Un nuevo documental sobre Bitcoin reabre la búsqueda de Satoshi Nakamoto

«Money Electric: The Bitcoin Mystery», un nuevo documental de HBO, teoriza que el creador de Bitcoin es Peter Todd, un programador canadiense. (Créditos: HBO)

Hay dos ambiciosas misiones detrás de «Money Electric: The Bitcoin Mystery», un nuevo documental del cineasta Cullen Hoback que HBO estrenó el martes.

La primera es resolver uno de los grandes misterios de Internet revelando, por fin, la identidad de Satoshi Nakamoto, el programador seudónimo que creó Bitcoin en 2008.

La segunda misión de la película es argumentar que la identidad del creador de Bitcoin realmente importa: que Bitcoin, a pesar de todos sus defectos, representa un importante avance tecnológico con implicaciones de largo alcance, y que hay buenas razones, aparte del morbo, para preocuparse por quién lo creó.

Empecemos por la primera parte. Entre los aficionados al Bitcoin y los periodistas especializados en criptomonedas, el misterio de la identidad del Sr. Nakamoto ha sido objeto de intensos debates y minuciosas investigaciones durante más de una década. Pero nada se ha demostrado de forma concluyente, y un puñado de intentos fallidos de resolver el caso -el más notorio, un artículo de portada de Newsweek de 2014 que culpaba a un físico, Dorian Nakamoto, que resultó no tener nada que ver con Bitcoin- no han hecho más que enturbiar las aguas.

(Mi antiguo colega Nathaniel Popper sugirió que Nick Szabo, que creó una moneda digital con similitudes a Bitcoin, era muy probablemente Satoshi Nakamoto allá por 2015, pero el Sr. Szabo lo ha negado y no han surgido pruebas concluyentes).

El Sr. Hoback, que pasó años buceando en la madriguera del conejo de la teoría de la conspiración QAnon para su última película, «Q: Into the Storm», adoptó un enfoque igualmente exhaustivo esta vez. Él y un equipo de cámara pasaron tres años volando por todo el mundo entrevistando a los primeros contribuyentes de Bitcoin, siguiendo migas de pan digitales enterradas en antiguos mensajes de tablones de anuncios y juntando las pruebas.

Llegaron a la teoría de que el Sr. Nakamoto es Peter Todd, un programador canadiense que contribuyó a Bitcoin durante sus primeros días.

«Estoy muy convencido», me dijo Hoback en una entrevista esta semana. «Basándome en las pruebas, creo que Peter Todd era Satoshi. Puede que haya dejado entrar a otros en el secreto, pero todo se alinea con él.»

Todd no es uno de los sospechosos habituales propuestos por los investigadores. (En Polymarket, un mercado de predicciones donde los fans de Bitcoin hacían apuestas sobre a quién identificaría la película como el Sr. Nakamoto antes del estreno del martes, el nombre del Sr. Todd no aparecía en la lista). Y algunos creyentes en Bitcoin se burlarán de la idea de que Todd, un genio de la criptografía que sólo tenía 23 años cuando se publicó el libro blanco de Bitcoin, fuera capaz de concebir un sistema tan sofisticado.

Pero el Sr. Hoback reúne muchas pruebas para apoyar su teoría. La pista más convincente es un intercambio de 2010 en un foro de Bitcoin en el que Todd respondió a un mensaje de Nakamoto de una manera que parecía continuar la línea de pensamiento del creador de Bitcoin, tal vez indicando que eran la misma persona, y que había publicado por error desde la cuenta equivocada. Poco después, la cuenta de Todd se oscureció y Nakamoto desapareció.

La película también señala otras incongruencias en la historia de Todd: un antiguo currículum en el que afirmaba dominar C++, el lenguaje de programación utilizado para escribir la base de código original de Bitcoin, que más tarde negaría conocer; una cuenta falsa que podría haber creado para ocultar su rastro mientras establecía una nueva función de Bitcoin conocida como «replace-by-fee»; y algunas similitudes en la elección de palabras y el estilo de escritura entre él y Nakamoto.

Luego está la reacción del Sr. Todd ante la cámara cuando el Sr. Hoback le confronta con su teoría. Tartamudea; se burla; llama a la idea «ridícula». Pero no se absuelve exactamente, o nombra a un sospechoso más plausible.

«Le dimos todas las oportunidades para explicar por qué hizo ese post en 2010», me dijo el señor Hoback. «Y no sólo no responde a la pregunta, sino que se queda sin palabras. Peter nunca se queda sin palabras».

Por convincente que sea, nada de esto equivale a una pistola humeante. Y los cineastas que dedican años de su vida a resolver un misterio, como el Sr. Hoback hizo aquí, tienen un gran interés en llegar a una conclusión clara. Para demostrar más allá de toda duda razonable que el Sr. Todd es el Sr. Nakamoto, habría que pillarle usando las claves privadas del monedero Bitcoin del Sr. Nakamoto, o encontrar alguna prueba forense incontrovertible que conectara a ambos. Eso no ocurrió aquí.

Pero encontré las pruebas lo suficientemente convincentes como para seguir con la idea de que el Sr. Todd estaba, como mínimo, sustancialmente involucrado en la creación de Bitcoin, al menos hasta que surja una teoría mejor.

El martes, Todd me envió un correo electrónico negando la afirmación central de la película.

«Para que conste, no soy Satoshi», escribió. (Y añadió: «Es una pregunta inútil, porque Satoshi simplemente lo negaría»).

Dijo que el post del tablón de mensajes de 2010, que la película sostenía como prueba de su conexión con el Sr. Nakamoto, era «sólo una coincidencia.»

«No soy Satoshi, así que solo soy yo respondiendo con una pequeña corrección a uno de los posts de Satoshi», escribió.

Ahora, a la segunda cuestión planteada por la película: ¿A quién le importa quién es el Sr. Nakamoto?

Los éxitos y fracasos de Bitcoin como criptomoneda hasta ahora (y ha habido muchos de ambos) no han dependido de la identidad de su fundador. Nakamoto dejó de contribuir al desarrollo de Bitcoin en 2011 y no ha participado en los debates más importantes sobre el futuro del proyecto. Saber quién es no disuadiría a las legiones de fans de Bitcoin que creen que es la «única moneda verdadera», ni persuadiría a los escépticos de las criptomonedas que piensan que todo es una estafa.

Hoback argumentó, tanto en la película como en nuestra entrevista, que la razón para preocuparse por la identidad de Nakamoto se reduce al dinero y al poder.

Según muchas estimaciones, el Sr. Nakamoto controla, o controlaba, un tesoro digital de más de un millón de Bitcoin, aproximadamente el 5% de la oferta total. A los precios actuales, ese alijo valdría más de 60.000 millones de dólares, lo que convertiría a su propietario en una de las personas más ricas del mundo.

La inmensa mayoría de las monedas de los llamados monederos Satoshi nunca se han tocado. Pero tampoco han sido destruidas. Si el Sr. Nakamoto aún controla estos monederos, y tiene una forma de recuperar lo que hay dentro, podría significar que hay un deca-millonario escondido a plena vista, que podría emerger en cualquier momento.

«¿No te gustaría saber si hay una persona anónima por ahí que controla una vigésima parte de todo el oro del planeta?». me preguntó el Sr. Hoback.

Yo lo haría, por supuesto, pero tendría aún más curiosidad por saber qué piensa el Sr. Nakamoto de lo que le ha ocurrido a Bitcoin en los 16 años transcurridos desde que él (o ella, o ellos) lo crearon.

Es fácil perder de vista lo salvaje que ha sido el viaje. En menos de dos décadas, Bitcoin ha dado lugar a una industria de criptomonedas de un billón de dólares, ha permitido estafas y actividades ilícitas a una escala inimaginable, ha creado y destruido fortunas históricas en todo el mundo, ha sido adoptado como moneda de curso legal por varios países, ha provocado amargas luchas regulatorias en todo el mundo, se ha convertido en parte de los fondos de jubilación de millones de estadounidenses y ha engendrado una tribu de «maximalistas» acérrimos de Bitcoin que creen que la moneda va a sustituir al dólar estadounidense.

Es una gran historia, y espero que el Sr. Nakamoto salga de las sombras y la cuente algún día. Hasta entonces, sólo nos queda preguntarnos y admirar el trabajo de aquellos que, como Hoback, van en busca de pistas.