El padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual infantil

Errol Musk, el padre del multimillonario tecnológico Elon Musk, quien pasó sus primeros años de vida en la Sudáfrica del apartheid, posa para un retrato en su casa de Langebaan, Sudáfrica, el 26 de mayo de 2022. GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Elon Musk no ha tenido reparos en mostrar gran parte de su vida públicamente. El multimillonario tecnológico publica a diario en su red social X, ha colaborado con dos biografías y participa a menudo en podcasts y conferencias.

Pero hay una parte de su vida que no ha revelado mucho: el prolongado distanciamiento de su padre, Errol Musk, quien cada vez habla más abiertamente de su familia y de los negocios vinculados al nombre Musk.

Una investigación del New York Times reveló que un factor importante en la ruptura de Elon Musk con su padre se debe a las acusaciones contra Errol Musk de abuso sexual infantil. Las acusaciones han afectado repetidamente a la vida de Elon Musk, ya que sus familiares lo han contactado en busca de ayuda y, en ocasiones, él ha intercedido, según cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con familiares.

Los problemas familiares han enredado a Elon Musk en una dolorosa saga multigeneracional de tres décadas que continúa persiguiéndolo. Las consecuencias han mantenido al magnate de 54 años atado a Sudáfrica, donde nació y reside Errol Musk, incluso mientras ha construido un imperio empresarial en Estados Unidos y ascendido brevemente al poder político como asesor cercano del presidente Trump.

Las acusaciones contra Errol Musk involucran a cinco de sus hijos e hijastros, de quienes fue acusado de abusar en Sudáfrica y California, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal, trabajadores sociales y entrevistas con miembros de la familia.

La primera acusación se produjo en 1993, cuando la hijastra de Errol Musk, que entonces tenía 4 años, les contó a sus familiares que él la había tocado en casa. Una década después, la hijastra afirmó haberlo sorprendido oliendo su ropa interior sucia. Algunos familiares también han acusado a Errol Musk de abusar de dos de sus hijas y un hijastro. Y tan recientemente como en 2023, familiares y una trabajadora social intentaron intervenir después de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado las nalgas.

Se abrieron tres investigaciones policiales independientes, según los registros policiales y judiciales, así como de familiares. Dos de las investigaciones concluyeron, mientras que se desconoce qué sucedió en la tercera. Errol Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

Las acusaciones de abuso han causado conflicto en la familia Musk, y algunos familiares han recurrido a Elon Musk, el hijo mayor de Errol Musk, en busca de ayuda. Alrededor de 2010, un familiar le escribió a Elon Musk una carta de cinco páginas sobre algunas de las acusaciones y le imploró que interviniera.

“Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a estos niños a diario”, escribió el familiar en la carta, a la que tuvo acceso The Times.

No quedó claro si Elon Musk leyó la carta. Pero un asistente suyo le envió un mensaje a un familiar después de que sus familiares le escribieran sobre las acusaciones de abuso. El multimillonario también ha brindado apoyo financiero a su familia política y a los hermanos del tercer matrimonio de su padre. En una ocasión intentó mantener a estos familiares en California, donde estarían lejos de Errol Musk. No participó en las investigaciones policiales en Sudáfrica.

Errol Musk, padre del multimillonario CEO de Tesla, Elon Musk, asiste al "Foro del Futuro 2025" en Moscú, Rusia, el 9 de junio de 2025. REUTERS/Shamil Zhumatov

Errol Musk, quien tiene al menos nueve hijos e hijastros y ha estado casado con tres mujeres, ejerce un fuerte control sobre gran parte de la familia. Su exhijastra, a quien se le acusó de tocar cuando tenía 4 años, afirmó que posteriormente tuvo un hijo con él cuando tenía veintitantos años. Ella ha tenido problemas de adicción a las drogas, mientras que su madre, quien se casó con Errol Musk dos veces, ha lidiado con problemas de salud mental.

Errol Musk ha “dejado una profunda herida en nuestra familia”, declaró Elmie Smit, cuya hermana fue su tercera esposa, en su primera entrevista oficial sobre las acusaciones. Añadió que le ha enviado correos electrónicos a Elon Musk sobre algunas de las acusaciones y que, en ocasiones, ha tenido noticias de un asistente.

En respuesta a preguntas de The Times, Errol Musk afirmó que “los informes son falsos y absurdos en extremo”. Añadió que las acusaciones fueron inventadas por familiares que estaban “incitando a los niños a decir mentiras” y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.

En un correo electrónico a The Times, Errol Musk también afirmó estar al tanto de una sola acusación de abuso, pero en el mismo mensaje ofreció explicaciones sobre las circunstancias de otras dos.

Agregó que tiene una buena relación con Elon Musk y “son muy cercanos”.

Elon Musk y su abogado personal no respondieron a las solicitudes de comentarios. En 2017, el multimillonario se emocionó al declarar a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables”. En una biografía autorizada de 2023, escrita por Walter Isaacson, Elon Musk afirmó que no se comunica con Errol Musk.

The Times revisó documentos judiciales y policiales de jurisdicciones de California y Sudáfrica, así como más de 50 correos electrónicos, mensajes de texto, notas personales y cartas, que detallaban ciertas acusaciones con más detalle que otras. La policía y los tribunales de Sudáfrica y Los Ángeles se negaron a divulgar algunos registros, alegando la privacidad de los menores. No se pudieron localizar otros registros.

The Times también entrevistó a familiares, trabajadores sociales y personas cercanas a los Musk. Algunos solicitaron el anonimato debido a la sensibilidad de la situación, mientras que otros temieron represalias. Otros familiares se negaron a hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes. The Times no menciona a menores en casos de abuso sexual.

En los últimos meses, algunos familiares se han mostrado indignados por los aparentes intentos de Errol Musk de aprovecharse de la fama de Elon Musk. Errol Musk ha declarado que trabajó en una moneda meme llamada MuskIt y que planeaba construir una torre Musk en Dubái. (Posteriormente, declaró al Times que no estaba vinculado a los proyectos).

Mientras tanto, según algunos familiares, ha ocultado o mentido sobre su historia familiar. La Sra. Smit comentó que decidió hablar después de que Errol Musk fuera entrevistado en febrero en un podcast sudafricano llamado “Wide Awake”, donde divagaba sobre su vida sin mencionar ninguna turbulencia.

Errol junto a su hijo Elon.

En junio, la Sra. Smit participó en el podcast y describió de forma anónima algunas de las acusaciones de abuso, incluido el incidente de 1993 con la hijastra de 4 años de Errol Musk.

La hijastra, que ahora tiene 37 años y varios hijos, abordó públicamente la situación por primera vez con The Times. No respondió a las preguntas sobre las acusaciones de abuso que involucran a Errol Musk, pero afirmó que ella y sus hijos no vivían con él.

“Mis hijos están seguros y cuidados”, dijo.

Dijo que su principal apoyo financiero proviene de Elon Musk, quien le envía dinero mensualmente y le ha comprado un auto. “Elon siempre ha estado ahí”, dijo.

Tres matrimonios

Errol Musk pareció durante mucho tiempo ser un hombre en ascenso.

Nacido y criado en Pretoria, la capital ejecutiva de Sudáfrica, se destacó como empresario entre los veinte y los treinta años, incluso como socio de una empresa de ingeniería. En su momento, fue concejal de la ciudad de Pretoria.

En 1970, se casó con Maye Haldeman, dietista y modelo. Tuvieron tres hijos: Elon Musk, Tosca Musk, quien ahora dirige un servicio de streaming de películas románticas, y Kimbal Musk, quien se convirtió en empresario.

En 1979, Errol Musk y Maye Musk se divorciaron. Ella escribió en sus memorias de 2019 que él la había maltratado física y verbalmente. Errol Musk negó el abuso a The Times.

Elon Musk también tuvo una relación tensa con su padre. En la biografía autorizada de 2023, relató cómo, de niño, se enfrentó a un acosador escolar y perdió una pelea, tras lo cual Errol Musk lo reprendió durante una hora.

“Se volvió loco, se puso furioso, como solía pasar”, dijo Elon Musk. “No tenía compasión”.

Aunque decidió vivir con Errol Musk durante gran parte de la secundaria tras el divorcio de sus padres, Elon Musk le confesó posteriormente a su biógrafo que había sido una pésima idea. “Todavía no sabía lo horrible que era”, dijo.

Errol Musk se casó brevemente por segunda vez con la modelo Sue Wilson. En 1989, Elon Musk, que entonces tenía 17 años, abandonó Sudáfrica para mudarse a Norteamérica. Su hermano y su hermana lo siguieron, al igual que Maye Musk.

Errol Musk se casó por tercera vez alrededor de 1992. Su esposa fue Heide-Mari Bezuidenhout, unos 19 años menor que él. Tenía tres hijos pequeños —dos niños y una niña— con su primer marido, quien falleció en un accidente de coche. La Sra. Bezuidenhout tenía problemas de salud mental, según informaron sus familiares. Ella y Errol Musk pronto tuvieron una hija.

En 1993, la hija de 4 años de la Sra. Bezuidenhout, fruto de su primer matrimonio, le contó a su tía, la Sra. Smit, que Errol Musk la había dejado sobre una hilera de cubos de basura en la casa familiar en Pretoria y la había tocado. La Sra. Smit afirmó que ella y otros familiares contactaron de inmediato a las autoridades.

La policía abrió una investigación. Los familiares proporcionaron un número de caso del incidente, que la policía sudafricana confirmó. The Times presentó una solicitud de acceso a los registros públicos del expediente en julio; la policía aún no ha tomado una decisión al respecto.

Posteriormente, la Sra. Bezuidenhout retiró los cargos contra Errol Musk como parte de un acuerdo de divorcio, que incluía una casa, un automóvil y una asignación mensual, según miembros de la familia y la carta de 2010 del pariente que buscaba la ayuda de Elon Musk.

Tras el divorcio, Errol Musk declaró que un juez le había concedido la custodia de su hija pequeña y que dos jueces habían rechazado las acusaciones de abuso. La Sra. Bezuidenhout solo podía visitarla en presencia de un trabajador social, afirmó. The Times buscó los registros judiciales y a los jueces, pero no encontró documentos que confirmaran las afirmaciones de Errol Musk.

En 1996, la Sra. Bezuidenhout se casó brevemente y se divorció de su tercer marido. Posteriormente, ingresó en un hospital psiquiátrico tras sufrir depresión, según informaron sus familiares. Sus tres hijos de su primer matrimonio ingresaron en un hogar de acogida independiente.

Alrededor de 1999, se volvió a casar con Errol Musk, quien conservó la custodia de su hija. Sus otros tres hijos dejaron la asistencia social en 2000. Al año siguiente, Errol Musk y la Sra. Bezuidenhout tuvieron otra hija.

Llegando a Los Ángeles

Para 2002, Elon Musk era millonario después de que eBay comprara una startup de Silicon Valley que él mismo fundó, que luego se convertiría en PayPal. Viviendo entonces en Los Ángeles, fundó el fabricante de cohetes SpaceX.

Errol Musk mira un retrato de su hijo Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de X, durante una entrevista con Reuters, en Langebaan, Cabo Occidental, Sudáfrica, el 4 de febrero de 2025. REUTERS/Esa Alexander

Ese año, Errol Musk, la Sra. Bezuidenhout y su familia viajaron a California para ver a Elon Musk, quien les compró una casa de 2 millones de dólares en Malibú.

En cuestión de meses, la situación se desmoronó.

Un día, la familia de Errol Musk se dirigía al cine cuando su hijastra, que entonces tenía 14 años, dijo que había olvidado su sudadera. Regresó a su habitación a buscarla y encontró a su padrastro oliendo su ropa interior sucia, según familiares y notas personales. La familia llamó a la policía. Elon Musk también fue alertado.

Los familiares afirmaron haber presentado una denuncia ante los servicios de protección infantil de Los Ángeles. Una portavoz del departamento, alegando la privacidad de las víctimas, se negó a hacer comentarios. El Departamento de Policía de Los Ángeles también denegó una solicitud de registros, alegando que los registros de la investigación estaban exentos de divulgación.

Se emitió una orden de alejamiento contra Errol Musk, según informaron tres personas con conocimiento de la demanda. La Sra. Bezuidenhout solicitó el divorcio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles alegando “diferencias irreconciliables” y solicitó la custodia de los niños, según la demanda. La demanda fue desestimada en 2009 por inacción.

Errol Musk negó la acusación. Dijo que había estado limpiando la habitación de su hijastra tras regresar de un viaje y que había encontrado la casa en un estado lamentable.

La hijastra dijo que, mientras estaba en Malibú, Elon Musk la llevaba a ella y a sus hermanos a paseos semanales si les iba bien en la escuela. Les dijo que necesitaban leer muchos libros si querían triunfar en la vida, añadió.

Tras las acusaciones de abuso, Elon Musk trasladó a su padre a un barco en Los Ángeles y luego regresó a Sudáfrica. Errol Musk afirmó que abandonó Estados Unidos por voluntad propia y que el distanciamiento con su hijo mayor comenzó por entonces.

Elon Musk quería mantener a los niños en California para protegerlos de su padre, según familiares y amigos. Exploró la posibilidad de obtener su tutela legal, indicaron.

De vuelta en Sudáfrica, Errol Musk se había vuelto económicamente dependiente de sus hijos mayores. Le envió un correo electrónico a Elon Musk pidiéndole dinero.

Elon Musk asiste a la ceremonia de apertura de la nueva Gigafábrica de Tesla para coches eléctricos en Gruenheide, Alemania, el 22 de marzo de 2022. Patrick Pleul/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

“Ahora dependo totalmente de su tarjeta”, escribió Errol Musk en el correo electrónico, que fue obtenido por The Times.

Kimbal Musk, a quien copiaron, respondió: “Financieramente, esto ha sido horrible, pero mucho peor para Elon que para ti. No solo en términos de dinero (que son considerables), sino también en cuanto a dolor y frustración”.

“Lo más aterrador que he aprendido es que los niños prefirieron vivir en el hogar infantil que con usted o con Heide”, agregó Kimbal Musk, refiriéndose al hogar de bienestar independiente.

En la biografía de 2023, Elon Musk le dijo a su biógrafo que su padre había sido “incómodamente atento” con su hijastra en ese momento y que estaba furioso por el “comportamiento inapropiado” de Errol Musk.

‘Una situación muy difícil’

En 2003, la Sra. Bezuidenhout y cuatro de sus hijos regresaron voluntariamente a Sudáfrica, país que consideraban su hogar, según informaron sus familiares. (Su hijo mayor los siguió más tarde). En 2005, se divorció de Errol Musk por segunda vez. Al año siguiente, su hijo menor, de 16 años, falleció en un accidente de coche cerca de Malmesbury, Sudáfrica. Alrededor de 2007, le escribió a Elon Musk diciéndole que se encontraba en una situación muy precaria y que vivía en una casa sin baño ni cocina.

Elon Musk, quien asumió el cargo de director ejecutivo del fabricante de coches eléctricos Tesla en 2008, pagó a un contratista para que reparara la casa de la Sra. Bezuidenhout y construyera una cerca alrededor, según informaron sus familiares. También financió la escuela privada de sus hermanastras, según correos electrónicos.

Al mismo tiempo, la ex hijastra se estaba hundiendo en las drogas, lo cual, según ella, se vio impulsado por la angustia por la muerte de su hermano. Pasó un tiempo en prisión acusada de robar joyas a Errol Musk y a la Sra. Bezuidenhout para comprar drogas, según notas familiares.

Para 2009, la Sra. Bezuidenhout había reconectado con Errol Musk, lo que trajo a sus hijos de vuelta a su círculo. Una noche, cuando su ex hijastra, que entonces tenía 21 años, regresaba de la universidad, Errol Musk la besó y le metió la lengua en la boca, según declaró en una solicitud de orden de protección provisional.

“No quiero que se le permita acercarse a mí”, escribió la ex hijastra en la orden de protección provisional que le concedió el Tribunal de Magistrados del distrito de Stellenbosch.

En su respuesta a The Times, Errol Musk afirmó que su ex hijastra se abalanzó sobre él en una habitación de invitados mientras dormía. “Me besó inapropiadamente”, afirmó.

Elon Musk, de tres años (derecha), abraza a su hermano menor, Kimbal, en la casa de su infancia en Sudáfrica.Maye Musk Instagram

En la orden de protección provisional, la ex hijastra también acusó directamente a Errol Musk de abusar sexualmente de sus dos hijas con la Sra. Bezuidenhout y de su hijastro años antes de su fallecimiento, sin proporcionar detalles. La carta que la Sra. Bezuidenhout escribió a Elon Musk alrededor de 2007 también hacía referencia a acusaciones de abuso por parte de una de sus dos hijas con Errol Musk. El familiar que escribió la carta a Elon Musk alrededor de 2010 mencionó las mismas acusaciones que la orden de protección provisional.

Errol Musk calificó de “tonterías” las acusaciones de que había abusado de su hijastro y de “absurdas” las de que había abusado de sus dos hijas.

La ex hijastra abandonó la universidad y se sumió aún más en las drogas, según familiares y notas familiares. Declaró a The Times que el trauma que experimentó durante su infancia la llevó a consumir drogas.

En 2011, la Sra. Smit, hermana de la Sra. Bezuidenhout, le escribió a Elon Musk pidiendo ayuda. Su asistente le respondió diciendo que había hablado con el multimillonario y que “no hace falta decir que todos están en una situación muy difícil”. La asistente calificó la situación de la ex hijastra de Errol Musk de “extrema” y afirmó que Elon Musk pagaría su ingreso en una clínica de rehabilitación.

La ex hijastra estuvo en rehabilitación durante una o dos semanas, según informaron sus familiares. Durante un tiempo, se quedó sin hogar, dijeron.

30.000 rands

La exhijastra de Errol Musk posteriormente le pidió apoyo. Para entonces, tenía unos 29 años. Empezaron a tener intimidad, según contó Errol Musk en una entrevista de 2018 con The Sunday Times.

Él y su ex hijastra eran “personas solitarias y perdidas”, dijo. “Una cosa llevó a la otra; se puede decir que fue el plan de Dios o el plan de la naturaleza”.

Errol Musk ha declarado en entrevistas que no ha visto a su ex hijastra desde hace años, algo que sus familiares niegan. También ha declarado que él y su ex hijastra tuvieron hijos en 2017 y 2019, pero declaró a The Times que “no es asunto suyo” cuántos hijos tuvo con ella.

La ex hijastra dijo que tiene un hijo con Errol Musk. Lleva varios años sin consumir drogas, añadió, y su vida cambió tras tener hijos. Sus familiares comentaron que ha aceptado apoyo económico de Errol Musk para su hijo.

En 2022, su hijo, que entonces tenía unos 5 años, dijo que su padre lo había manoseado, dijeron miembros de la familia.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, asiste a un servicio conmemorativo en memoria del comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, EE. UU., el 21 de septiembre de 2025. REUTERS/Daniel Cole

“Dijo: ‘Papá le toca el trasero’”, escribió la Sra. Bezuidenhout, la abuela del niño, a un familiar alrededor de 2023. “Gritó: ‘¡No, papá!’”. Los familiares contactaron a la policía, incluso el año pasado, según mensajes de texto y correos electrónicos.

Una trabajadora social involucrada declaró en una entrevista que intentó reunirse con familiares para hablar sobre lo sucedido, pero no cooperaron. La trabajadora social llamó a la policía.

La policía abrió una investigación, según informaron familiares, quienes proporcionaron el número de caso. Una portavoz policial confirmó que el número de caso correspondía a una investigación sobre acusaciones de abuso sexual infantil, pero se negó a identificar a los implicados. La fiscalía desestimó el caso por falta de pruebas, afirmó la portavoz.

En respuesta a The Times, Errol Musk dijo: “No había pruebas porque esto es una tontería”.

Alrededor de 2023, Elon Musk comenzó a pagar 30.000 rands al mes, unos 1.700 dólares, para apoyar a su ex hermanastra, dijeron miembros de la familia.

Ese año, también hizo un comentario inusual sobre Errol Musk en redes sociales. En respuesta a una publicación sobre su situación financiera, Elon Musk dijo que una condición que él y Kimbal Musk pusieron para apoyar a su padre era que Errol Musk no se comportara mal.

“Sin embargo, su padre sí lo hizo”, escribió Elon Musk.

