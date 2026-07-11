Familia de Dilan Cruz se pronuncia tras confirmarse la responsabilidad de la Policía en la muerte del joven durante una protesta

Familia de Dilan Cruz se pronuncia sobre decisión judicial que ratifica responsabilidad del Estado en la muerte del joven - crédito @Denis011114/X

La familia de Dilan Cruz afirmó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ratificó la responsabilidad administrativa de la Nación por su muerte “confirma la responsabilidad del Estado” y deja “claro que Dilan nunca debió haber sido atacado ni agredido por ejercer su derecho a la protesta social pacífica”, tras conocerse el fallo.

El tribunal atribuyó responsabilidad a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, en un caso ligado al disparo de una munición tipo Bean Bag efectuado por un integrante del antiguo Esmad durante una protesta social. El hecho fue calificado por la sentencia como una “grave violación de derechos humanos”.

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En su decisión, la corporación determinó que existió una falla en el servicio por parte de la institución policial. También sostuvo que el arma empleada había sido clasificada como “menos letal”, aunque no se informó de manera suficiente a los uniformados sobre “su potencial capacidad de causar la muerte”.

La Policía fue responsable de la muerte de Dilan Cruz durante el estallido social de 2019, confirmó tribunal - crédito @tacundinamarca/X

Yenny Alejandra Medina, madre del joven, señaló: “Como familia recibimos esta decisión con respeto y reconocemos que representa un avance importante en la búsqueda de justicia para mi hijo Dilan”. En el mismo pronunciamiento agregó que la sentencia “reconoce que existió un uso desproporcionado e innecesario por parte de la fuerza pública”.

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El abuelo del joven, José Arturo Medina, vinculó el fallo con el ejercicio del derecho a la protesta. “Bien valoramos que este fallo reafirme que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que ningún manifestante debe temer por su integridad, su dignidad o su vida al ejercerlo”, manifestó.

El familiar pidió que la decisión tenga efectos preventivos y que el caso no se repita. “Esperamos que esta decisión contribuya a que los hechos como el que vivió mi nieto Dilan Cruz no se vuelvan a repetir y a que se protejan los derechos de todos los ciudadanos que salen a manifestarse de una manera pacífica”, dijo.

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La hermana de Dilan, Denis Zayury Cruz Medina, sostuvo que el pronunciamiento administrativo no agota las expectativas de la familia y reclamó avances en la investigación penal. “Para nosotros como familia, esta no es una justicia completa”, afirmó.

Hermana y madre de Dilan Cruz en manifestación por su memoria en 2020 - crédito Sergio Acero/Colprensa

Cruz Medina apuntó directamente al curso del expediente en la Fiscalía General de la Nación y al proceso contra el entonces capitán Manuel Cubillos. “Seguimos esperando que la Fiscalía General de la Nación avance con la celeridad que este caso se merece en el proceso penal contra el entonces capitán Manuel Cubillos y las demás personas que participaron en estos hechos”.

La hermana concluyó que solo con decisiones individuales se completará el reclamo de justicia: “Solo cuando se imputen los cargos correspondientes y se determinen las responsabilidades individuales de quienes intervinieron en la muerte de mi hermano Dilan, podremos hablar de una justicia verdaderamente completa”.

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Tribunal confirmó responsabilidad de la Policía por muerte de Dilan Cruz

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la condena contra la Policía Nacional de Colombia por la muerte de Dilan Cruz, ocurrida durante una manifestación en la que recibió un disparo en la cabeza con una munición Bean Bag lanzada por un miembro del antiguo Esmad

La Procuraduría General de la Nación ordenó reiniciar el caso Dilan Cruz, exigiendo juzgarlo como una violación grave de derechos humanos y no bajo el régimen policial ordinario - crédito @aqmoncaleanowtr / Instagram

El fallo determinó que la Policía incurrió en una falla del servicio al considerar el arma como “menos letal” y no advertir adecuadamente sobre su potencial letalidad, lo que impidió que los agentes aplicaran correctamente los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

El Tribunal sostuvo que no existían pruebas de que la protesta constituyera un escenario de violencia que justificara el uso de fuerza letal y enfatizó que ejercer el derecho a la protesta no puede ser motivo para vulnerar derechos fundamentales.

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Además, especificó que la actuación de la víctima, que había devuelto gases lacrimógenos, no legitimaba el uso de un arma potencialmente mortal. Se descartó que el joven tuviera responsabilidad en los hechos y se catalogó el caso como una grave violación de derechos humanos.

El fallo ordenó aumentar las indemnizaciones a los familiares de Dilan Cruz por daños morales y dispuso que el Comandante de la Policía Nacional realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y brinde disculpas a la familia, subrayando que la muerte ocurrió durante el ejercicio legítimo de la protesta.