La policía puede arrestar a los agentes federales que violen la ley de California, según Pelosi

La representante por el estado sugirió que la policía local podría detener a los agentes federales si infringen la ley de California al realizar las redadas de inmigración previstas en San Francisco.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugirió el miércoles que la policía local podría detener a los agentes federales si infringen la ley de California al realizar las redadas de inmigración que se esperan esta semana en la zona de la bahía de San Francisco.

Con los agentes de la Patrulla Fronteriza a punto de llegar, Pelosi emitió la cruda advertencia junto con Kevin Mullin, un compañero representante demócrata, quien representa la pequeña porción de San Francisco que Pelosi no representa. El presidente Donald Trump ha dicho varias veces en las últimas semanas que quería enviar fuerzas federales a la ciudad.

"Mientras que el Presidente puede disfrutar de inmunidad absoluta cortesía de su canalla Corte Suprema, quienes operan bajo sus órdenes no la tienen", escribieron en un comunicado el miércoles. "Nuestras autoridades estatales y locales pueden detener a los agentes federales si infringen la ley de California, y si son condenados, el presidente no puede indultarlos".

La idea parece haber partido de Brooke Jenkins, fiscala del distrito de San Francisco. Jenkins dijo en una entrevista el miércoles que se le ocurrió la estrategia después de ver cómo los agentes federales maltrataban repetidamente a la gente en Los Ángeles y Chicago.

Si los agentes federales vinieran a su ciudad e hicieran lo mismo, decidió Jenkins, los trataría como a cualquier otra persona que infringiera la ley y trataría de procesarlos.

¿Golpear a la gente con porras? ¿Golpearles? No bajo su supervisión, dijo.

"Tuve tiempo para pensar qué autoridad tengo y qué puedo hacer", dijo. "Es algo que me preocupa mucho y he pedido a mi oficina que lo investigue".

Jenkins afirmó que había hablado con el Departamento de Policía de San Francisco sobre la posibilidad de detener a agentes federales por "uso claro y excesivo de la fuerza" y que la agencia estaba de acuerdo con el concepto. Un portavoz del departamento no devolvió una solicitud de comentarios el miércoles.

Jenkins dijo que no se imaginaba que agentes de policía esposaran a agentes federales a plena vista en las calles de la ciudad. En su lugar, declaró, la policía local podría revisar las grabaciones de las cámaras de las palizas, si se producen, y tratar de identificar al agente implicado. A continuación, dijo, pediría a un juez que firmara una orden de detención contra el agente y trataría de procesarlo ante los tribunales.

"Para mí, se trata de San Francisco y de lo que tengo que hacer por San Francisco", dijo.

Podría ser mucho más fácil decirlo que hacerlo. Muchos agentes federales operan enmascarados y sin placas ni otro tipo de identificación; una ley de California que prohíbe a los agentes llevar máscaras no entra en vigor hasta enero e incluso entonces es bastante probable que se enfrente a desafíos legales. Y el gobierno de Trump podría solicitar inmunidad para sus agentes o ignorar por completo las órdenes judiciales, reconoció Jenkins.

Dijo que no había discutido su idea con otros fiscales en California o en todo el país.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, respondió con incredulidad."¿Así que esta política amenaza con procesar a los agentes del orden por hacer cumplir las leyes en vigor?", dijo en una declaración el jueves.

Jenkins compartió la idea en X a principios de este mes después de que Marc Benioff, el director ejecutivo de Salesforce, dijera que apoyaría que el presidente Trump enviase soldados de la Guardia Nacional a San Francisco. (Benioff se retractó más tarde y se disculpó por su declaración sobre la Guardia).

La capacidad de los estados para detener a funcionarios federales es turbia y sin muchos precedentes legales, dijo Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Un estado no puede interferir indebidamente en la capacidad de un agente federal para hacer cumplir la ley federal, dijo, y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tienen el derecho legal de detener a las personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.

"Mientras los agentes del ICE actúen legalmente, el estado no puede procesarlos ni exigirles responsabilidades, aunque no le guste lo que hacen", dijo Chemerinsky.

Pero los agentes de inmigración que sobrepasen sus límites legales --por ejemplo, haciendo un uso excesivo de la fuerza-- podrían ser demandados en California, dijo.

"Creo que los agentes del ICE pueden ser demandados, por agresión, por uso excesivo de la fuerza, en un tribunal estatal, y creo que pueden ser procesados de manera similar", dijo Chemerinsky. "Si los agentes del ICE actúan más allá de su autoridad legal, y violan la ley estatal al hacerlo, pueden ser procesados".

En su declaración, los representantes Pelosi y Mullin dejaron claro que creían que los agentes federales de inmigración se habían extralimitado en su autoridad en otras situaciones.

"Los informes de una redada masiva de inmigración planeada en el área de la bahía son un abuso atroz del poder de aplicación de la ley", escribieron. "Las amplias redadas que se dirigen a las familias y aterrorizan a los residentes respetuosos de la ley traicionan los valores de nuestra nación y desperdician recursos que deberían centrarse en amenazas reales a la seguridad pública".

Los portavoces de ambos demócratas declinaron dar más explicaciones sobre cómo creían que la policía local o estatal debería detener a los agentes federales.

El representante Sam Liccardo, un demócrata que anteriormente fue alcalde de San José, dijo que había hablado con colegas y funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley sobre tal acción.

"Todas las fuerzas del orden deben cumplir la Constitución", dijo, "y en la medida en que haya una violación de las protecciones constitucionales federales o estatales o de las libertades civiles, ciertamente hay una base para afirmar una violación".

En otras ciudades en las que el gobierno federal ha intensificado la aplicación de las leyes de inmigración, las autoridades locales se han quejado de que los agentes federales se han saltado la ley y han abusado de los civiles.

El representante Ro Khanna, otro demócrata del área de la bahía, ha impulsado la exigencia de que los agentes de inmigración lleven cámaras corporales y muestren visiblemente sus nombres durante las operaciones.

"La cuestión es que muchos de estos agentes del ICE acosan a ciudadanos estadounidenses", dijo. "Actúan sin respetar la ley".

Shawn Hubler colaboró con reportería.

Heather Knight es una reportera radicada en San Francisco, y dirige la cobertura del Times del área de la bahía y el norte de California.

Kellen Browning es un reportero del Times radicado en San Francisco.

