo conflicto.

Los aliados europeos están cada vez más preocupados de que Rusia se esté preparando para entregar drones avanzados a Irán para su uso en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Rusia e Irán se acercaron durante la continua invasión rusa de Ucrania. Los rusos han utilizado ampliamente drones iraníes en Ucrania, y los dos países han cooperado para eludir las sanciones occidentales y vender petróleo en el extranjero.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace varias semanas, Rusia empezó aproporcionar información satelital y de inteligencia a Irán sobre las bases estadounidenses y otros posibles objetivos en la región, según funcionarios estadounidenses.

A principios de mes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la inteligencia de su país había descubierto que Rusia había suministrado a Irán drones e inteligencia utilizados en ataques contra instalaciones militares estadounidenses y países vecinos en Medio Oriente durante esta guerra. En una entrevista con Fareed Zakaria, de la CNN, el 15 de marzo, Zelenski dijo que Moscú había transferido drones producidos con licencias iraníes.

Un informe publicado el jueves en el Financial Times pareció respaldar esas afirmaciones, y señaló que Rusia estaba "cerca de completar un envío escalonado de drones, medicinas y alimentos a Irán", según informes de inteligencia occidentales.

Al preguntarle en Bruselas sobre estos informes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no confirmó directamente si Rusia está enviando drones de combate a Irán, y dijo que es un asunto de inteligencia "que mantenemos en secreto". Sin embargo, añadió Rutte, las autoridades llevan tiempo observando "una estrecha conexión" entre Irán, Rusia, Corea del Norte y China.

"Así que dice mucho que aparezcan estos informes de que Rusia comparte tanto, también con Irán", dijo. "No seamos ingenuos al respecto".

En una publicación en redes sociales el jueves, el ministro de Defensa británico, John Healey, dijo que "Rusia e Irán han estado trabajando juntos: comparten tácticas, entrenamiento y tecnología".

Dos altos funcionarios europeos, que hablaron bajo anonimato por la sensibilidad diplomática del tema, dijeron que sus agencias de inteligencia creen que Rusia se prepara para entregar drones a Irán para su uso en la guerra con Estados Unidos e Israel. No ofrecieron detalles sobre envíos ni plazos.

Un tercer funcionario europeo fue menos categórico, pero dijo que hay "fuertes indicios" de que Rusia e Irán han llegado a ese acuerdo. Pero dicho funcionario desconocía si los drones ya habían sido entregados o estaban en proceso de entrega.

El jueves, el secretario de Estado Marco Rubio pareció restar importancia a esta posibilidad. Al preguntarle sobre el apoyo de Moscú a Irán, dijo: "Creo que Rusia está concentrada principalmente en la guerra que libra ahora mismo. Más allá de eso, no tengo nada que agregar".

Las fábricas de armas de Irán, tanto de drones como de misiles balísticos, han sido objetivos prioritarios de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel desde que comenzó la guerra hace casi un mes. Por lo tanto, cualquier dron ruso ayudaría a cubrir ese vacío.

Dmitry S. Peskov, portavoz del Kremlin, negó el jueves que Rusia vaya a enviar drones u otras armas a Irán para esta guerra, calificándolo de "información falsa".

Este mes, Peskov también negó un informe anterior del Wall Street Journal que señalaba que Rusia ya había suministrado a Irán componentes modernizados para mejorar la comunicación, navegación y precisión de sus drones.

Rusia ha dicho anteriormente que ha enviado suministros médicos y alimentos a Irán por vía terrestre a través de Azerbaiyán y que seguirá haciéndolo.

A principios de mes, el presidente Donald Trump restó importancia a los informes de que Rusia estuviera proporcionando a Irán información de inteligencia para atacar a soldados estadounidenses. "Si echas un vistazo a lo que le ha ocurrido a Irán en la última semana, si reciben información, no les está ayudando mucho", dijo a los periodistas.

El apoyo militar ruso a Irán es un tema incómodo para Trump, que a menudo ha tomado partido por Rusia frente a Ucrania y se ha mostrado reacio a presionar más a Moscú.

Y lo que es aún más incómodo, la guerra en Irán ha disparado los precios del petróleo y, para intentar bajarlos, recientemente Trump levantó algunas sanciones económicas al petróleo ruso. Eso enfureció a los europeos y a Zelenski, ya que ayuda a financiar la maquinaria bélica rusa.

Y Moscú ve su ayuda a Irán como una especie de quid pro quo por la ayuda estadounidense a Ucrania.

La ayuda de Rusia a Irán se produce tras el importante apoyo militar de Teherán al ejército ruso en Ucrania en uno de sus momentos más bajos en septiembre de 2022, especialmente con el suministro de cientos de drones iraníes Shahed-136.

Posteriormente, Rusia construyó su propia planta de producción de drones en Yelábuga, en Tartaristán, a unos 1000 kilómetros al este de Moscú. Aunque inicialmente los especialistas rusos ensamblaban drones a partir de kits iraníes, la operación ha crecido de forma notable.

A principios de 2023, la planta producía unos 100 drones al mes, pero ahora puede producir miles. El diseño también ha evolucionado. Los ingenieros rusos han modificado el original hasta convertirlo en un producto distintivamente ruso, con fuselajes, ojivas y sistemas de navegación propios.

El pasado julio, Timur Shagivaleyev, jefe de la zona económica especial que alberga la fábrica de Yelábuga, la describió en la televisión estatal rusa como "la mayor y más secreta fábrica de drones de ataque del mundo".

Lara Jakes y Michael Schwirtz colaboraron reportería.

Steven Erlanger es el corresponsal diplomático jefe en Europa, y está radicado en Berlín. Ha reportado desde más de 120 países, incluidos Tailandia, Francia, Israel, Alemania y la ex Unión Soviética.

Ivan Nechepurenko cubre Rusia, Ucrania, Bielorrusia, los países del Cáucaso y Asia Central.

Lara Jakes y Michael Schwirtz colaboraron reportería.