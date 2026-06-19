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Giorgia Meloni le dice a Trump: 'Italia y yo nunca rogamos'

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El presidente Trump dijo que la primera ministra italiana le 'rogó' tomarse una foto juntos en la cumbre del G7 en Francia. El comentario ha desatado críticas de todo el gobierno italiano.

Parece que la ya inestable relación de la primera ministra de Italia con el presidente Donald Trump acaba de desbarrancarse.

Durante semanas, la tensión ha ido en aumento. En público, Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con Giorgia Meloni, la primera ministra de derecha --que había sido una de sus aliadas políticas más cercanas en la escena internacional--, por no apoyar la guerra en Irán y por criticar su ataque al papa León XIV. El viernes, ella pareció haberse hartado.

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Después de que el presidente le dijo el jueves a un periodista italiano que Meloni le "rogó" que se tomaran una foto juntos en la cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia --según una transcripción en inglés compartida por el reportero de televisión--, Meloni calificó las declaraciones de Trump de "totalmente inventadas".

"Italia y yo nunca rogamos", proclamó en un video publicado en las redes sociales.

Meloni, quien asumió el cargo en 2022, se había presentado como la líder europea que tenía la mejor relación con el presidente estadounidense. A pesar de que las relaciones se han deteriorado, ha intentado suavizar los ánimos.

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Esta semana, una cámara de Reuters captó un intercambio entre Meloni y Trump en la cumbre del G7, en el que ella destacó que ella y Trump "siempre hemos sido amigos" y se tomó a broma su réplica de que él se había sentido "abandonado" por ella.

El jueves por la noche, Trump parecía no querer corresponder a los intentos de acercamiento de Meloni. Le dijo al corresponsal en la Casa Blanca de La7, un canal de noticias de televisión italiano, que Meloni "tenía muchas ganas de hacerse una foto conmigo".

"¡No lo iba a hacer, pero me dio pena por ella!", añadió.

El viernes llegó la réplica de Meloni. Hablando directamente a la cámara, dijo: "Sinceramente, estoy consternada. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados. Al fin y al cabo, no es la primera vez que pasa. Solo puedo decir que es lamentable que no muestre la misma firmeza con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con líderes con los que, en cambio, se muestra mucho más indulgente".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Meloni ya había intentado distanciarse un poco de Trump, ya que esa amistad se había convertido en un lastre político para ella entre los votantes italianos. Pero hasta esta semana, había intentado mantener cierta armonía. Al principio de la guerra, no condenó explícitamente la decisión de Trump de atacar Irán, y su gobierno dijo que enviaría dragaminas para ayudar a despejar el estrecho de Ormuz después de la firma de un acuerdo de paz.

Las dificultades quedaron patentes tras las críticas de Trump al papa. Acusó a León XIV de "ceder ante la izquierda radical" y de ser "blando con la delincuencia". Ella condenó los comentarios de Trump, pero insistió en que Italia y Estados Unidos seguían teniendo una sólida alianza a pesar de los desacuerdos ocasionales.

La reciente descripción que hizo el presidente de la petición de una foto, como si se tratara de una fanática adolescente pidiendo una selfi con una celebridad, provocó que varios miembros del gabinete de la primera ministra salieran en su defensa.

Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, anunció en las redes sociales que cancelaría una visita que tenía prevista a una conferencia empresarial en Miami.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, escribió en las redes sociales: "No me imagino a @giorgiameloni pidiendo una foto a nadie, ni siquiera bajo amenaza".

Matteo Salvini, líder del partido de extrema derecha de la coalición de gobierno derechista de Meloni, escribió sin rodeos que "quien ataque a Giorgia, nos ataca a todos".

Las fotos y el video de la cumbre del G7 no mostraron ningún desacuerdo evidente entre Trump y Meloni mientras estaban sentados uno al lado del otro en un sofá del Hotel Royal de Evian, tras una sesión dedicada a la inteligencia artificial. Meloni parece alegre, y se ve que Trump le estrecha la mano con energía después de que se levantaron para marcharse.

Incluso los líderes extranjeros y los miembros de la oposición italiana parecían ofendidos por los comentarios de Trump. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su "plena solidaridad" con Meloni, y el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, escribió que la Casa Blanca debería "dejar en paz a @GiorgiaMeloni".

"El nivel de ofensa cruel que el presidente Trump ha dirigido a la primera ministra es inaceptable", publicó Lia Quartapelle, diputada italiana del Partido Demócrata. "Es él quien hace el ridículo: un matón que no tiene ningún reparo en dañar las relaciones con Italia".

Algunos políticos de la oposición aprovecharon para criticar a Meloni por intentar hacerse amiga de Trump en primer lugar.

Matteo Renzi, quien fue primer ministro y ahora es un senador de centro, escribió en las redes sociales que "las declaraciones de Trump son espantosas, como siempre". Añadió: "Por fin, la presidenta Meloni también se ha dado cuenta: buenos días, Giorgia, qué detalle que te hayas despertado. Querida presidenta, ¿por fin te has dado cuenta de que aliarte con esa gente significa estar en contra de Italia? Basta ya de gorras MAGA, basta ya de tender puentes hacia Trump: Italia merece un liderazgo que inspire respeto en el mundo".

Jeanna Smialek colaboró con reportería desde Bruselas.

Motoko Rich es la jefa de la corresponsalía en Roma del Times, desde donde cubre Italia, el Vaticano y Grecia.

Jeanna Smialek colaboró con reportería desde Bruselas.

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