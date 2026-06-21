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El secreto de la Edad de Bronce que el hielo de Groenlandia acaba de revelar a 1.000 metros de profundidad: el ser humano lleva miles de años contaminando con mercurio

Un estudio internacional revela cómo la polución no es un fenómeno moderno, sino que lleva produciéndose desde la prehistoria

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Vista de un paisaje en Groenlandia. (Sergi Pla-Rabes)
Vista de un paisaje en Groenlandia. (Sergi Pla-Rabes)

Hasta ahora, quizá muchos de nosotros pensábamos que la contaminación del planeta era algo moderno. Sin embargo, la ciencia acaba de desmontar esta creencia con un hallazgo único. Un equipo internacional, con participación crucial del Instituto de Química Física Blas Cabrera del CSIC, ha descubierto en Groenlandia que las emisiones humanas de mercurio comenzaron hace unos 4.000 años, en plena Edad de Bronce, y no con la Revolución Industrial.

El secreto de este hallazgo estaba guardado bajo el frío extremo. Los científicos han analizado un colosal bloque de hielo de 1.250 metros de profundidad extraído en la isla más grande del mundo, cuyo 80% del territorio está sepultado bajo el hielo. Cada capa de esta columna helada funciona como una página congelada del diario de nuestra atmósfera, conservando intactos los contaminantes y permitiendo reconstruir la historia de la polución global desde la última glaciación.

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Para leer este archivo natural, los investigadores dividieron el hielo en pequeños fragmentos equivalentes a periodos de cinco años. Tras limpiarlos meticulosamente para evitar cualquier tipo de contaminación, los fundieron en el laboratorio. Ari Feinberg, coautor del estudio, destaca que “Este registro es único por su duración y su alta resolución temporal”.

Investigadores en Groenlandia. (Europa Press)
Investigadores en Groenlandia. (Europa Press)

Rastros de mercurio cada vez mayores

La primera gran señal de alarma coincide con el desarrollo de técnicas de fundición de cobre y estaño para fabricar bronce (una auténtica revolución de la metalurgia entonces) y el uso del cinabrio, un mineral rico en mercurio que se utilizaba como pigmento rojo y pócima medicinal. “La señal captada en Groenlandia podría ser un indicio temprano de que las emisiones de mercurio ya eran lo suficientemente elevadas como para extenderse por toda la atmósfera del hemisferio norte”, sostiene el investigador.

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Curiosamente, este veneno helado conecta directamente con la historia de España. Varios arqueólogos ya habían detectado niveles alarmantes de mercurio en huesos humanos de yacimientos de hace miles de años en la península ibérica. Ahora sabemos que el uso masivo de este mineral en nuestra región fue tan potente que su huella tóxica contaminó la atmósfera a miles de kilómetros de distancia.

Con el paso de los siglos, la situación no hizo más que empeorar. El estudio revela que la acumulación de mercurio en el hielo se multiplicó casi por tres desde el siglo XIII, y se disparó de forma alarmante a partir de 1840 con el carbón y las fábricas. La actividad humana superó con creces a las grandes erupciones volcánicas de la historia.

Objetivo: reducir las emisiones de este metal tóxico

Hoy en día, este metal pesado sigue siendo una seria amenaza para la salud pública. El mercurio viaja largas distancias, se deposita en los océanos y se acumula en la cadena alimentaria. Al final, cuando disfrutamos de pescados grandes como el atún, este tóxico entra directo a nuestro organismo, provocando peligrosos riesgos de carácter neurológico y cardiovascular.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Este viaje al pasado no es solo una curiosidad histórica, sino una herramienta para el futuro. Los datos ayudarán a perfeccionar los modelos ambientales y a comprobar si los tratados internacionales, como el Convenio de Minamata de 2017 (destinado a reducir las emisiones de mercurio para proteger la salud de las personas y de los ecosistemas), funcionan de verdad.

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