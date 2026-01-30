¿Trump le dio a Nicki Minaj una visa 'dorada' de 1 millón de dólares?

Después de una aparición con el presidente de EE. UU., la rapera escribió en sus redes sociales: "Tarjeta Dorada de Trump gratis". La Casa Blanca hizo una aclaración.

Después de una aparición conjunta con el presidente Donald Trump esta semana, la rapera Nicki Minaj hizo alarde de lo que parecía ser un regalo caro que llamó la atención de las comunidades del hip-hop y de defensa de la migración por igual.

Publicó una imagen de una "tarjeta dorada" de Trump, el visado acelerado que se ofrece a quienes estén dispuestos a pagar 1 millón de dólares. Pero Minaj, quien horas antes había dicho que era la "fan número 1" de Trump, sugirió que no se había gastado ni un céntimo.

"Vaya " publicó Minaj junto a la imagen de la tarjeta con la cara de Trump junto a la Estatua de la Libertad.

"Finalizando el papeleo de la ciudadanía en este mismo momento, gracias a MI maravilloso, amable y encantador Presidente", añadió Minaj, quien ya ha dicho anteriormente que llegó a Estados Unidos ilegalmente. "No lo habría hecho sin ti".

Y por si no quedaba suficientemente claro: "Tarjeta Dorada de Trump gratis", escribió, junto a una imagen del personaje de película de terror Chucky haciendo un gesto obsceno con el dedo medio.

La publicación suscitó preguntas. ¿Había burlado una estrella del rap nominada a los Grammy --y una de las aliadas políticas más recientes de Trump-- el atascado sistema de migración para recibir un visado de lujo gratis?

Resulta que Minaj solo obtuvo una tarjeta dorada con la cara de Trump. Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para describir el regalo, dijo que la tarjeta dorada era simplemente un "recuerdo" y no un "documento de visado".

A pesar de su alarde, la tarjeta probablemente no le sería de mucha utilidad a Minaj, quien al parecer ya cuenta con estatus legal.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, que habló bajo condición de anonimato para aclarar el regalo de la tarjeta dorada, dijo que Minaj era residente legal permanente desde hacía aproximadamente dos décadas, lo que significa que ya cumplía los requisitos para solicitar la ciudadanía.

La tarjeta dorada, que debutó oficialmente el mes pasado, está a disposición de los migrantes potenciales a cambio de una tasa de tramitación no reembolsable de 15.000 dólares. Una vez examinados y aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional, los solicitantes deben pagar 1 millón de dólares para obtener la residencia en Estados Unidos y convertirse en residentes permanentes legales. Los defensores de los migrantes han denunciado el programa y afirman que priorizará de manera injusta la admisión de personas adineradas, mientras que algunos también han cuestionado la legalidad del programa de visados.

Sin embargo, en sus publicaciones del miércoles, Minaj, quien es originaria de Trinidad y Tobago y se crio en Queens, dijo que estaba "finalizando" sus trámites de ciudadanía, lo que significa que ya tiene la residencia permanente legal.

Sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios, aclaraciones sobre su estatus migratorio ni sobre qué creía ella que ganaba al recibir la tarjeta dorada.

En cualquier caso, la Casa Blanca se apresuró a celebrar a Minaj.

"oh es super BASADA", según la cuenta X de la Casa Blanca, una combinación de la canción de Minaj "Super Bass" y una palabra del argot ("basado", del inglés "based") utilizada para describir un movimiento audaz o a alguien que proyecta indiferencia por lo que los demás sientan sobre sus acciones.

El nuevo papel de Minaj como favorita del movimiento MAGA es sorprendente, dadas sus críticas pasadas a las políticas de Trump. En una publicación de 2018 en Facebook, Minaj señaló que llegó al país ilegalmente y apuntó directamente a la política de "tolerancia cero" de Trump de separar a los niños migrantes de sus padres.

"No puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me quiten a mis padres a los 5 años", dijo entonces Minaj junto a una imagen de niños migrantes tumbados en colchonetas en un centro de detención. "Esto me da mucho miedo. Por favor, detengan esto. ¿Puedes intentar imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños ahora mismo?".

Desde entonces ha adoptado un tono diferente, lo que ha causado consternación entre muchos de sus seguidores.

En noviembre, Minaj apareció en un acto de las Naciones Unidas para hablar en apoyo de la controvertida afirmación de Trump de que los cristianos eran sistemáticamente atacados en Nigeria.

Su apoyo ha llevado al vicepresidente JD Vance a opinar sobre la rivalidad de Minaj con la rapera Cardi B. "Nicki>Cardi", dijo Vance en las redes sociales.

Minaj apareció por sorpresa en el escenario con Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, en la reunión anual de Turning Point USA celebrada el mes pasado en Arizona, y elogió a Trump y a Vance.

"Este gobierno está lleno de gente con corazón y alma", dijo Minaj.

Y el miércoles, Minaj apareció con Trump en un acto de celebración de un nuevo programa de ahorro e inversión para niños. Dijo que "el odio o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto".

"De hecho, me motiva a apoyarlo más", dijo Minaj mientras Trump sonreía detrás de ella.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre las noticias relacionadas con el presidente Donald Trump y su gobierno.