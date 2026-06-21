México vs República Checa: FIFA define al árbitro para el partido de la jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

México jugará su último partido de este año de preparación rumbo al Mundial 2026(REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 con un encuentro ante República Checa, programado para este miércoles 24 de junio a las 19:00 en el Estadio Ciudad de México. Este partido servirá como la última oportunidad para el conjunto europeo de conseguir su clasificación a la siguiente ronda.

La FIFA ha designado al argentino Yael Falcón Pérez como árbitro principal para este enfrentamiento. La elección de un equipo arbitral sudamericano marca un detalle relevante para el desarrollo del encuentro, dado el contexto decisivo para República Checa.

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Cabe indicar que el equipo dirigido por Javier Aguirre ya tiene asegurado el primer puesto de su grupo, lo que les permite encarar el partido sin la presión de la clasificación. Por el contrario, el cuadro checo llega con la urgencia de obtener un resultado favorable que le permita avanzar en la competencia.

La designación de Yael Falcón Pérez corresponde a una política habitual de la FIFA de asignar árbitros de distintas confederaciones para encuentros determinantes y de alto perfil durante la fase de grupos. El árbitro argentino suma así una nueva aparición en torneos internacionales bajo el máximo organismo del fútbol mundial.

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¿Cómo llegan México y República Checa al partido?

El partido entre México y República Checa llega con realidades contrastantes para ambos equipos. La escuadra dirigida por Javier Aguirre ha logrado un inicio impecable en el torneo, sumando victorias en sus dos primeras presentaciones, mientras que el conjunto europeo se encuentra obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

El equipo mexicano debutó con una victoria de 2-0 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural del certamen. Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los autores de los goles que abrieron el camino para los locales. En la segunda jornada, un tanto solitario de Luis Romo le dio el triunfo a México sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, consolidando un arranque sin fisuras, aunque con marcadores ajustados.

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(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Por su parte, República Checa no tuvo el mismo arranque. En su primer partido, cayó 2-1 ante Corea del Sur. El segundo encuentro, disputado ante Sudáfrica, terminó igualado 1-1, lo que deja a los europeos con la obligación de obtener puntos en el duelo ante México para mantener posibilidades de clasificación.

Posibles alineaciones

La alineación probable de México incluiría a Raúl “Tala” Rangel en la portería; en la defensa, estarían Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. El mediocampo contaría con Erik Lira, Álvaro Fidalgo (o Luis Romo) y Gilberto Mora. En el ataque, la presencia de Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez aportaría profundidad y experiencia.

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El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

En el caso de República Checa, la novedad principal sería la presencia de Adam Hlozek en el ataque, reemplazando a Pavel Sulc. El tridente ofensivo lo completarían Patrick Schick y Lukas Provod. Bajo los tres palos, se mantendría Matej Kovar. La línea defensiva estaría integrada por Stepan Chaloupek, Robin Hranac y Ladislav Krejci. En el mediocampo, figuran Vladimir Coufal, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny y Tomas Soucek, jugador del West Ham United. El director técnico Miroslav Koubek optaría por un esquema 3-4-3, buscando mayor presencia ofensiva.

El enfrentamiento adquiere relevancia no solo por el presente de ambos equipos, sino por lo que está en juego en términos de clasificación. México buscará sostener el invicto y asegurar su pase, mientras que República Checa necesita puntuar para seguir en carrera.

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