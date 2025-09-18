Este fue el menú de la cena de Estado en el Castillo de Windsor

El evento de etiqueta rigurosa fue realizado en el Salón de San Jorge del castillo de Windsor, donde Trump y varios miembros de su gobierno departieron con la realeza británica y con líderes empresariales.

Miles de londinenses protestaron por la visita de Estado de dos días del presidente Donald Trump al Reino Unido, pero los fastos cuidadosamente organizados por el gobierno británico y la familia real dieron al presidente estadounidense una bienvenida llena del tipo de pompa que le deleita.

La cena de Estado del miércoles por la noche fue especialmente fastuosa. El evento de etiqueta rigurosa fue realizado en el Salón de San Jorge del castillo de Windsor, donde Trump y varios miembros de su gobierno departieron con la realeza británica y con líderes empresariales.

En uno de los lados de la gran mesa de banquetes del salón --47 metros de largo-- se dispusieron los cubiertos para el secretario de Estado Marco Rubio, el rey Carlos III, Trump y Catalina, la princesa de Gales. En el otro lado estaban sentados el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la reina Camila, Melania Trump y el príncipe Guillermo.

Poco más de 100 miembros del personal atendieron a un total de 160 invitados. Entre ellos estaban el primer ministro Keir Starmer; Rupert Murdoch, de News Corp; Tim Cook, director ejecutivo de Apple, y el director ejecutivo de Open AI, Sam Altman.

El menú empezó con una panna cotta de berros de Hampshire, servida con galleta de parmesano y ensalada de huevo de codorniz. El plato principal fue una balotina de pollo orgánico de Norfolk envuelta en calabacines, con un jugo infusionado con tomillo y ajedrea. De postre, se sirvió a los invitados una bomba de helado de vainilla con interior de sorbete de frambuesa de Kentish y ciruelas Victoria ligeramente escalfadas.

Aunque Trump es abstemio, la cena incluyó una exuberante carta de vinos, así como un oporto añejo de 1945, en honor a su primer mandato como 45.º presidente estadounidense, y un coñac Grande Champagne de 1912, en honor al año de nacimiento de su madre.

También hubo un elaborado cóctel diseñado para la cena: un "whisky sour transatlántico" que mezclaba whisky escocés Johnnie Walker Black con mermelada y estaba coronado con una espuma de nuez y un malvavisco tostado sobre una galleta en forma de estrella.

Anushka Patil es una reportera del Times que cubre noticias de último momento y en desarrollo en todo el mundo.