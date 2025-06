'No Kings': lo que sabemos sobre las protestas contra Trump del sábado

Demonstrations, Protests and Riots Trump, Donald J No Kings Philadelphia (Pa)

Los organizadores han planeado manifestaciones a lo largo de todo el país el mismo día que el desfile del presidente Donald Trump en Washington.

El sábado se celebrarán en todo el país protestas planificadas contra el gobierno de Donald Trump que se espera que sean de las mayores desde que comenzó el segundo mandato del presidente.

Las manifestaciones tendrán lugar en los 50 estados, y los organizadores han calculado que habrá unas 2000, desde pequeños grupos en comunidades más rurales hasta grandes concentraciones en ciudades importantes como Nueva York, Filadelfia, Chicago, Atlanta, Dallas y Denver. Según un mapa facilitado por los organizadores, solo en Indiana hay programadas unas tres decenas de manifestaciones. También hay protestas programadas en otros países, como Reino Unido, México y Alemania.

Se producen en un momento en que las medidas represivas del presidente Trump contra la migración y su decisión de desplegar el ejército en Los Ángeles ya han provocado protestas a gran escala allí y protestas adicionales en varias otras ciudades.

El mismo día de las protestas, Trump ha programado un desfile militar en Washington por el aniversario 250 del ejército, que también coincide con su cumpleaños 79.

Esto es lo que sabemos sobre las protestas.

¿Quién está detrás de las protestas?

Las manifestaciones, organizadas bajo el lema "No Kings" ("No a los reyes"), han sido organizadas por varios grupos que coinciden con la coalición que organizó las manifestaciones "Hands Off!" ("¡Manos fuera!") del 5 de abril y otras grandes protestas recientes contra el presidente.

Entre los organizadores se encuentran Indivisible, la Unión Americana por las Libertades Civiles y 50501. Algunos de estos grupos organizaron protestas durante el primer mandato de Trump por el derecho al aborto y la violencia armada. Las protestas "Hands Off!" de abril se centraron en el mensaje de que el presidente amenazaba la atención a la salud, la educación y el Seguro Social.

La coalición que respalda las protestas "No Kings" ha calificado el sábado de "día de resistencia" contra lo que los grupos describen como una extralimitación autoritaria de Trump y sus aliados. Los planes para el acto estaban en marcha mucho antes de que las redadas federales de migración desencadenaran protestas en Los Ángeles y otras ciudades.

Los organizadores han caracterizado el desfile de Washington --la mayor exhibición de poder militar en la capital del país en décadas-- no como una celebración de las fuerzas armadas, sino como una "exhibición de dominio" teatral similar a las marchas militares organizadas por dictadores en el extranjero.

¿Dónde tendrán lugar las protestas?

Los actos principales están programados en Atlanta, Chicago, Houston, Nueva York, Phoenix, Filadelfia y Charlotte, Carolina del Norte, pero también hay protestas previstas en comunidades más pequeñas como Lewisburg, Virginia Occidental; Pinedale, Wyoming, y Moab, Utah.

Filadelfia, una ciudad rica en historia revolucionaria, acogerá la transmisión nacional en directo del acto, dijo Leah Greenberg, cofundadora de Indivisible y una de las organizadoras de las concentraciones, en consonancia con sus esfuerzos por enmarcar las protestas como una oposición pacífica y patriótica.

Greenberg se negó a especular sobre el tamaño de las manifestaciones, pero dijo que los organizadores habían recibido más confirmaciones de asistencia que para las protestas masivas "¡Hands Off!" de abril.

Una ciudad importante está notablemente ausente de la lista de manifestaciones previstas: Washington, sede del desfile militar. La omisión fue intencional, dijo Greenberg.

En declaraciones realizadas a principios de esta semana, Trump advirtió que cualquier manifestante que se manifestara contra el desfile militar en Washington sería recibido con "una fuerza muy grande".

En lugar de llamar más la atención sobre el desfile militar y quizás dar a Trump la oportunidad de cumplir su amenaza, dijo Greenberg, los organizadores quieren que la atención se centre en la gente.

"Queremos crear contraste", dijo Greenberg. "No conflicto".

¿A qué hora se celebrarán las protestas?

Aunque los planes y horarios varían de una ciudad a otra, muchas están programadas entre última hora de la mañana y primera hora de la tarde. En la protesta emblemática de Filadelfia, los organizadores tienen previsto dirigir una marcha desde LOVE Park hasta el Museo de Arte de Filadelfia, donde se espera que entre los oradores figuren Greenberg; Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, y Martin Luther King III.

¿Cómo ha respondido el gobierno de Trump?

Cuando se le preguntó el miércoles si, a la luz de su advertencia sobre el uso de "una fuerza muy grande", Trump permitiría protestas pacíficas en torno al desfile militar, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, calificó la pregunta de "estúpida".

"El presidente apoya absolutamente las protestas pacíficas", dijo. "Apoya la Primera Enmienda. Apoya el derecho de los estadounidenses a hacer oír su voz. No apoya la violencia de ningún tipo. No apoya que se agreda a los agentes del orden que simplemente intentan hacer su trabajo".

Trump se refirió directamente a las protestas "No Kings" por primera vez el jueves, desechando su mensaje central.

"No me siento como un rey, tengo que pasar por un infierno para que se aprueben cosas", dijo Trump, pareciendo referirse a la oposición a la que se enfrenta por parte de los demócratas. "No somos un rey en absoluto, muchas gracias", añadió.

Chris Cameron colaboró con la reportería.

