De guión picante a clásico feminista: la verdadera historia de “Legalmente rubia”

Alanna Ubach, a la izquierda, Witherspoon y Jessica Cauffiel en una escena de la película (Tracy Bennett/MGM)

En 2001, Reese Witherspoon ya estaba en la senda para convertirse en un nombre famoso. Pero sería la obra maestra feminista Legalmente rubia la que consolidaría su estatus de estrella de Hollywood.

Adaptada de la novela homónima de Amanda Brown, Legalmente rubia sigue a Elle Woods (Witherspoon), que pasa de ser una parlanchina socialité de fraternidad a estudiante de derecho de primer año, en un intento de recuperar a su ex novio Warner (Matthew Davis). Pero lo que ocurre a continuación sorprende a todos, incluida ella misma: la rubia alegre, con un pequeño chihuahua llamado Bruiser y un gusto por el color rosa, descubre que en realidad está hecha para los tribunales.

Han pasado 20 años desde que Elle, contra todo pronóstico, ingresó en la Facultad de Derecho de Harvard, rechazó las insinuaciones de un profesor y acudió a la defensa legal de una ex alumna de la fraternidad. Elle sigue siendo un emblema de la lucha contra los estereotipos y del empoderamiento femenino frente a la misoginia. Al refutar el tropo de la “rubia tonta”, Elle se ha convertido en un personaje muy querido por su sinceridad y su insistencia en ser ella misma sin complejos.

En 2021, Legalmente rubia es más relevante que nunca. Años antes de los movimientos #MeToo y Time’s Up, la comedia dirigida por Robert Luketic abordó la mala conducta sexual en el lugar de trabajo y las dinámicas de poder. Fanáticas de alto perfil como Ariana Grande y Kim Kardashian (que le rindieron homenaje en sendos vídeos) han alimentado su legado, al igual que una secuela de 2003 (y una tercera película prevista para el próximo año), así como una adaptación en Broadway.

Antes del 13 de julio, fecha de su estreno, hablé con las estrellas de la película (entre ellas Jennifer Coolidge, Jessica Cauffiel y Matthew Davis), los guionistas y otras personas sobre la creación de “doblar y chasquear”, el ensayo en video de Elle para Harvard y el legado perdurable de la película. A continuación, se presentan extractos editados de nuestras conversaciones.

Detrás de cámaras de “Legalmente rubia” con Reese Witherspoon, a la izquierda, la guionista Karen McCullah y las integrantes del reparto Selma Blair y Meredith Scott Lynn. (Karen McCullah)

El guion original era mucho más picante.

KIRSTEN SMITH (guionista) Un par de productores nos enviaron un manuscrito de ficción de Amanda Brown, y Marc Platt fue uno de ellos. Inmediatamente nos pareció una de las mejores ideas para una película, y la planteamos como una mezcla de Ni idea y Vida de un estudiante, una de esas películas de la facultad de derecho de los años setenta. Puede que fuera vestida con mucho rosa a la reunión.

JESSICA CAUFFIEL (Margot, una de las mejores amigas de Elle) El primer guion era muy picante, para ser sincera, en la línea de American Pie. Lo que conocemos ahora como Legalmente rubia y lo que fue al principio son dos películas completamente diferentes. Pasó de ser una película de humor sin límites, de naturaleza muy adulta, a una historia universal de superar la adversidad siendo uno mismo.

KAREN McCULLAH (guionista) Había algunas diferencias en el manuscrito. No era un juicio por asesinato, y ella acababa con un profesor, así que hicimos algunos cambios. Se trataba de afinar los detalles y añadir algunos personajes, como Paulette y su amistad.

CAUFFIEL Originalmente, había una línea cuando [su amiga] Serena dice: “¿Qué es lo que siempre nos hace sentir mejor pase lo que pase?”. Y yo digo: “el cunnilingus”. Ese era, de verdad, un diálogo de la película. Cuando fuimos al estreno, pensamos que seguía siendo esa edición atrevida y picante.

Reese Witherspoon siempre fue la preferida para Elle, pero se manejaron otros grandes nombres.

SMITH [Reese] fue la primera persona que leyó el guion. Parecía que estaba justo al borde [de la fama]. No se lo enviamos a ninguna otra actriz.

JOSEPH MIDDLETON (director de casting) Hicimos Amor de verano y Viaje al gran desierto cuando ella era muy joven, así que cuando Marc sacó a relucir nombres, y fue Reese, yo ya creía firmemente en ella.

Jennifer Coolidge, a la izquierda, en la fiesta de presentación de la película en diciembre de 2000 con Karen McCullah y Kirsten Smith, abajo a la derecha (Karen McCullah)

McCULLAH Christina Applegate dijo algo sobre cómo había rechazado [el papel de Elle]. Marc una vez [mencionó] a Britney Spears, y yo dije: “No, no es una buena idea”. Creo que ella fue la anfitriona de SNL la noche anterior, y a sus hijos les gustaba, así que lanzó su nombre.

JENNIFER COOLIDGE (Paulette, la nueva amiga de Elle y manicurista) He oído rumores, y no sé si son ciertos, de que Courtney Love estaba dispuesta a hacer mi papel. He oído que Kathy Najimy quería hacerlo.

SMITH Recuerdo que se habló de conseguir que Chloë Sevigny interpretara a Vivian [una estudiante de derecho rival]. Eso no funcionó, y acabamos con nuestra reina Selma Blair. Selma y Reese eran muy amigas, porque habían hecho juntas Cruel Intentions. Así que su amistad fue un gran ancla para todo.

ALI LARTER (Brooke, una instructora de educación física que es juzgada por asesinato) En un principio querían que entrara en el papel de una de las chicas de la fraternidad. Pero cuando leí [el guion], me encantó Brooke.

MIDDLETON Me encantaba Paul Bettany para el papel de Luke, pero era británico, y sentían que tenía que ser un estadounidense de verdad.

McCULLAH Siempre llamamos [al interés amoroso Emmett] “el personaje de Luke Wilson” mientras lo escribíamos. Vieron a otros actores, y finalmente Joseph dijo: “Quizá deberíamos conseguir que Luke interpretara al personaje de Luke Wilson”. Y yo dije: “¿Te parece?”.

De izquierda a derecha, Shannon O’Hurley, Victor Garber, Luke Wilson y Reese Witherspoon en una escena de la película (MGM)

El reparto y el equipo de rodaje hicieron una gran labor de investigación sobre el terreno: Smith y McCullah visitaron Stanford, mientras que Witherspoon, Cauffiel y la diseñadora de vestuario Sophie de Rakoff pasaron un tiempo en una fraternidad de la Universidad del Sur de California.

SMITH Fuimos a la facultad de Derecho durante una semana, justo en la época de orientación. La escena en la que un grupo de estudiantes nuevos se reúne en círculo para conversar la hicimos escuchando a estudiantes de derecho reales que hablaban entre sí por primera vez.

McCULLAH Las clases de derecho penal y de derecho constitucional fueron las dos a las que asistimos. La de Derecho Penal era bastante interesante. Recuerdo que lloré un par de veces porque estaba muy aburrida. Pero empecé a escribir algunas de las escenas para los guiones en esa clase, así que algo bueno salió de ella.

SOPHIE dE RAKOFF (diseñadora de vestuario) [Reese y yo] fuimos a la casa de una fraternidad para investigar mientras nos preparábamos. Todo el mundo vestía de rosa, así que en ese mismo momento nos dio una narrativa para la película que se convirtió en una gran parte de la estética y de la personalidad e identidad de Elle Woods.

CAUFFIEL Convencimos a toda una fraternidad para que fuera a cenar a un restaurante mexicano. Reese se ofreció a invitarles a margaritas gratis toda la noche. Se inclina hacia mí cuando las bebidas están en camino y dice: “No vamos a beber nada. Vamos a tomar agua”. Nos mantuvimos sobrias mientras ellas se emborrachaban, y tomamos notas.

Los trajes rosas de Elle se inspiraron en una investigación con una fraternidad. (Karen McCullah)

El ensayo en video de Elle para Harvard iba a tener un cameo de Judge Judy.

McCULLAH Salió un artículo en algún lado en el que se decía que las postulaciones en video se convirtieron en algo habitual durante un tiempo [después de que se estrenara la película]. Lo hicimos porque es mucho más interesante ver que escuchar a alguien leer un ensayo de admisión.

ALANNA UBACH (Serena, una de las mejores amigas de Elle) Se supone que la juez Judy es un icono increíble que Elle adora.

McCULLAH Queríamos rodar [a Elle, Serena y Margot] persiguiendo a la jueza Judy dondequiera que grabase su programa y diciendo: “¡Jueza Judy! ¡Jueza Judy! ¿Nos puede dar un autógrafo?”.

UBACH Cortaron esa escena. No consiguieron que la jueza Judy participara. Y pensé: “Reese, ¿qué pasaría si Ryan Phillippe interpretara a un juez realmente famoso que tuviera su propio programa, y lo tuviéramos en las carteleras?”. Ella dijo: “Alanna, nadie va a creer que mi marido es un juez. ¿Me estás tomando el pelo?”.

La idea de “doblar y chasquear”, la maniobra que, según Elle, tiene un “98 por ciento de éxito a la hora de llamar la atención de un hombre”, se concibió mientras las guionistas bebían en el bar de un hotel.

SMITH Marc sentía que necesitábamos una gran pieza en el segundo acto, y no dejábamos de pensar en cómo podíamos hacerla en torno a Paulette y Elle. Decíamos: “¿Deberían robar el salón de uñas? ¿Ocurre algún misterio?”.

McCULLAH Yo dije: “¿Y si es tan simple como que Elle le enseñe un movimiento para ayudarla a atrapar al tipo de UPS?”. Entonces Kirsten saltó de su taburete de la barra y dijo: “Ooh, ¿así?”, e hizo el movimiento. No recuerdo quién de las dos dijo “doblar y chasquear” (bend & snap), pero probablemente las dos lo dijimos al mismo tiempo.

SMITH Karen dijo: “¿Alguien te enseñó eso?”. Y yo: “No, me lo acabo de inventar”. Entonces fuimos a la oficina de Marc, y yo hice el movimiento. Toni Basil terminó involucrándose como coreógrafa porque una vez que Robert lo leyó, se entusiasmó con la idea de convertirlo en un número musical completo. Así que, de pronto, yo estaba yendo al estudio de Toni y le enseñaba a ella y a un grupo de bailarines el “paso” que inventé.

TONI BASIL (coreógrafa) He coreografiado cosas icónicas para David Bowie y Tina Turner. La gente me entrevista y dice: “¿Hiciste el ‘doblar y chasquear’?”. ¿Cuánto dura? ¿Un minuto y medio en la película? Pero fue una parte muy importante.

SMITH Toni lo llamaba [a una parte del paso] “las pequeñas alitas de pollo”. Decía: “Más alitas de pollo, más alitas de pollo”. Jennifer hace unas manos de alas de pollo geniales. Pone el toque de hilaridad e incomodidad en todo lo que hace en la película.

COOLIDGE Toni estaba increíblemente frustrada con mi habilidad para manejar la coreografía. Reese aprendió a “doblar y chasquear” en unos diez minutos y yo era la antítesis de eso.

Witherspoon aprendió rápidamente el paso de “doblar y chasquear”. A Coolidge, detrás de ella a la derecha, le costó mucho más. (MGM)

BASIL Jennifer lo cambió. Levantó [sus pechos] en lugar de chasquear porque eso es lo que hace Jennifer, porque eso era lo adecuado para el personaje.

COOLIDGE Un día le dije [a Basil]: “No soy Elle, soy el otro personaje, Paulette, y no se me daría bien lo de ‘doblar y chasquear’. Yo no soy así”. Y Toni dijo: “Jennifer, tienes que aprenderte este número de baile y hacerlo lo mejor posible porque aunque intentes hacerlo lo mejor posible igual seguirás siendo la peor bailarina”. Fue un momento muy aleccionador. Pero tenía razón.

Raquel Welch, que interpreta a la ex mujer del marido muerto de Brooke, quería una iluminación especial.

ANTHONY RICHMOND (director de fotografía) Ella sabía cómo quería ser iluminada. Tenía dos juegos de luces donde yo quería y un juego donde ella quería, para que pudiera mirarse en el espejo. Bajaba la intensidad de uno de los juegos lentamente y subía los míos para que ella nunca supiera que estábamos haciendo un cambio.

DE RAKOFF Estaba obsesionada con la luz. Cuando hice la prueba de vestuario en su casa, y estuvimos hablando de la escena del tribunal, ella dijo: “Tengo que llevar este sombrero”. Era un gran sombrero de paja negro; dentro de esa ala gigante había una segunda capa de paja blanca en la que la luz rebotaba para que ella pudiera conseguir más rebote en su cara. Básicamente, creó su propio sombrero con un rebotador de luz incorporado.

COOLIDGE Todo lo que sé es que no necesitaba su propia iluminación. Se ve extrañamente joven y sexy. Su cara y sus pequeñas manos, hizo un trato con el diablo. Se ve estupenda, maravillosa.

Algunos miembros del elenco se enamoraron de verdad durante el rodaje.

UBACH Descubrí que [Matthew estaba enamorado de Selma] durante la escena del juicio. Podíamos ver ese corazón latiendo cada vez que estaba cerca de ella. Estaba muy nervioso y pensé: “¿Cómo puede alguien que luce así estar tan nervioso como él?”.

Matthew Davis y Selma Blair durante un descanso del rodaje (Karen McCullah)

MATTHEW DAVIS (Warner) La adoraré hasta el día de mi muerte. Siempre apreciaré que se ocupara de mí y me cuidara porque era tremendamente novato.

CAUFFIEL Creo que [Matthew] estaba enamorado de todo el mundo. En un momento dado, se enamoró de Alanna.

COOLIDGE Yo estaba enamorada de [Bruce Thomas, que interpretaba a] mi hombre de UPS. Pero él estaba casado y tenía una hermosa esposa e hijos, así que tuve que apagar eso. No tenía que actuar ni emocionarme cuando él entraba; todo era fiel a la realidad.

CAUFFIEL Todo el mundo estaba enamorado de Luke, pero él salía con dos supermodelos en ese momento.

A la audiencia de prueba no le gustó el final original, así que se volvió a rodar para mostrar a Elle en su graduación de la escuela de Derecho.

CAUFFIEL El primer final mostraba a Elle y Vivian en Hawái en sillas de playa, bebiendo margaritas y cogidas de la mano. Se insinuaba que, o bien eran mejores amigas, o bien se habían juntado románticamente.

[Ubach también lo recuerda, pero los guionistas dicen que nunca escribieron ese final].

CAUFFIEL El segundo o tercer final era un número musical en la escalinata del tribunal, y cuando Elle salía, el juez, el jurado y todos los presentes en la sala rompían a cantar y bailar. Llevo 20 años esperando que alguien filtre eso.

McCULLAH Originalmente pasábamos a un año después, Elle y Vivian eran buenas amigas, y Vivian ahora era rubia. Habían fundado el Club de Defensa Legal de las Rubias y repartían folletos en el patio porque ese era el final del manuscrito de Amanda.

SMITH Una de las versiones terminaba con Emmett y Elle besándose. Proyectamos la película dos o tres veces, y todas las veces la gente no quería que terminara con un beso. Pensaban que no era una historia sobre que [Elle] consiguiera un novio, y fue realmente genial que la gente dijera eso.

McCULLAH En el vestíbulo del teatro del público de prueba, Kirsten y yo dijimos: “¿Por qué no pasamos a la graduación para poder poner subtítulos?”. Así que empezamos a escribir esa escena en el vestíbulo con Marc.

SMITH Reese estaba rodando una película en Inglaterra en ese momento, llamada La importancia de llamarse Ernesto, así que [su] rodaje se hizo en Inglaterra, y llevaba una peluca.

McCULLAH Luke se había afeitado la cabeza para Los excéntricos Tenenbaums, así que llevaba una peluca.

COOLIDGE Fue tan bueno, el discurso [de Elle] al final, que Donald Trump tuvo que robarlo.

Elle pronunciando su discurso de graduación en la facultad de Derecho. (MGM)

El reparto y el equipo dicen que la película ha perdurado porque con el tiempo se ha hecho más fácil identificarse con ella.

SMITH El mensaje y el personaje feminista fueron los adecuados para llegar cuando lo hicieron. Lleva sus deseos a flor de piel: la contradicción [de que] se puede ser una mujer que lucha por ser escuchada con un punto de vista muy claro, que es muy fuerte e inteligente y también divertida, que se interesa por cosas diferentes, por la moda y por la ley.

DAVIS Sin duda soy parcial, y esto puede sonar hiperbólico, pero creo que Legalmente rubia fue una de las últimas grandes películas en el sentido de que la rodamos en 35 milímetros. Realmente capturó el espíritu, la grandeza y la magia de Hollywood. Reese es una superestrella tremendamente magnética, y era una obra maestra para ella. Creo que realmente logramos algo único.

LARTER Ves esa fuerza innegable y que [Elle] nunca se deja vencer por la duda. Cuando ves una película como esta, crees un poco más en ti misma.

BASIL [La película] ahora más que nunca es relevante de una manera profunda. Las mujeres, la igualdad salarial y el movimiento #MeToo, han surgido muchas cosas en los últimos 20 años que no existían cuando estas chicas estaban creando esta película.

Los fans recuerdan constantemente al reparto y al equipo cómo les impactó la película.

COOLIDGE La gente se acerca a [Reese] y le dice: “Fui a la escuela de derecho gracias a ti”. A mí también me lo dicen. No creo que toda esa gente pueda estar mintiendo: creo que la gente realmente se inspiró en esa historia.

DAVIS Mi amigo me organizó una cita a ciegas una vez, y me dijeron: “Te va a encantar, es genial. Es abogada”. Nos tomamos una cerveza y congeniamos. Realmente no hablé demasiado sobre mi historia de ser actor. Al final de la noche, empezamos a besarnos. Justo a la mitad, ella se aparta y dice: “Tengo que decirte algo: Legalmente rubia es mi película favorita, y por eso me hice abogada. Toda la noche había querido decírtelo”.

McCULLAH Cuando estaba en Fiji, otro huésped le dijo a una pareja de luna de miel, que eran de México y abogados, que yo había escrito Legalmente rubia. La mujer vino corriendo hacia mí, me abrazó y me dijo: “Me has dado permiso para vestir de rosa todos los días de mi vida”. Fue muy bonito.

COOLIDGE Puedo estar en algún entorno que no sea de “doblar y chasquear”, caminando por algún túnel oscuro del metro, y que alguien se me acerque y lo haga. Puedo estar en un avión, con el cinturón de seguridad puesto, y quieren que me levante y lo haga para ellos. A veces las peticiones son más de lo que uno quiere hacer durante las turbulencias.

CAUFFIEL Hay fanáticos de Legalmente Rubia tan acérrimos por ahí. Pido un sándwich de pastrami y me dicen: “¿Tienes tu moñito de la suerte?”. Llevo mi sombrero y mi horrorosa ropa de madre, y quieren hacerse fotos y hablar de la película. Me encantan esos momentos. Veo que tuvimos la suerte de formar parte de algo que toca la vida de la gente.

© The New York Times 2021