El príncipe Enrique se reúne con el rey Carlos por primera vez en más de un año

Padre e hijo tomaron el té el miércoles en la residencia londinense del rey, lo que podría ser el primer paso para sanar una ruptura que ha dividido a la familia real británica.

El príncipe Enrique se reunió el miércoles en Londres con su padre, el rey Carlos III, lo que pareció ser el primer paso para sanar una ruptura que ha asolado a la familia real británica desde que el príncipe y su esposa, Meghan, nacida en Estados Unidos, se retiraron de sus obligaciones reales y se trasladaron a Estados Unidos en 2020.

Un vehículo en el que viajaba Enrique, de 40 años, fue visto a su entrada en Clarence House, la residencia del rey en Londres, a las 5:20 p. m. de una tarde lluviosa. Carlos y su esposa, la reina Camila, habían estado en el castillo de Balmoral, en Escocia, a principios de semana, pero regresaron a Londres, donde el rey también presidió el miércoles una ceremonia de investidura en Clarence House, según el palacio de Buckingham.

La oficina de Enrique no hizo comentarios inmediatos sobre la reunión, cuya posibilidad había atormentado a los observadores reales desde que el príncipe llegó al Reino Unido el lunes para una visita de cuatro días.

Pero un funcionario de palacio, que habló bajo condición de anonimato, dijo que padre e hijo habían compartido un té privado en Clarence House. La BBC informó de que la sesión había durado 55 minutos, algo más que los 30 minutos que Enrique pasó con Carlos en febrero de 2024.

El rey también asistió el miércoles a una reunión de su consejo privado, un grupo de asesores del monarca, y concedió una audiencia al primer ministro del estado de Australia del Sur, Peter Malinauskas. Carlos y Camila tienen previsto regresar a Escocia el jueves, dijo el funcionario.

La apretada agenda del rey parecía calculada para demostrar que no había hecho el viaje desde Escocia únicamente para ver a Enrique. Carlos concedió la condecoración de Miembro de la Orden del Imperio Británico a Manfred Goldberg, sobreviviente británico del Holocausto nacido en Alemania, quien ha destacado en la educación y rememoración del Holocausto.

El pasado mayo, Enrique expresó su esperanza de reconciliarse con su padre, al que no veía desde poco después de que a Carlos, de 76 años, le diagnosticaran un tipo de cáncer no revelado. En una emotiva entrevista con la BBC, Enrique dijo: "No sé cuánto le queda a mi padre".

El ambiente para una reconciliación parecía poco propicio: al palacio le molestó que Enrique hubiera planteado dudas sobre el pronóstico del rey. Los funcionarios de palacio insisten en que está mejorando, aunque sigue recibiendo tratamiento semanal contra el cáncer.

Enrique también se enfrentó a su padre al sugerir que Carlos debería haber intervenido en su demanda contra el Ministerio del Interior británico por retirarle la protección policial automática a él y a su familia después de que él y Meghan abandonaran el Reino Unido. Un tribunal superior de Londres falló en contra de Enrique, y este perdió una apelación en mayo.

Esta semana, Enrique ha tenido una apretada agenda de reuniones y actos relacionados con diversas organizaciones benéficas y filantrópicas. Pero la última parte de su itinerario en Londres dejó espacio para una reunión con Carlos. No hubo indicios de que Enrique se hubiera reunido con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de quien también está distanciado.

Algunos comentaristas reales habían señalado que la disputa familiar, si no se resolvía, podría socavar la idea que el público tiene de lo que representa la monarquía. Tras el llamamiento público de Enrique a la reconciliación, Peter Hunt, antiguo corresponsal real de la BBC, declaró a The New York Times que el rey "representa una institución que trata de la familia, la unidad y el fomento del perdón. Su papel es unir a la gente".

Mark Landler es el jefe de la corresponsalía en Londres del Times. Cubre el Reino Unido así como la política exterior estadounidense en Europa, Asia y Medio Oriente. Es periodista desde hace más de tres décadas.