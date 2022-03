Venezuela libera a los estadounidenses encarcelados tras las conversaciones con EEUU

Nicolás Maduro, dictador venezolano (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Al menos dos estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela fueron liberados el martes, dijeron un funcionario estadounidense y defensores de los derechos humanos venezolanos, un hito en la relación del gobierno de Biden con un adversario de larga data que es el aliado más firme de Rusia en el hemisferio occidental. Pero al menos otros ocho ciudadanos estadounidenses siguen encarcelados en Caracas por cargos que van desde la malversación de fondos hasta el terrorismo.

La liberación se produjo tras un inusual viaje de una delegación estadounidense de alto nivel a Venezuela durante el fin de semana para reunirse con el presidente Nicolás Maduro, como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la agenda de la administración Biden en países autocráticos que podrían estar replanteándose sus vínculos con el presidente Vladimir V. Putin tras la invasión de Ucrania.

Las conversaciones con el productor de petróleo sudamericano adquirieron una nueva urgencia después de que el presidente Biden anunciara el martes que Estados Unidos prohibiría las importaciones de petróleo ruso. Se espera que esa medida restrinja aún más la disponibilidad de crudo en el mercado mundial, y podría elevar los precios de la gasolina en un momento en que la inflación ha subido a su ritmo más rápido en 40 años.

“Este es un paso que estamos dando para infligir más dolor a Putin, pero también habrá costes aquí en Estados Unidos”, dijo Biden.

Durante semanas, los grupos de presión estadounidenses y los ejecutivos de la industria que han trabajado en Venezuela han tenido discusiones en los canales de comunicación sobre la reanudación del comercio de petróleo de Estados Unidos con Venezuela, que fue prohibido bajo la administración de Trump.

Pero los expertos de la industria advirtieron que los suministros de petróleo venezolano harían poco para controlar los precios de la gasolina estadounidense y la inflación rápidamente. Aumentar la producción del país puede llevar tiempo después de los años de mala gestión y falta de inversión que han diezmado el sector energético del país.

Destacados miembros del Congreso también se han manifestado en contra de cualquier esfuerzo para descongelar las relaciones con Maduro, cuyo gobierno ha sido acusado por las Naciones Unidas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

“Nicolás Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y no deberíamos insuflar nueva vida a su reino de tortura y asesinato”, dijo el lunes en un comunicado el senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey que lidera el Comité de Relaciones Exteriores.

El propósito de la visita de los funcionarios estadounidenses a Caracas, la capital, era discutir la “seguridad energética” y la situación de los estadounidenses encarcelados, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa.

Maduro dijo que recibió a la delegación estadounidense en el palacio presidencial y calificó la reunión de “respetuosa, cordial, muy diplomática”. Las conversaciones, dijo, continuarán. También indicó que reiniciaría las conversaciones con la oposición del país.

El gobierno venezolano quiere reanudar las ventas de petróleo a Estados Unidos para aprovechar los altos precios del crudo y sustituir los ingresos de los canales comerciales que construyó a través del sistema financiero ruso y que han sido congelados por las naciones occidentales para castigar la agresión rusa contra Ucrania, según funcionarios y empresarios petroleros del país.

Vender directamente a Estados Unidos también permitiría a Maduro cosechar todos los beneficios de los precios más altos del petróleo en más de una década, en lugar de vender el crudo con un gran descuento a una red de intermediarios utilizada para eludir la prohibición de Estados Unidos, dijeron.

Antes de esa prohibición, Venezuela exportaba la mayor parte de su petróleo a Estados Unidos, cuyas refinerías del Golfo se construyeron para procesar el crudo pesado del país.

En 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas arrestaron a seis ejecutivos de Citgo Petroleum, la filial estadounidense de la petrolera estatal, después de que el gobierno de Maduro los convocara a reuniones en Caracas. El Departamento de Estado ha dicho que los seis detenidos son de nacionalidad estadounidense.

Los ejecutivos fueron acusados de delitos financieros y encarcelados. Su antiguo jefe, Nelson Martínez, director de la compañía petrolera estatal, fue detenido poco después de ellos y murió bajo custodia un año después.

Las familias de los ejecutivos y sus abogados han dicho que los hombres, conocidos como los 6 de Citgo, son inocentes y que fueron llevados a Caracas para ser utilizados por Maduro como peones en sus negociaciones con Estados Unidos.

El tratamiento de los ejecutivos por parte de Venezuela ha variado.

A medida que los anuncios del gobierno de Estados Unidos empeoraban o mejoraban las relaciones con Maduro, los detenidos fueron removidos entre la prisión y el arresto domiciliario. Desde el año pasado, han estado recluidos en una sola celda en la prisión subterránea de la policía secreta de Venezuela, donde las Naciones Unidas han documentado irregularidades y abusos de los derechos humanos en el caso de al menos uno de ellos.

Entre los otros estadounidenses retenidos en Venezuela se encuentra Matthew Heath, un veterano de la Marina que fue detenido en el estado de Falcón, al norte de Venezuela, en 2020. El gobierno venezolano afirma que estaba espiando infraestructuras críticas. La familia de Heath y el gobierno estadounidense dijeron que era inocente y que fue detenido por su nacionalidad.

Otros dos estadounidenses aún detenidos, los ex miembros de las Fuerzas Especiales Airan Berry y Luke Denman, fueron arrestados en 2020 después de que intentaron invadir Venezuela en barco como parte de un complot fallido para derrocar a Maduro.

La administración Trump cortó las relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019, cerrando la embajada de Estados Unidos en Caracas e imponiendo la prohibición del petróleo venezolano. Un año más tarde, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y a más de una docena de otros funcionarios venezolanos por cargos de tráfico de drogas, acusándolos de facilitar los envíos de cocaína a los Estados Unidos.

Mariana Martínez e Isayen Herrera contribuyeron desde Caracas, Venezuela.

