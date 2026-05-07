Pacientes de hantavirus aterrizan en Ámsterdam. Se planean más evacuaciones del crucero

Se ofrecerá a los pasajeros de otros países de la Unión Europea la posibilidad de evacuar a sus propios ciudadanos, según un portavoz del Ministerio de Salud español.

Las personas infectadas a bordo del MV Hondius, un crucero neerlandés con un brote mortal de hantavirus, han empezado a ser evacuadas del barco y trasladadas a hospitales de Europa.

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Dos pacientes han desembarcado en Países Bajos, donde están recibiendo tratamiento médico, según un comunicado de Oceanwide Expeditions, la empresa neerlandesa que opera el crucero. Dos de los pacientes evacuados presentaban síntomas "agudos", según el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés.

Otro paciente fue evacuado en un vuelo distinto, dijo la empresa. Ese vuelo estaba retrasado y el paciente se encuentra estable, informó la empresa.

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Desde el 11 de abril, tres pasajeros que iban a bordo del Hondius han muerto y otras cinco personas han enfermado tras presentar síntomas del hantavirus, una rara familia de virus transmitidos por roedores, según la Organización Mundial de la Salud.

La mayoría de las cepas de hantavirus no pueden transmitirse de persona a persona, pero la cepa Andes, identificada en este brote, sí puede hacerlo, según Bryce Warner, investigador científico de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Saskatchewan, quien ha investigado ampliamente el hantavirus. Pero el virus no se propaga fácilmente, sino que requiere un contacto estrecho repetido, añadió.

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Entre los pacientes evacuados se encontraban el médico del barco, un británico de 56 años, así como un ciudadano neerlandés de 41 años que también trabajaba a bordo, según las autoridades españolas y Oceanwide. La tercera persona evacuada era un pasajero alemán de 65 años que había estado en estrecho contacto con una de las personas fallecidas.

Mientras tanto, otros pasajeros estaban resguardados en un momento en el que las autoridades españolas presentaban el miércoles un polémico plan para recibir el barco con 150 personas en las Islas Canarias, pese a las objeciones de los dirigentes locales.

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En el barco había algunos estadounidenses que ya han regresado a casa. Dos residentes de Georgia están siendo controlados por el Departamento de Salud Pública de Georgia, según se informó en un comunicado.

"Las personas se encuentran actualmente en buen estado de salud y no muestran signos de infección", dijo el departamento. Los residentes están siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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Los CDC notificaron al Departamento de Salud Pública de California que también había residentes de California a bordo del MV Hondius, dijo Robert Barsanti, portavoz del departamento. La agencia está ayudando a las autoridades de salud locales con la vigilancia, dijo.

"No hay información de que los residentes de California estén enfermos o infectados", dijo Barsanti. "En este momento, el riesgo para la salud pública en California es bajo".

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Los CDC hacen un seguimiento de los casos de hantavirus en Estados Unidos. Hubo 26 casos en 2023, el año más reciente con datos disponibles. El centro lleva haciendo un seguimiento de los casos desde 1993 y ha contabilizado un total de 890 en el país desde entonces.

El barco salió de Cabo Verde el miércoles por la tarde y se dirigía al norte, según Oceanwide. Se espera que llegue en tres o cuatro días. Tres profesionales médicos más han subido a bordo del barco para prestar asistencia, dijo la empresa.

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Mónica García, ministra de Sanidad española, dijo en una conferencia de prensa celebrada el miércoles que el Hondius navegaría hasta un puerto de Tenerife, una de las islas Canarias españolas. Desde allí, dijo, los pasajeros podrán regresar a sus hogares si están en condiciones médicas para viajar.

Fernando Clavijo, quien dirige el gobierno regional de las Canarias, se opuso a que el barco atracara allí, aunque su gobierno podía hacer poco para impedirlo.

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"No hay ninguna información que nos diga que ese buque tiene que navegar tres días hasta Canarias", dijo Clavijo en una entrevista radiofónica.

El gobierno central de España, que tiene autoridad sobre sus puertos y la gestión de posibles infecciones procedentes del extranjero, tenía claro que el barco iba a llegar. "No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca", dijo García durante la rueda de prensa, en respuesta a los comentarios de Clavijo.

Los pasajeros del barco están revisando los protocolos de covid, se están sanitizando las manos con frecuencia y esperan su próxima comida, respetando el distanciamiento social. Se espera que las evacuaciones comiencen el lunes, según un portavoz del Ministerio del Interior español.

Los pasajeros españoles serán trasladados a un hospital de Madrid, dijo el vocero. Se ofrecerá a los pasajeros de otros países de la Unión Europea la posibilidad de evacuar a sus propios ciudadanos, dijo el portavoz. Si el país no coordina la evacuación, la Comisión Europea se encargará de ello.

El jueves se celebrará una reunión para debatir el traslado de pasajeros de "terceros países", dijo el portavoz.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que dos personas que estaban a bordo del barco y habían regresado a Reino Unido por sus propios medios se están autoaislando, según un comunicado de la agencia. Ninguna de las dos personas presenta síntomas, dijo la agencia.

El gobierno británico se está preparando para que los pasajeros regresen al país una vez que el barco atraque, donde serán aislados y se les realizarán pruebas periódicas, dijo la agencia.

"En este momento, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en redes sociales.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica dijo que los tres casos confirmados correspondían al virus de los Andes, un tipo de hantavirus que se encuentra principalmente en Sudamérica y es el único que se sabe que se propaga entre personas. Pero esta variante no se propaga entre personas de forma incidental, sino que requiere un contacto estrecho y sostenido, como podría ocurrir a bordo de un crucero.

El ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, dijo el miércoles que las autoridades de su país habían identificado a 62 personas --entre ellas trabajadores médicos y de aeropuertos-- que habían estado en contacto con pasajeros enfermos del barco.

Hasta ahora, las autoridades de salud han localizado a 42 personas mediante el rastreo de contactos; todas se encuentran actualmente en observación, pero no han sido aisladas. Los trabajos continúan para llegar a las 20 restantes.

El MV Hondius partió de Argentina a principios de abril con unos 150 pasajeros y miembros de la tripulación. La Antártida, las islas Malvinas, la isla Georgia del Sur, la isla del Ruiseñor, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión eran algunas de las escalas previstas en su ruta.

Después del inicio del brote, el barco se dirigió a Cabo Verde, donde las autoridades no permitieron desembarcar a los pasajeros.

Los que estaban a bordo hacían todo lo posible por mantenerse ocupados, algunos viendo películas en sus camarotes, según relataron los pasajeros en entrevistas y publicaciones en las redes sociales.

Se anima a los pasajeros a practicar el distanciamiento social y a llevar mascarillas. Para las comidas, se les pide que se sienten en una de cada dos sillas del comedor. Se han colocado dispensadores de desinfectante para manos en todo el barco.

"Nuestros días han sido casi normales, a la espera de que las autoridades encuentren una solución", dijo en un correo electrónico Kasem Hato, una influente de viajes jordana que publica en internet bajo el nombre de Ibn Hatutta. "Pero la moral en el barco es alta y nos mantenemos ocupados leyendo, viendo películas, tomando bebidas calientes y cosas por el estilo".

La primera víctima mortal del barco fue un neerlandés de 70 años que falleció a bordo el 11 de abril. La esposa de este hombre, de 69 años, enfermó y murió el 26 de abril en Johannesburgo cuando intentaba volar a su casa en los Países Bajos. La tercera víctima fue un pasajero alemán que murió el 2 de mayo.

Hasta ahora se ha confirmado el virus en tres de los casos: la mujer de 69 años, otro pasajero que fue trasladado a un hospital de Sudáfrica en estado crítico, y un hombre que había desembarcado del crucero y estaba recibiendo atención en un hospital de Zúrich.

El gobierno argentino está investigando la posibilidad de que la infección se haya originado en la pareja neerlandesa, dijo el miércoles Federico Lada, portavoz del Ministerio de Salud argentino.

Llegaron a Argentina en noviembre y pasaron más de un mes en el país, y luego, en los meses siguientes, realizaron una serie de cruces fronterizos a Chile, según un comunicado del ministerio.

Después de cruzar de Argentina a Uruguay a principios de marzo, regresaron a Argentina el 27 de marzo. El 1 de abril, la pareja abandonó Argentina, informó el Ministerio de Salud.

Los investigadores se desplazarán a las zonas que visitó la pareja para capturar y analizar roedores, dijo el Ministerio de Salud.

Lada también dijo que los investigadores examinarían la posibilidad, descrita por The Associated Press, de que la pareja hubiera contraído el virus durante una excursión de observación de aves en un vertedero de la ciudad argentina de Ushuaia. Confirmó que la pareja visitó el lugar.

Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores británica, dijo en un comunicado el miércoles que su oficina estaba en contacto con los ciudadanos británicos a bordo del barco y que trabajaba para llevarlos "sanos y salvos a casa, con la debida protección de la salud pública".

KLM Royal Dutch Airlines dijo el miércoles que la mujer neerlandesa que murió a causa del virus embarcó en Johannesburgo en un vuelo con destino a Ámsterdam el 25 de abril, pero que, "debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle viajar". Las autoridades de salud locales de los Países Bajos han alertado a los pasajeros del vuelo como medida de precaución, dijo la aerolínea.

Carlos Barragán, Keith Bradsher, Emma Bubola, Max Kim, Zimasa Matiwane y Nina Agrawal colaboraron con reportería.

Claire Moses es reportera del Times en Londres, se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia.

Aimee Ortiz cubre noticias de último momento y otros temas.

Rylee Kirk informa sobre noticias de último momento, temas de actualidad y las principales noticias en desarrollo para el Times.

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