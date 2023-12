Apuestas, bromas arriesgadas y contratos lucrativos: un vistazo a la plataforma Kick

Un día del verano pasado, la personalidad de internet Adin Ross encendió su cámara y comenzó a transmitirse en directo ante miles de seguidores, bebiendo una bebida de yerba mate y al ritmo de Lil Uzi.‌Poco después, Ross quitó la música y comenzó a hablar, asegurándole a sus fanáticos que transmitiría en directo el próximo combate de boxeo de Jake Paul, a pesar de que violaría leyes de derechos de autor. "Pagaré las multas", prometió. Más tarde, se transmitió jugando máquinas tragamonedas en línea y blackjack en un sitio de apuestas, Stake. En una ocasión, mostró pornografía. Ha conversado en directo con Nick Fuentes, un nacionalista blanco, y con Andrew Tate, un influente en línea conocido por su misoginia, quien enfrenta cargos de trata de personas. Mientras Ross transmite, sus espectadores publican un torrente de mensajes en la función de chat de su canal: algunos lo celebran, otros lo insultan.‌Bienvenido a la vida en Kick, el salvaje Oeste de las emisiones en directo, donde al parecer se permite cualquier tipo de contenido. Desde que entró en funcionamiento a finales del año pasado, la nueva plataforma ha causado sensación en el mundo de las emisiones en directo, dominado desde hace mucho tiempo por Twitch, que es propiedad de Amazon. Hoy en día, Kick tiene 21 millones de cuentas, casi el doble que hace apenas cuatro meses. Se ha hecho un espacio como el hogar más reciente para los espectadores masculinos jóvenes que pasan mucho tiempo en línea.‌‌Kick, una empresa australiana, ha prosperado gracias a un modelo de negocio inusual. Ofrece sorprendentes contratos multimillonarios a los principales creadores de contenido y se lleva solo el 5 por ciento de las ganancias de todos los creadores, en comparación con la proporción 50-50 en Twitch, lo que ayuda a atraer tanto a las principales estrellas de Twitch como a los creadores de contenido de base que dicen que han percibido un aumento en las ganancias. Pero el sitio en sí es una especie de gancho comercial para Stake, el casino en línea respaldado por el mismo propietario y frecuentemente promocionado en Kick. Al ofrecerles importantes acuerdos de patrocinio con Stake, Kick también ha atraído a estrellas más convencionales como el rapero Drake.

Hasta hace poco, Kick empleaba un enfoque "laissez-faire" para la moderación de contenido, lo que atrajo a personajes polémicos como Ross, quien fue expulsado de Twitch a principios de este año. Otros creadores de contenido se han grabado a sí mismos cometiendo presuntos delitos, como allanamiento de morada y agresión sexual.‌Para algunos creadores y espectadores, Kick representa una bienvenida libertad de lo que ven como reglas draconianas y avaricia corporativa en Twitch, que está moderando más de cerca y que en los últimos años se ha llevado una mayor parte de las ganancias de sus creadores de contenido. Para otros, Kick permite que prosperen visiones dañinas.‌Kick se ha enfrentado al mismo escrutinio que otros sitios de redes sociales incipientes, lo que le ha obligado a tomar en serio qué tipo de contenido permite y cuál no. Por ejemplo, después de la emisión en directo de Ross esta primavera, impuso nuevas medidas contra la pornografía. Otras funciones, como un botón de denuncia, se agregaron recientemente y los críticos han dicho que el sitio sigue siendo bastante flexible a la hora de hacer cumplir las restricciones.‌"Creo que la gente se está dando cuenta de que cuanto más controversiales sean, más factor de shock implique su contenido, más espectadores obtendrán y a veces eso puede ser una combinación peligrosa", dijo el director ejecutivo de Kick, Ed Craven, de 28 años, en una entrevista. "Es por eso que muy rápidamente hemos tenido que ajustar lo que consideramos justo y a lo que tenemos que decir 'no'".‌La pregunta es: ¿Kick realmente quiere deshacerse de su imagen irreverente o simplemente está hablando de la boca para afuera sobre la regulación debido a la presión pública?‌Hagan sus apuestas‌Craven ascendió rápidamente en el mundo tecnológico australiano como cofundador de Easygo y otras empresas de juegos de azar en línea que fundó con Bijan Tehrani.‌Stake, fundada por Craven en 2017 en Curazao, es uno de los criptocasinos más grandes del mundo: sitios donde las personas pueden utilizar varias criptomonedas para apostar en juegos como blackjack y tragamonedas.‌El año pasado, el éxito de Stake posicionó a Craven cerca de la cima de la lista de jóvenes ricos de The Australia Financial Review, que lo proclamó como el "multimillonario desde cero más joven de todos los tiempos" de Australia. Este año, el sitio estimó que su riqueza era de 3110 millones de dólares.‌Durante una entrevista en video en octubre, Craven llevaba AirPods y una camiseta oscura, su uniforme predilecto. Era en parte un locutor informal y relajado y en parte un ejecutivo serio. Craven dijo que él mismo era un "ávido creador de contenido en directo" que frecuentaba Justin.tv, la primera versión de Twitch, cuando era un adolescente. A menudo, dona dinero a los creadores de contenido de Kick --lo que constituye una cantidad nada despreciable de las ganancias de algunos creadores-- mientras ve sus transmisiones de la misma manera que lo haría cualquier otro fan.‌"Prácticamente todos los involucrados fuertemente con Kick han crecido con las emisiones en directo", dijo. "Ha sido una gran parte de nuestras vidas durante la última década".‌La idea de Kick surgió, al menos en parte, de los esfuerzos promocionales de Stake.‌‌En 2021, Stake comenzó a ofrecerle a famosos creadores de contenido de Twitch como Félix Lengyel, conocido como xQc, y Tyler Niknam, conocido como Trainwreck, contratos de más de 1 millón de dólares al mes para que hicieran directos en los que se mostraran apostando en su sitio --a veces, también proporcionando los fondos que usaban los creadores-- lo que generó un aumento del interés en el contenido de juegos de apuestas en Twitch. Cuando Drake anunció una asociación con Stake el año siguiente y comenzó a apostar cientos de miles de dólares mientras transmitía en un canal de Twitch llamado StakeDrake, solo aumentó la fiebre.

A los anunciantes de Twitch no les gustó, por lo que el año pasado la compañía prohibió la transmisión de tragamonedas en línea y otros juegos en sitios sin licencia en Estados Unidos u otros países que tienen protección al consumidor, una lista que incluía a Stake.com. Dijo que lo había hecho para prevenir "comportamientos depredadores". Twitch dijo que la audiencia de juegos de azar en su sitio había caído un 75 por ciento desde entonces.‌El mes siguiente, Niknam, Tehrani y Craven fundaron Kick, que cuenta con 195 empleados en Australia, Serbia y Estados Unidos.‌Los creadores de contenido han acudido en masa al sitio; Kick afirmó que tenía 158.510 "streamers" activos en octubre y que la audiencia había aumentado a 104 millones de horas en octubre de los 12,5 millones de horas vistas a principios de año. Algunos creadores de Kick dicen que han experimentado un mayor crecimiento y ganancias que en sitios rivales como YouTube o Twitch.‌Andrei Zanescu, profesor adjunto de la Universidad Concordia en Canadá y coautor de un próximo libro sobre Twitch, afirmó que no sorprendía que Kick ofreciera términos tan generosos a sus creadores, porque Stake probablemente estaba percibiendo una afluencia de tráfico cuando los creadores de Kick hacían directos apostando en Stake.‌Las emisiones en directo de máquinas tragamonedas y los anuncios de juegos de apuestas de Stake son comunes en Kick y los 54,8 millones de horas de contenido de juegos de apuestas que los espectadores vieron en el tercer trimestre de este año representaron casi el 20 por ciento del contenido total de Kick, según la firma de datos Streams Charts.‌Kick "puede sin duda darse el lujo de operar con pérdidas durante el tiempo que sea necesario, siempre y cuando el proyecto empresarial, en general, les genere ganancias", añadió Zanescu.‌Sin embargo, Craven dijo que ese no era el objetivo. Reconoció que Kick, que está perdiendo dinero, ofrecía "valor de mercadeo" para Stake y que los dos sitios compartían algunos accionistas, pero afirmó que eran "entidades completamente separadas" con equipos de gestión y operaciones distintos.‌Una mezcla caótica‌La página de inicio de Kick suele ser un remolino abrumador de testosterona juvenil.‌Recientemente, varios miles de personas vieron a Nick Kolcheff, conocido como Nickmercs, disparar a enemigos de dibujos animados en "Apex Legends", un juego de género batalla campal. Otros espectadores vieron a un creador de contenido británico llamado Sam Pepper caminar en directo por una calle en Brasil, comentando sus interacciones con vendedores ambulantes y haciendo comentarios lascivos sobre las mujeres que aparecían en su transmisión.‌Algunos creadores de contenido conversaron con sus espectadores mientras veían girar los carretes de las máquinas tragamonedas de fondo en Stake y otros sitios de apuestas. Mientras AverageGuy, un creador de contenido británico, veía girar su máquina tragamonedas, un comentarista escribió: "No existe brújula moral que muestre esto a los espectadores más jóvenes".‌El creador señaló que las personas tenían que hacer clic en un botón para indicar que tenían al menos 18 años para ver su transmisión, una medida que Kick ha implementado para evitar influir en los espectadores menores de edad para que apuesten, aunque se basa en un sistema de honor. "No tengo problema en educar a la gente", dijo AverageGuy, quien calificó al crítico de "idiota".‌Los juegos de azar en línea están fuertemente regulados en Estados Unidos y son ilegales en muchos estados, aunque es posible evadir las restricciones regionales a través de redes privadas virtuales (VPN, por su sigla en inglés) que ocultan la ubicación del usuario. Un representante de Craven dijo que incluso los usuarios con VPN no podían apostar en Stake en Estados Unidos porque el sitio verifica las identificaciones con fotografía de las personas como protección adicional. (Una demanda reciente que acusaba a los fundadores de la compañía de robar la idea del sitio afirmaba que Stake conocía y alentaba los esfuerzos de los estadounidenses para apostar utilizando VPN. La demanda fue desestimada por cuestiones jurisdiccionales).‌Para eludir las restricciones de Estados Unidos, los creadores de contenido estadounidenses que se transmiten apostando en juegos de azar normalmente lo hacen fuera del país. Aunque las apuestas deportivas han proliferado después de una decisión de la Corte Suprema de 2018, los juegos de azar en línea siguen siendo ilegales en muchos estados, sobre todo para los usuarios menores de 18 años, a quienes se considera que tienen más probabilidades de volverse adictos si se exponen temprano al juego.‌Pero en los últimos años ha surgido un "ecosistema paralelo" de sitios y productos menos regulados, afirmó Keith Whyte, director ejecutivo del National Council on Problem Gambling, un grupo activista. Dichos productos incluyen las cajas de botín en videojuegos, máquinas tragamonedas en línea que ofrecen algunas fichas gratis y sitios web que anuncian o dirigen a los usuarios a sitios de apuestas, como Kick.‌"Estas son estrategias muy deliberadas para eludir las leyes de apuestas y poder sacar provecho del juego juvenil", dijo Whyte. "Creemos que es extremadamente depredador".

Competidores‌Grandes nombres se han instalado en Kick. Lengyel acaparó los titulares cuando firmó un contrato de dos años con Kick por un valor de hasta 100 millones de dólares. Kaitlyn Siragusa, conocida como Amouranth, una de las mujeres más populares de Twitch con 6,4 millones de seguidores; Kolcheff, que tiene 6,7 millones de seguidores, y el gran maestro de ajedrez Hikaru Nakamura, que tiene 1,9 millones de seguidores en Twitch, también han firmado lucrativos acuerdos con Kick.‌‌El robo de creadores de contenido por parte de Kick --algunos de los cuales siguen transmitiendo en Twitch-- ha presionado a Twitch a mejorar su relación con los "streamers". Sin embargo, Kick todavía está eclipsado por Twitch, que tiene un promedio de 35 millones de espectadores diarios y 7 millones de creadores de contenido que transmiten en directo cada mes. Y a pesar de la repartición de ingresos más favorable de Kick, Twitch ofrece más formas de ganar dinero, incluida una parte del dinero en publicidad.

"En este momento, Kick no es la plataforma más amigable para las marcas, por lo que si deseas cerrar acuerdos, debes seguir activo en otras plataformas", explicó Mike Lee, director de talentos de juegos en United Talent Agency, refiriéndose a parte del contenido cuestionable de Kick.‌En sus lineamientos comunitarios, actualizados en octubre, Kick advierte a los espectadores que el sitio puede volverse "pendenciero" y que algunos de sus creadores de contenido podrían no ser para todos.‌"Valoramos la importancia del diálogo constructivo por encima de las reacciones instintivas que a menudo se asocian con la 'cultura de la cancelación'", dice el sitio. "Aun así, también reconocemos firmemente que la libertad de expresión no debe usarse como excusa para el discurso de odio".‌‌Algunas de las emisiones en directo más atrevidas de Kick han generado publicidad y más audiencia para la plataforma, como cuando Ross anunció una futura entrevista, junto a Tate, con el líder norcoreano Kim Jong-un. El invitado resultó ser un imitador de Kim, pero la transmisión aun así atrajo a 330.000 espectadores. (Ross no respondió a una solicitud de comentarios).

Nakamura, el jugador de ajedrez, dijo que vio a Kick pasar por los mismos problemas de iniciación que otras plataformas de redes sociales en sus primeros días, incluido Twitch.‌"Cuando empezó, Twitch era en gran medida el salvaje Oeste", afirmó. Sobre Kick, dijo: "Están tratando de limpiar ciertas partes. Al final del día, eso lleva tiempo".‌Aún así, los esfuerzos de otros competidores por ingresar a la industria de la transmisión en directo han mermado. Mixer, un servicio de emisión en directo comprado por Microsoft en 2016, contrató a los mejores creadores de contenido como Ninja y generó titulares durante algunos años antes de cerrar sus puertas en 2020 tras no poder competir con YouTube, Twitch o Facebook Gaming.‌En TwitchCon, el encuentro anual de la compañía donde los fanáticos interactúan con los creadores de contenido del sitio --el cual se celebró este año en Las Vegas--, los ejecutivos de Twitch afirmaron que no les molestaba el meteórico ascenso de Kick.‌Dan Clancy, director ejecutivo de Twitch y exejecutivo de Google, dijo que estaba concentrado en hacer crecer la industria de las emisiones en directo en su conjunto y que no le preocupaba el lugar que los "streamers" eligieran para hacer sus directos. Dijo que había aprendido una frase en Google que era aplicable: "Concéntrate en hacer crecer todo el pastel, no solo tu trozo del pastel".‌Mientras Clancy caminaba por el Strip de Las Vegas una noche de TwitchCon, un creador de contenido que transmitía por Kick le hizo señas para que entrara en su video. "Te tengo malas noticias", le dijo el streamer. "Estamos en directo desde Kick".‌‌"Oye, esa es tu elección, ¿sabes?", respondió Clancy. "Lo que sea que decidas".

Ed Craven, director ejecutivo de Kick, en la oficina de la empresa de redes sociales en Melbourne, Australia, el 23 de octubre de 2023. (Abigail Varney/The New York Times)

