Irán deporta a un millón de afganos y los condena a la brutal opresión del régimen talibán: “¿Adónde vamos?”

Refugiados afganos llegan a una oficina de la ACNUR cerca del cruce Islam Qala en la provincia de Herat en Afganistán. (AP foto/Omid Haqjoo)

En la frontera arenosa entre Irán y Afganistán, casi 20.000 personas cruzan a diario: afganos conmocionados y temerosos que han sido expulsados de Irán con escasas pertenencias en una ola de represión selectiva y xenofobia.

Más de 1,4 millones de afganos han huido o han sido deportados de Irán desde enero, durante la represión gubernamental contra los refugiados indocumentados, según la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de medio millón se han visto obligados a entrar en Afganistán tan solo desde el inicio de la guerra entre Israel e Irán el mes pasado, regresando a un país que ya lidia con una grave crisis humanitaria y restricciones draconianas para mujeres y niñas, en una de las peores crisis de desplazamiento de la última década.

Los están abandonando en un centro fronterizo abarrotado en el oeste de Afganistán, donde muchos expresaron su enojo y confusión a los periodistas del New York Times sobre cómo podían seguir adelante con tan pocas perspectivas en un país donde algunos nunca han vivido o apenas conocen.

“Trabajé en Irán durante 42 años, tan duro que me rompí las rodillas, ¿y para qué?”, preguntó Mohammad Akhundzada, un trabajador de la construcción, en un centro de procesamiento para retornados en Islam Qala, una ciudad fronteriza en el noroeste de Afganistán, cerca de Herat.

Las expulsiones masivas amenazan con llevar a Afganistán aún más al borde del colapso económico con la repentina interrupción de las remesas vitales que reciben las familias afganas de sus familiares en Irán.

La repentina afluencia de repatriados también agrava la ya grave crisis de desempleo, vivienda y salud de Afganistán. Más de la mitad de la población estimada de Afganistán, de 41 millones de habitantes, ya depende de la asistencia humanitaria.

Con un bastón a su lado, el Sr. Akhundzada esperaba con su esposa y sus cuatro hijos, todos nacidos en Irán, un autobús que los llevara a Kabul, la abarrotada capital afgana. Esperaba que algunos familiares pudieran alojarlos, a pesar de la falta de habitaciones libres.

“No tenemos nada”, dijo el Sr. Akhundzada, de 61 años, “y no tenemos adónde ir”.

Expulsados por el abuso y la sospecha

Irán alberga la mayor población de refugiados del mundo, y alrededor del 95 % —estimada en unos cuatro millones— son afganos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Irán afirma que la cifra real se acerca a los seis millones, tras décadas de guerra y agitación en Afganistán.

Teherán limita los lugares donde los afganos pueden vivir y trabajar —solo en 10 de las 31 provincias del país— y, por lo general, solo se les permiten trabajos arduos y de baja cualificación.

El gobierno iraní ha declarado que ya no puede absorber a los refugiados afganos debido a su propia crisis económica y la escasez de recursos naturales, como agua y gas.

En marzo, el gobierno anunció la deportación de los afganos indocumentados y fijó el 6 de julio como fecha límite para las salidas voluntarias. Sin embargo, tras el conflicto de 12 días del mes pasado con Israel, la represión se intensificó.

Las fuerzas de seguridad han allanado lugares de trabajo y barrios, han detenido coches en puestos de control instalados en grandes ciudades y han detenido a decenas de afganos antes de enviarlos a centros de deportación superpoblados en un calor sofocante.

Funcionarios y medios estatales, sin aportar pruebas, han afirmado que Israel y Estados Unidos reclutaron afganos para perpetrar atentados terroristas, tomar posiciones militares y construir drones.

Kadijah Rahimi, una pastora de ganado de 26 años, coincidiendo con muchos afganos en el cruce fronterizo, declaró que, cuando fue arrestada en Irán el mes pasado, el agente de seguridad le dijo: «Sabemos que trabaja para Israel».

Abolfazl Hajizadegan, sociólogo en Teherán, afirmó que el gobierno iraní estaba utilizando a los afganos como chivos expiatorios para desviar la culpa de las fallas de inteligencia que permitieron a Israel infiltrarse ampliamente en Irán.

“Combinar las deportaciones de afganos con el conflicto entre Irán e Israel subraya la reticencia del régimen a reconocer sus deficiencias en seguridad e inteligencia”, declaró el Sr. Hajizadegan en una entrevista.

Aumento de los crímenes de odio

Las acusaciones de espionaje han alimentado los ataques racistas contra los afganos en Irán en las últimas semanas, según entrevistas con más de dos docenas de afganos que viven en Irán o que han regresado recientemente a Afganistán, informes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, y videos en redes sociales y medios de comunicación.

Los afganos han sido golpeados o atacados con cuchillos; han sufrido acoso por parte de propietarios y empleadores que también les retienen sus depósitos o salarios; y han sido rechazados en bancos, panaderías, farmacias, escuelas y hospitales.

Una mañana del mes pasado, Ebrahim Qaderi iba en bicicleta a su trabajo en una fábrica de cartón en Teherán cuando dos hombres lo detuvieron. Gritaron “¡Sucio afgano!” y le exigieron su teléfono inteligente. Cuando el Sr. Qaderi se negó, le dieron una patada en la pierna y le cortaron la mano con un cuchillo, según relató en un centro de reubicación en Herat. Su madre, Gull Dasta Fazili, dijo que los médicos de cuatro hospitales lo rechazaron por ser afgano y que abandonaron Irán debido al ataque.

Refugiados afganos, en un campamento cerca de la frontera afgano-paquistaní, en Torkham, Afganistán. Muchos refugiados regresaron a su país por Torkham poco antes de que terminase el plazo dado por el gobierno paquistaní para la salida de quienes residían allí sin la documentación apropiada. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

En Irán, muchos afganos afirmaron vivir con miedo constante y quedarse en casa. Farah, ingeniera informática de 35 años, residente de Teherán, contó en una entrevista telefónica que unos jóvenes del vecindario la atacaron a ella y a su hijo de 4 años cuando regresaban caminando a casa un día de la semana pasada y patearon repetidamente al niño.

La semana pasada, Farah, quien, al igual que otros entrevistados por el Times, pidió que no se publicara su apellido por temor a represalias, vio cómo golpeaban a una mujer afgana mientras viajaba en el metro. “Me quedé allí paralizada y temblando porque sabía que si decía una palabra, también me golpearían”, dijo.

Incluso afganos con residencia legal afirman que los guardias de seguridad les han roto la documentación y los han deportado de todos modos. Ali, un hombre de 36 años que dijo haber nacido y crecido en Irán y tener estatus legal, fue detenido recientemente en un puesto de control junto con un amigo iraní.

“Me dijo: ‘Voy a romper tu tarjeta de residencia, ¿qué vas a hacer? Irás a un campo de deportación’”, dijo Ali. “Temblaba de miedo. Les rogué y discutí, diciéndoles que toda mi vida he vivido en Irán, que por favor no me hagan esto”.

Luchando por satisfacer la necesidad

Jawad Mosavi y nueve miembros de su familia bajaron del autobús procedente de Irán la semana pasada, luchando bajo el calor sofocante de Islam Qala para ordenar sus pensamientos y las docenas de maletas, alfombras y mochilas de la familia.

“¿Adónde vamos?”, preguntó.

Su hijo Ali Akbar, de 13 años, los condujo al edificio donde podían obtener sus certificados de retorno. Su mochila entreabierta contenía sus pertenencias más preciadas: un balón de fútbol desinflado, un altavoz y unos auriculares para escuchar sus éxitos iraníes favoritos, en persa. “La única música que entiendo”, dijo.

Al igual que la familia Mosavi, entre 20.000 y 25.000 personas tuvieron que navegar por un laberinto de equipaje, tiendas de campaña y otros retornados todos los días de la semana pasada, tratando de encontrar su camino a través de edificios abarrotados y almacenes administrados por las autoridades afganas y agencias de la ONU.

Las madres cambiaban los pañales de sus bebés sobre mantas sucias en medio de incesantes ráfagas de viento. Los padres hacían cola durante horas para que les tomaran las huellas dactilares y cobrar dinero de emergencia bajo temperaturas que superaban los 35 grados. Los trabajadores humanitarios, superados en número, atendían a los retornados deshidratados en una clínica de campaña, mientras que otros distribuían raciones de comida a toda prisa o dejaban grandes cubos de hielo en contenedores de agua.

Afganistán ya se enfrentaba a recortes en la ayuda exterior de Estados Unidos y otros donantes antes de que Irán comenzara a expulsar masivamente a los afganos. Incluso antes, casi un millón de afganos habían sido expulsados o se vieron obligados a abandonar Pakistán. Las organizaciones solo han podido financiar una quinta parte de las necesidades humanitarias del país este año, y más de 400 centros de salud han sido cerrados en los últimos meses.

Futuros inciertos, especialmente para las niñas

Las autoridades afganas se han comprometido a construir 35 municipios en todo el país para gestionar la afluencia de retornados, muchos de los cuales han sido deportados sin que se les permitiera retirar sus pertenencias ni dinero del banco.

El primer ministro de Afganistán, Muhammad Hassan Akhund, ha instado a Irán a mostrar moderación en las deportaciones, “para evitar el surgimiento de resentimiento u hostilidad entre las dos naciones hermanas”.

“Debemos reconocer que Irán ha acogido a muchos afganos y tiene derecho a decidir quién puede quedarse y quién no”, declaró Miah Park, directora de la agencia de la ONU para la migración en Afganistán. “Pero exigimos que reciban un trato humano y digno”.

En Islam Qala, muchos afganos dijeron que regresaban a un país que apenas reconocían desde que los talibanes tomaron el control e impusieron un régimen estricto en 2021.

Refugiados afganos regresan a Afganistán desde Pakistán a través del paso fronterizo de Torkham, en Torkham, Afganistán. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Zahir Mosavi, el patriarca de la familia, comentó que temía tener que suspender la educación de sus cuatro hijas porque los talibanes han prohibido la educación de las niñas por encima del sexto grado.

“Quiero mantenerlas ocupadas, quiero que aprendan algo”, dijo.

Una de sus hijas, Nargis, cursaba octavo grado en Irán. Ahora, dijo que intentaría centrarse en las habilidades de sastrería que había aprendido. “No se me da bien, pero al menos eso es lo que hay”, dijo.

Esa noche, después de un día en el centro de procesamiento de Islam Qala, la familia subió a una furgoneta con destino a Herat, la ciudad más grande del oeste de Afganistán, a 112 kilómetros de la frontera.

Ali Akbar, el niño con el balón desinflado, lloró durante todo el viaje al darse cuenta de que había perdido su teléfono y, con él, la única forma de escuchar su música iraní favorita.

La familia dejó sus maletas a la 1 de la madrugada en un parque público que se había transformado en un campamento de tiendas de campaña con capacidad para 5.000 personas. Los hombres solteros dormían a la intemperie, usando troncos de árboles como almohadas. Las mujeres y los niños de la familia recibieron dos tiendas de campaña.

Aún les quedaba un viaje de cientos de kilómetros hasta su provincia natal de Helmand, en el sur rural. Había pocas oportunidades, pero decidieron que era lo único que podían permitirse.

© The New York Times 2025.