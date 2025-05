Trump califica de terroristas a las poderosas bandas de Haití

TerrorismUnited States International RelationsEmbargoes and SanctionsGangsCenter for Economic and Policy ResearchTrump, Donald JHaitiPort-au-Prince (Haiti)United States

La medida permitirá imponer sanciones severas a las pandillas, que controlan importantes sectores de la economía del país, y a quien tenga negociaciones con ellas.

Una poderosa alianza de pandillas armadas que ha sumido a Haití en una oleada de violencia emprendiendo ataques contra instituciones gubernamentales fue designada como una organización terrorista el viernes por el gobierno de Donald Trump.

Es probable que esta medida empeore la ya grave crisis humanitaria en Haití, aseguran los expertos, puesto que las pandillas controlan gran parte de la economía y las infraestructuras del país, incluidos los puertos y las carreteras principales, y extorsionan a las empresas y a la población local.

La designación del presidente Trump le da a Estados Unidos poderes considerables para imponer sanciones económicas a los grupos delictivos e, incluso, le otorga potencialmente la posibilidad de emprender acciones militares. Pero también permite imponer sanciones a cualquier persona a la que Estados Unidos acuse de tener acuerdos con las bandas.

"La era de la impunidad para quienes apoyan la violencia en Haití ha terminado", escribió en una publicación en las redes sociales el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Según algunos expertos, dependiendo de cómo se aplique, la declaración podría eliminar casi todo el comercio con Haití porque prácticamente ninguna mercancía puede entrar o salir de la capital, Puerto Príncipe, sin el pago de tasas a las pandillas, que controlan gran parte de la ciudad.

La coalición de pandillas, denominada Viv Ansanm -- "Vivir Juntos" en criollo haitiano-- se formó en 2023 y prometió proteger a los civiles, pero inmediatamente lanzó ataques contra comunidades, cárceles, hospitales y comisarías de policía.

Las pandillas también obligaron al ex primer ministro Ariel Henry a renunciar después de que no pudiera regresar al país por motivos de seguridad.

Algunas pandillas, que según la designación de Trump se consideran ahora organizaciones terroristas extranjeras, se han extendido fuera de Haití, al crear redes de contrabando de armas con Florida y República Dominicana.

La designación como organización terrorista también iba dirigida contra la pandilla Gran Grif, cuyo bastión está en el departamento de Artibonite, una región agrícola clave al norte de la capital que se considera el granero de Haití. La pandilla está acusada de haber perpetrado una terrible masacre el año pasado que dejó más de 100 personas muertas.

Las empresas del sector privado haitiano, incluidos operadores portuarios, propietarios de empresas de autobuses y proveedores de telefonía móvil, están obligados a pagar cuotas a las pandillas, según los expertos. Esto podría exponerlos a sanciones estadounidenses.

Muchas organizaciones benéficas y organismos de ayuda también deben trabajar con las pandillas que se han apoderado de los barrios donde operan.

"¿Qué pasa con una iglesia o una ONG que da de comer a un niño de 13 años afiliado a una banda?", dijo Brian A. Nichols, quien trabajó en el gobierno de Joe Biden como subsecretario de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental. "Me resisto a criticar cualquier esfuerzo por ayudar a Haití, pero es poco probable que esta designación perjudique a las bandas. Es más probable que cause daños secundarios".

En Haití, algunos se preguntaron qué podría significar la designación como terroristas para las víctimas de secuestros y sus familias, que se ven forzadas a pagar rescates.

"Las víctimas de secuestros no tienen más remedio que pagar a las bandas. ¿Qué deben hacer?", dijo Marie Lucie Bonhomme, destacada periodista y locutora de radio haitiana cuyo marido fue secuestrado durante dos meses en 2023. "Tienen que pagar un rescate para liberar a sus seres queridos. Todo el mundo lo sabe, la policía y el gobierno lo saben".

Algunos expertos dijeron que dudaban de que el gobierno estadounidense aplicara sanciones tan generalizadas. Sin embargo, una portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo en un correo electrónico que quien "apoye materialmente" a las pandillas "por lo general no podrá optar a visados estadounidenses, la admisión a Estados Unidos y otros beneficios migratorios".

Es posible que Trump y sus colaboradores consideren que se trata de una "medida necesaria para intentar aumentar tanto el costo, que la gente deje de hacer negocios con los grupos armados", dijo Jake Johnston, investigador asociado del Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas.

Históricamente, añadió, eso no es lo que ocurre. "Simplemente llevas a la gente cada vez más hacia mercados ilícitos y economías ilícitas".

Los bancos de desarrollo, los donantes, las agencias de ayuda, los importadores, los exportadores, las empresas de remesas e incluso las embajadas extranjeras "van a tener que considerar todas sus transacciones de una manera que antes no lo hacían", dijo Johnson.

La vida de los haitianos podría empeorar todavía más, dijeron los expertos.

Los alimentos y el combustible, que ya son escasos y caros, podrían escasear aún más si los camioneros no pagan peajes a las pandillas que controlan los caminos. Los conductores de autobuses también deben pagar cuotas a las pandillas.

Aun así, algunos celebraron la designación como organizaciones terroristas.

"Es algo que llevaba esperando mucho tiempo", dijo Jeff Frazier, empresario estadounidense que fue secuestrado en Haití en 2023 y retenido durante 43 días para pedir un rescate.

"No espero que el gobierno de Trump tenga intención de ir por quienes se han visto obligados a pagar rescates", dijo Frazier. "La intención es ir por los tipos malos".

Claude Joseph, ex primer ministro interino, dijo que él y otros cuatro políticos haitianos pidieron a Rubio en enero que calificara a las pandillas de organizaciones terroristas.

"Estas pandillas están matando a gente en Haití", dijo. "Es importante incluirlas en la lista para que podamos utilizar medios no tradicionales para combatirlas".

Cuando se le preguntó por los posibles daños a empresarios y otras personas extorsionadas por las bandas, Joseph dijo que esperaba que Estados Unidos lo tuviera en cuenta. "El gobierno haitiano y Estados Unidos deberían tenerlo en consideración", dijo. "Es posible que necesiten algunas exenciones".

André Paultre colaboró con reportería desde Puerto Príncipe, Haití.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times en Ciudad de México y cubre México, Centroamérica y el Caribe.

