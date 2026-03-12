El Pentágono informó que la primera semana de la guerra contra Irán costó más de 11.300 millones de dólares

Un bombardero B-2 Spirit despega para una misión de combate durante la guerra en Irak mientras otras aeronaves de la 40.ª Ala Expedicionaria Aérea se preparan en la pista de Diego García. (Senior Airman Nathan G. Bevier/U.S. Air Force vía AP)

Los funcionarios del Pentágono dijeron a los legisladores en una reunión informativa a puertas cerradas en el Capitolio el martes que estimaban que el costo de la guerra contra Irán había superado los 11.300 millones de dólares solo en los primeros seis días, según tres personas familiarizadas con la reunión informativa.La estimación no incluyó muchos de los costos asociados con la operación, como la acumulación de material militar y personal antes de los primeros ataques. Por ello, los legisladores prevén que la cifra aumente considerablemente a medida que el Pentágono continúa calculando los costos acumulados tan solo en la primera semana.

Aun así, parecía ser la evaluación más exhaustiva que el Congreso había recibido hasta la fecha, en medio de crecientes interrogantes sobre los objetivos, el alcance y el cronograma de la guerra. The New York Times y The Washington Post informaron anteriormente que funcionarios de defensa habían declarado en recientes informes del Congreso que el ejército utilizó 5.600 millones de dólares en municiones en los dos primeros días de la guerra. Esta cantidad y la velocidad de combustión de las municiones son mucho mayores de lo que se había divulgado públicamente.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales había estimado que las primeras 100 horas de la operación costaron 3.700 millones de dólares, o 891,4 millones de dólares diarios.La primera oleada de bombardeos empleó armas como la bomba planeadora AGM-154, cuyo precio puede oscilar entre 578.000 y 836.000 dólares. La Armada adquirió 3.000 de ellas hace casi dos décadas.

El ejército utilizó 5.600 millones de dólares en municiones en los dos primeros días de la guerra

Desde entonces, el ejército estadounidense ha anunciado que adoptará bombas mucho más económicas, como la Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM). La ojiva de menor tamaño cuesta unos 1.000 dólares, y el kit de guiado, unos 38.000 dólares.Algunos republicanos —incluido el senador Mitch McConnell de Kentucky, presidente del subcomité que financia al Pentágono— han instado a lo largo de múltiples administraciones a que Estados Unidos incremente su gasto en la producción de municiones.

Pero otros republicanos se han mostrado reacios a aumentar la financiación militar y, en los últimos días, han cuestionado la idea de aprobar un costoso paquete de financiación suplementaria para un conflicto que, según les preocupa, podría quedar indefinido. Y los demócratas han expresado serias dudas sobre su disposición a respaldar una medida de financiación de emergencia para la operación, al menos hasta que altos funcionarios de la administración ofrezcan al Congreso más detalles sobre la estrategia y el desenlace de Estados Unidos.

