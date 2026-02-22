Un hombre armado es abatido en Mar-a-Lago, según el Servicio Secreto

El sheriff local identificó al hombre como Austin Tucker Martin, de 21 años y originario de Cameron, Carolina del Norte. El presidente no se encontraba en su complejo de Florida y no ha hecho comentarios sobre el tiroteo.

Un hombre armado fue abatido a tiros por las fuerzas del orden, incluidos agentes del Servicio Secreto, después de que entrara en el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la finca y complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, el domingo por la mañana, según anunciaron las autoridades locales y federales.

Ric Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, dijo que se trataba de Austin Tucker Martin, de 21 años, originario de Cameron, Carolina del Norte. Dijo que las autoridades confirmaron la identidad de Martin mediante su permiso de conducir. Los agentes encontraron a Martin dentro de la puerta norte del complejo Mar-a-Lago y llevaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, dijo el Servicio Secreto en un comunicado.

El sábado por la noche, Trump recibió a gobernadores estatales en la Casa Blanca y no se encontraba en Mar-a-Lago en el momento de los disparos.

El presidente aún no ha hecho comentarios sobre lo ocurrido y no tiene ninguna aparición pública programada para el domingo. El domingo publicó algunos mensajes en las redes sociales para felicitar al equipo estadounidense de hockey masculino por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Bradshaw dijo durante una rueda de prensa el domingo que las fuerzas del orden le dijeron al hombre que "soltara los objetos". El hombre dejó el bidón, pero levantó la escopeta hasta una "posición de disparo", lo que provocó que los agentes enviados abrieran fuego y lo mataran, dijo Bradshaw.

Mostró una foto de la escopeta y el bidón a los periodistas. Dijo que los agentes presentes llevaban cámaras corporales.

Al menos dos agentes del Servicio Secreto y un agente del condado de Palm Beach estuvieron involucrados en el enfrentamiento, dijo Bradshaw. Investigadores del FBI, del Servicio Secreto y de la oficina del sheriff estaban investigando, dijo el Servicio Secreto.

En la conferencia de prensa, Brett Skiles, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Miami, pidió a las personas que vivían cerca del lugar que revisaran sus cámaras de seguridad en busca de cualquier actividad sospechosa durante la noche y que informaran de cualquier grabación relevante.

La Casa Blanca no hizo comentarios y remitió las preguntas al Servicio Secreto y al FBI.

Sean Curran, director del Servicio Secreto, está viajando a Florida para recibir información sobre el tiroteo y reunirse con el personal implicado en la respuesta, dijo la agencia el domingo.

Una mujer que se identificó como la madre de Tucker, Melissa Martin, había publicado en Facebook el domingo por la mañana que su hijo estaba desaparecido y que se había sabido de él por última vez el sábado a las 07:.51 p.m. Martin no respondió a las peticiones de comentarios.

En una publicación de Facebook que ya ha sido borrada, una mujer que dijo ser tía de Austin Tucker Martin, Chrissie Fields, dijo que Martin había salido de casa a la 1 p. m. del sábado.

"Esto no es propio de él en lo absoluto", escribió, añadiendo que la policía local estaba implicada y se había puesto en contacto con el FBI. Fields no respondió inmediatamente a las llamadas ni a los mensajes de texto.

La oficina del sheriff del condado de Moore, en Carolina del Norte, dijo en un comunicado el domingo que había abierto un caso de persona desaparecida a primera hora del domingo y que desde entonces había entregado la información a los investigadores federales.

Martin se graduó en 2023 en la secundaria Union Pines de Cameron, Carolina del Norte, con su hermano, según publicaron sus familiares en las redes sociales.

La hermana de Martin, Caitlin Renea Martin, murió en 2023, a los 21 años, en un accidente de coche, según una esquela en internet y noticias locales.

En junio de 2025, Martin registró una empresa llamada Fresh Sky Illustrations. Según su sitio web, la empresa pretendía dar "vida a la esperanzadora sensación de estar en un campo de golf", centrándose en obras de arte para tiendas de regalos y encargos.

El domingo por la mañana, la ajetreada temporada de invierno de Palm Beach continuaba en gran medida a pesar de la mayor presencia policial. Corredores y paseadores de perros salpicaban las calles, y los clientes del hotel Colony, de color rosa característico, entraban y salían con bebidas heladas en la mano. Pero el acceso a South Ocean Boulevard, una importante vía que conduce a Mar-a-Lago, estaba parcialmente bloqueado a los coches desde las 10:30 a. m.

El episodio del domingo no fue el primero en el que interviene un sospechoso armado en una de las propiedades de Trump en Florida. En septiembre de 2024, agentes del Servicio Secreto abrieron fuego contra Ryan Routh, quien estaba de pie con un rifle cerca de una valla metálica en el perímetro de uno de los campos de golf de Trump mientras el presidente jugaba una partida. Routh fue declarado culpable de intentar asesinar a Trump y condenado a cadena perpetua a principios de este mes.

Ese intento de asesinato siguió a un atentado contra Trump unas semanas antes. En julio de 2024, un hombre subió a un tejado situado a cientos de metros del podio donde Trump pronunciaba un discurso de campaña en Butler, Pensilvania, y disparó ocho balas en su dirección, matando a un participante en el mitin e hiriendo a otros dos. Una de las balas --o sus fragmentos-- alcanzó a Trump en la oreja derecha. El pistolero, Thomas Crooks, fue abatido a tiros en el lugar de los hechos.

El Servicio Secreto se enfrentó a un intenso escrutinio y reproche después de que las investigaciones demostraran que la agencia había recibido informes sobre Crooks como sospechoso aproximadamente una hora antes del atentado. También se criticó a la agencia por excluir de su zona de seguridad el tejado del almacén desde donde Crooks disparó a Trump.

Ali Watkins colaboró con reportería desde Londres, Eileen Sullivan desde Washington y Kaja Andric desde Palm Beach, Florida. Georgia Gee colaboró con investigación.

Minho Kim cubre noticias de última hora para el Times desde Washington.

Ali Watkins cubre noticias internacionales y está radicada en Belfast.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Ali Watkins colaboró con reportería desde Londres, Eileen Sullivan desde Washington y Kaja Andric desde Palm Beach, Florida. Georgia Gee colaboró con investigación.