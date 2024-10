El jefe del MI5 advirtió que los espías rusos buscan “generar caos” en Europa

El director general del MI5, Ken McCallum, es fotografiado en Londres, Gran Bretaña.14 de octubre de 2020. Gobierno del Reino Unido/vía REUTERS

Los agentes de inteligencia rusos tienen la misión de “generar caos en las calles británicas y europeas”, dijo el martes el jefe de espionaje británico en un discurso de amplio alcance que también advirtió sobre una creciente amenaza de Irán y nuevos esfuerzos del Estado Islámico para exportar terrorismo.

En una actualización de los riesgos que enfrenta el país, Ken McCallum, el jefe del MI5, el servicio de seguridad interior británico, culpó a la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU, por “acciones peligrosas llevadas a cabo con creciente imprudencia”, incluidos casos de “incendios, sabotajes y más”.

Desde la invasión rusa de Ucrania, más de 750 diplomáticos rusos han sido expulsados de Europa, “la gran mayoría de ellos espías”, dijo McCallum, añadiendo que esto había minado la capacidad de los servicios de inteligencia rusos para infligir daño a las naciones occidentales.

Pero los actores estatales rusos han recurrido recientemente a agentes de inteligencia privados y criminales para llevar a cabo misiones, un desarrollo que, dijo McCallum, ha reducido el profesionalismo de sus operaciones.

Dado que Gran Bretaña es uno de los principales partidarios internacionales del gobierno de Ucrania, advirtió que el país debería esperar continuos actos de agresión por parte de los agentes rusos y sus representantes.

Sus actividades ayudaron a impulsar un aumento del 48 por ciento en las investigaciones del MI5 sobre actividades patrocinadas por el Estado contra Gran Bretaña el año pasado.

Irán fue otro culpable. Desde enero de 2022, los servicios de seguridad británicos han respondido a 20 complots respaldados por Irán que planteaban amenazas potencialmente letales para los ciudadanos británicos, dijo McCallum. Citó como ejemplo el encarcelamiento de un hombre en diciembre pasado por el reconocimiento de lo que entonces era la sede de la organización de medios Iran International, un canal de televisión de oposición en idioma persa que opera desde Gran Bretaña.

China también representaba una amenaza, aunque de un tipo diferente, dijo McCallum. El MI5 se centró en interrumpir los esfuerzos para dañar o coaccionar a las personas de ascendencia china que son críticas con el gobierno de Pekín y viven en Gran Bretaña, así como en abordar amenazas más amplias a la democracia y salvaguardar la información.

McCallum también advirtió sobre el riesgo de radicalización de los jóvenes en Internet y sobre el mayor peligro que suponen los actores no estatales, destacando el Estado Islámico y Al Qaeda. El aumento de sus actividades era, dijo, la tendencia que más le preocupaba.

“El Estado Islámico de hoy no es la fuerza que era hace una década”, dijo. “Pero después de unos años de estar muy relegado, ha reanudado sus esfuerzos para exportar terrorismo”.

El 13% de los investigados por el MI5 por su participación en el terrorismo son menores de 18 años. Oliver Weiken/dpa

Durante el mes pasado, más de un tercio de las investigaciones prioritarias del MI5 tenían alguna conexión con grupos terroristas organizados en el extranjero, agregó.

“En cuanto a Rusia, creo que todos están de acuerdo, pero el regreso de la amenaza yihadista y del Estado Islámico después del 7 de octubre es la novedad más llamativa”, dijo Peter Neumann, profesor de estudios de seguridad en el Kings College de Londres, refiriéndose al mortal ataque terrorista de 2023 contra Israel que desencadenó la acción militar israelí en Gaza.

En los últimos años, las agencias de inteligencia occidentales habían restado importancia a la amenaza de estos grupos, pero ahora “el yihadismo ha vuelto, ha vuelto en una forma diferente, pero ha vuelto”, añadió el profesor Neumann, señalando el crecimiento del radicalismo en Internet.

McCallum dijo que el trabajo antiterrorista nacional se estaba adaptando a una era en la que los jóvenes se ven cada vez más atraídos al extremismo en línea y en la que el 13 por ciento de los investigados por el MI5 por su participación en el terrorismo son menores de 18 años.

“La división principal de nuestro trabajo antiterrorista sigue siendo aproximadamente un 75 por ciento de extremistas islamistas y un 25 por ciento de terrorismo de extrema derecha”, dijo, al tiempo que añadió que “las etiquetas directas como ‘terrorismo islamista’ o ‘extrema derecha’ no reflejan plenamente la vertiginosa gama de creencias e ideologías que vemos”.

El gobierno británico está atento ante las crecientes amenazas. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Desde marzo de 2017, el MI5 y la policía británica han desmantelado juntos 43 complots en sus etapas finales, pero identificar a los posibles perpetradores se ha vuelto más complejo.

“Nos encontramos con potenciales terroristas cada vez más volátiles que apenas tienen una idea clara de las ideologías que dicen seguir, personas que ven material instructivo de extrema derecha e islamista junto con otros fragmentos de odio en línea, teorías conspirativas y desinformación”, dijo McCallum.

“Hoy en día, un atacante puede no tener conexiones con otros terroristas. Puede que no esté en nuestros registros y, a menudo, nadie se atribuye la responsabilidad”, agregó, señalando que era más difícil para los investigadores determinar si un acto de violencia tenía una motivación ideológica o estaba impulsado por otro factor, como la salud mental.

(c) The New York Times