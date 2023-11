La seguridad nacional de Estados Unidos no es una cuestión monetaria

(Sam Whitney/The New York Times)

Como la mayoría de los que opinan sobre política, suelo hablar de izquierda y derecha. Pero cuando lo hago, a veces me encuentro con personas que tachan este enfoque de simplista. Seguramente, argumentan, la gente es más complicada que eso y no tiene puntos de vista que puedan resumirse claramente en una sola dimensión.

Pues bien, aunque las personas sean complicadas, los políticos no lo son. Un minucioso análisis estadístico de las votaciones al Congreso muestra que los políticos se sitúan claramente en un espectro izquierda-derecha.

Y si se sabe dónde se sitúa un político en ese espectro, se puede predecir muy bien su posición en cuestiones aparentemente no relacionadas. En principio, puede haber ecologistas fuertes que quieran bajar los impuestos a los ricos y viceversa. En la práctica, estas personas son muy poco frecuentes.

En cualquier caso, los votantes no son tan fáciles de caracterizar como los políticos, pero también parecen ser cada vez más unidimensionales. Por poner un ejemplo ampliamente debatido, las opiniones sobre la economía -no qué políticas deberíamos seguir, sino simplemente cómo va- se han vuelto salvajemente partidistas. Ahora mismo, los republicanos que se identifican a sí mismos creen mayoritariamente que el desempleo, que está cerca de su nivel más bajo en 50 años, está en realidad cerca de su nivel más alto en 50 años, y evalúan las condiciones económicas actuales como peores que las de 1980, cuando tanto la inflación como el desempleo eran mucho peores que ahora.

Pero mientras que la política normal puede ser notablemente lineal, la política anormal puede no serlo tanto. Existe una noción muy extendida sobre los extremos políticos conocida como la “teoría de la herradura”, según la cual, en algunos aspectos, la extrema izquierda y la extrema derecha pueden parecerse más que el centro.

Wikimedia

Por lo que sé, los politólogos suelen mostrarse escépticos o peor respecto a esta teoría. Los activistas de extrema izquierda suelen defender políticas bastante diferentes de las de extrema derecha; además, la extrema derecha tiene un poder político real, mientras que la izquierda suele gritar desde la barrera.

Sin embargo, el pensamiento de la herradura persiste porque todavía hay algunos aspectos en los que parece coincidir con la experiencia. Y los últimos acontecimientos han dado un gran impulso a la teoría de la herradura: Como muchos han señalado, la extrema izquierda y la extrema derecha parecen cada vez más unidas en el antisemitismo. (Es curioso cómo ocurre siempre eso).

Luego está la guerra en Ucrania, donde muchos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, quieren cortar la ayuda, dando efectivamente la victoria a Vladimir Putin. Hay múltiples razones para esa convergencia, la mayoría de las cuales dejaré a otros analistas. Pero un tema común en la izquierda y la derecha es la afirmación de que no podemos permitirnos el gasto de esa ayuda.

Ya he escrito antes sobre las afirmaciones de la derecha en este sentido y por qué son falsas. Pero he estado viendo una serie de argumentos algo diferentes por parte de la izquierda: no tanto una queja sobre las sumas que se envían a Ucrania como la afirmación de que tenemos un presupuesto militar enorme e inflado, y quizás que los “mercaderes de la muerte” están impulsando nuestro apoyo tanto a Ucrania como a Israel.

Lo que la gente que hace tales afirmaciones debería saber es que sus opiniones sobre cuánto gastamos en el ejército son generaciones desfasadas.

Es cierto que Dwight Eisenhower pronunció un discurso advirtiendo sobre los peligros del “complejo militar-industrial”. Pero pronunció ese discurso en 1961; es decir, su advertencia quedó tan lejos en nuestro pasado como, por ejemplo, la Guerra Hispano-Americana en el suyo. Hoy en día, el gasto militar representa una parte mucho menor de la economía que entonces.

El papel del Pentágono en el presupuesto ha disminuido incluso más drásticamente que su papel en la economía en general. En 1965, Lyndon Johnson introdujo Medicare y Medicaid al tiempo que ampliaba la Seguridad Social, y estos programas se han expandido aún más con el paso del tiempo. A algunos de nosotros nos gusta decir que el gobierno federal es una compañía de seguros con un ejército - bueno, el lado de los seguros del negocio realmente domina en estos días.

Por cierto, para que conste, me opuse firmemente a la invasión de Irak y me jugué el cuello afirmando en tiempo real que nos estaban engañando para llevarnos a la guerra. Pero nunca creí, a diferencia de algunos izquierdistas, ni que los contratistas de defensa impulsaran la guerra ni que los costes monetarios de la guerra fueran inasumibles y tuvieran algo que ver con la crisis financiera de 2008.

Entonces, ¿tenemos un presupuesto militar enormemente inflado? No cabe duda de que el Pentágono, como cualquier gran organización, despilfarra mucho dinero. Pero los últimos acontecimientos han demostrado que es necesario gastar al menos lo mismo que se gasta actualmente, y quizá más.

En primer lugar, una de las revelaciones de la guerra de Ucrania ha sido que esos costosos sistemas de armamento de la OTAN, desde los misiles antitanque Javelin hasta los HIMARS, realmente funcionan. Y lo que es más importante, resulta que la era de la guerra convencional a gran escala no ha terminado después de todo, y existe una preocupación real sobre si nuestra capacidad de producción de armas es lo suficientemente grande como para hacer frente a las amenazas potenciales.

Por supuesto, discutamos de buena fe cuánto debe gastar Estados Unidos en su ejército. Pero repetir tópicos de hace 60 años sobre el complejo militar-industrial no ayuda a la discusión.

© The New York Times 2023