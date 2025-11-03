El gobierno de Trump enfrenta un plazo judicial sobre las prestaciones de los cupones de alimentos

El gobierno debe informar a dos tribunales de cómo y cuándo pretende pagar las prestaciones en noviembre, mientras continúa el cierre administrativo.

El gobierno de Donald Trump debe comunicar el lunes a dos tribunales federales cuándo restablecerá el financiamiento de los cupones para alimentos, después de que dos jueces encontraran fallos en el intento del gobierno de detener las prestaciones durante el cierre.

Los plazos impuestos por los tribunales llegan en un momento en que el presidente Trump y sus adjuntos han enviado señales contradictorias sobre el destino inmediato del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, por su sigla en inglés, cuyos cerca de 42 millones de beneficiarios de bajos ingresos aún no saben si recibirán su próximo pago, o cuándo lo recibirán.

"Hay un proceso que hay que seguir", dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro, a CNN el domingo. "Así que tenemos que averiguar cuál es el proceso. El presidente Trump quiere asegurarse de que la gente reciba sus prestaciones alimentarias".

Al preguntarle si eso significaba que las prestaciones podrían pagarse el miércoles, una de las opciones ofrecidas por un juez federal, Bessent respondió: "Podría ser".

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Para uno de cada ocho estadounidenses que dependen del SNAP, el mayor programa contra el hambre del país, el latigazo comenzó el mes pasado. En un giro inesperado, el gobierno de Trump dijo que no recurriría a los miles de millones de dólares de reserva para financiar las prestaciones mientras el cierre del gobierno se prolongaba hasta noviembre, a pesar de haber indicado previamente que sí lo haría.

La medida llevó a ciudades, estados, grupos religiosos y organizaciones sin fines de lucro a interponer demandas judiciales para evitar que las familias con bajos ingresos sufrieran penurias graves e inminentes. El viernes, dos tribunales federales diferentes les dieron la razón, y ambos impusieron el lunes como plazo para que el gobierno comunicara sus próximas acciones.

Solo uno de los jueces, John J. McConnell, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, ordenó explícitamente al gobierno de Trump que reanudara inmediatamente los pagos del SNAP. En una orden escrita, emitida el sábado, indicó que el Departamento de Agricultura podía efectuar los pagos completos a los beneficiarios del SNAP para el lunes, o pagos parciales para el miércoles.

El juez McConnell concedió al gobierno esos días adicionales después de que funcionarios del gobierno dijeran al tribunal que, debido a limitaciones técnicas, la entrega de pagos parciales podría demorarse semanas en algunos casos. Pero desde entonces, el gobierno ha brindado poca información sobre sus planes concretos, lo cual deja en la incertidumbre a algunas de las familias estadounidenses más pobres.

El propio Trump pareció reconocer la posibilidad de retrasos, al declarar el viernes en las redes sociales que las prestaciones "desafortunadamente se retrasarán mientras los estados sacan el dinero".

Tony Romm es reportero del Times y cubre la política económica y el gobierno de Donald Trump, está radicado en Washington.