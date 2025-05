¿Hay una bebida alcohólica que me haga menos daño?

Alcoholic Beverages Liquor Diet and Nutrition Content Type: Service Sugar Labeling and Labels (Product) Wines Ethanol Beer Cocktails and Mixed Drinks

P: He tratado de reducir mi consumo de alcohol últimamente, pero bebo de vez en cuando. ¿Hay algún tipo de alcohol menos dañino que otro?

Si has oído que el vino tinto es mejor para ti que la cerveza o los licores, o que los licores claros como el vodka o la ginebra son menos perjudiciales que los licores oscuros como el ron o el whisky, tenemos malas noticias.

"El alcohol es alcohol", dijo Jürgen Rehm, científico jefe del Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto. Beber cualquier tipo de alcohol, en cualquier cantidad, es malo para la salud.

Aun así, dicen los expertos, a veces no es razonable, ni siquiera práctico, que la gente evite el alcohol por completo. Así que, si vas a beber, hay algunas estrategias que puedes adoptar para reducir el riesgo y evitar algunos de los otros efectos desagradables de la bebida, como la resaca.

Por qué el alcohol es tan perjudicial

Cuando bebes, tu cuerpo convierte el etanol presente en la bebida alcohólica en una "sustancia realmente desagradable" llamada acetaldehído, que puede dañar tu ADN, dijo Timothy Stockwell, investigador del alcohol en la Universidad de Victoria, en Canadá.

Muchos tejidos del organismo, como los de la boca, la garganta, el hígado, el colon y los senos, son susceptibles de sufrir este daño. Y cuando ese ADN se repara, pueden surgir mutaciones cancerosas.

Por eso beber aumenta el riesgo de desarrollar al menos siete tipos de cáncer, dijo Katherine Keyes, profesora de Epidemiología de la Universidad de Columbia. El consumo excesivo de alcohol --que incluye tomar ocho o más copas a la semana en el caso de las mujeres, o 15 o más en el de los hombres; o cuatro o más copas por ocasión en el caso de las mujeres, o cinco o más en el de los hombres-- también está relacionado con muchas otras afecciones de salud. Entre ellas están las enfermedades cardíacas y hepáticas, la depresión, la ansiedad y los problemas de memoria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Cuanto más etanol contenga tu bebida, más perjudicial será, dijo Keyes. Una forma de evaluarlo es fijarse en el alcohol por volumen, o ABV por su sigla en inglés, que los fabricantes deben indicar en las etiquetas de los productos. Si eliges entre dos cervezas del mismo tamaño, por ejemplo, y una tiene un 4 por ciento de ABV y la otra un 8 por ciento, la cerveza del 4 por ciento te expondrá a la mitad de etanol.

En general, la cerveza tiene menos etanol que el vino por onza, y el vino tiene menos que licores como el vodka y el tequila, dijo Keyes. Pero puede haber grandes variaciones dentro de estas categorías, dijo Stockwell. Algunas cervezas fuertes, por ejemplo, tienen un ABV superior al de algunos vinos (o incluso al de algunos licores, en el extremo).

Cómo beber sabiamente

Una buena regla para reducir tu exposición al etanol es elegir, en general, bebidas con un VAB más bajo, dijeron los expertos. Pero también es importante prestar atención a la cantidad que bebes.

Una ración normal de unos 350 mililitros con un ABV del 5 por ciento suele tener la misma cantidad de etanol que 150 mililitros de un vino del 12 por ciento o 44 mililitros, es decir, un chupito de un licor con 40 por ciento de alcohol.

Según Peng-Sheng (Brian) Ting, profesor adjunto de medicina clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane, puede resultar complicado calcular el contenido en alcohol de los cócteles, ya que a menudo se elaboran con refrescos, jugos y, a veces, varios tipos de alcohol. Por este motivo, recomienda apegarse al vino o la cerveza en situaciones en las que quieras saber exactamente cuánto etanol estás consumiendo.

Algunos tipos de alcohol también tienen bastantes calorías, que consumidas en exceso pueden aumentar el riesgo de aumento de peso y obesidad. Y algunos mezcladores de cócteles, como los jugos y los refrescos, pueden contener azúcares añadidos, lo que también aumenta el riesgo de obesidad y otras afecciones como la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardiacas.

Keyes también recomendó no consumir bebidas alcohólicas mezcladas con cafeína (como los martinis con espresso o los Red Bull con vodka). El subidón de energía que te dan puede hacerte sentir menos ebrio de lo que realmente estás, llevándote potencialmente a beber más y a emborracharte más, dijo Keyes.

Y aunque no existen pruebas de que los licores más oscuros sean más perjudiciales para la salud que los claros, hay investigaciones limitadas que sugieren que algunos licores más oscuros pueden causar resacas más graves, dijo Damaris Rohsenow, profesora del Centro de Estudios sobre el Alcohol y las Adicciones de la Universidad Brown. Los alcoholes más oscuros (como el bourbon, el ron y el brandy) suelen tener niveles más altos de sustancias organolépticas, sustancias que se crean durante el proceso de fermentación y contribuyen al sabor, aroma y color de una bebida. Más sustancias organolépticas suele traducirse en peores resacas, dijo Rohsenow.

Sin embargo, puede haber excepciones a la regla de "claro es mejor", añadió Rohsenow. Algunos tequilas, que pueden ser claros o de color claro, por ejemplo, pueden tener un alto contenido en sustancias organolépticas y provocar peores resacas.

Caroline Hopkins Legaspi es periodista del Times y se centra en la nutrición y el sueño.