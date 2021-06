Una salida impactante y un día triste para el tenis

El saludo de Naomi Osaka al público del Abierto de Francia el domingo resultó ser un adiós. (Pete Kiehart para The New York Times)

La retirada de Naomi Osaka del Abierto de Francia no era el resultado que nadie en el mundo del tenis deseaba, y sin embargo igual ocurrió.

Probablemente se podría haber evitado con una mejor comunicación y decisiones más inteligentes, pero el lunes por la noche la más prominente joven estrella del deporte sintió que no tenía mejor opción que retirarse del segundo torneo de Grand Slam del año.

Su partido de segunda ronda con Ana Bogdan será un paseo para Bogdan en lugar de otra oportunidad para que Osaka, de 23 años, avance en la arcilla roja, una superficie que durante mucho tiempo la ha atormentado.

”Por encima de todo, es realmente triste: para ella, para el torneo, para el deporte”, dijo Martina Navratilova, una excampeona que ha visto muchas turbulencias en el tenis durante sus 50 años en el juego. “Intentó eludir o disminuir un problema para ella misma y, en cambio, lo hizo mucho más grande de lo que era al principio”.

No es prudente en este momento especular sobre el alcance total de las dificultades de Osaka. Ella misma aún está asimilándolas, y dijo en su anuncio de retirada en las redes sociales que había experimentado largos ataques de depresión desde el Abierto de Estados Unidos de 2018 que ganó al derrotar a Serena Williams en una final turbulenta.

Lo que está claro es que el catalizador en París, aunque solo sea el catalizador, fue uno de los elementos básicos del deporte profesional: la rueda de prensa.

Osaka, alegando el cuidado de su salud mental, anunció antes del torneo que no haría “ninguna rueda de prensa” durante el Abierto de Francia. Las conferencias de prensa son obligatorias en los Grand Slams para los jugadores que son requeridos, y Osaka fue la primera estrella del tenis en dejar claro que tenía la intención de romper la regla mientras estuviera en el torneo.

Su anuncio en las redes sociales tomó por sorpresa a los organizadores del Abierto de Francia y a la dirección deportiva. Ese fue su primer error de apreciación. El siguiente fue no estar disponible cuando esos dirigentes del tenis pidieron, con razón, más información.

Gilles Moretton, el nuevo presidente de la Federación Francesa de Tenis, y otros intentaron hablar con ella en repetidas ocasiones sin éxito.

Cuando de hecho faltó a la rueda de prensa tras su victoria en primera ronda el domingo contra Patricia Maria Tig, el Abierto de Francia le impuso una multa de 15.000 dólares y los responsables del torneo de Grand Slam le dejaron claro que se arriesgaba a ser expulsada del torneo y de futuros torneos de Grand Slam si seguía negándose a cumplir con sus obligaciones con los medios de comunicación.

Fue una postura dura: demasiado dura a la luz de lo que Osaka explicó el lunes por la noche. “Lo siento por ella, y siento que el deporte en general ha manejado mal esto”, dijo Pam Shriver, una antigua gran jugadora y presidenta de la Asociación de Jugadores del WTA Tour. “Siento que la declaración del Grand Slam echó leña al fuego de una manera irreversible. Creo que deberían haber callado sus opiniones y esfuerzos, no hacerlos públicos, y trabajar entre bastidores. Sobre todo porque la pandemia sigue siendo el elefante en la habitación y ha sido muy dura para muchos jóvenes”.

La depresión es más común en el deporte de lo que muchos creen. El problema es que Osaka no ofreció a los dirigentes del tenis esa explicación —en público o aparentemente en privado— hasta el lunes por la noche.

Teniendo en cuenta la prominencia de Osaka y el aumento de la concienciación y la sensibilidad hacia los problemas de salud mental de los deportistas, es difícil imaginar que Moretton o los otros líderes del Grand Slam no hubieran intentado trabajar junto con ella para encontrar una solución más conciliadora a corto plazo de haber tenido un panorama más claro.

En lugar de ello, se les dejó demasiado tiempo en la ignorancia: Osaka centró sus quejas previas al torneo en la reforma del modelo jugador-medios de comunicación del deporte, citando preguntas demasiado repetitivas y líneas de cuestionamiento que la hacían dudar de sí misma. Quizás haya mejores formas en que los periodistas profesionales averigüen más sobre los tenistas y sus partidos.

Los campeones de tenis y los aspirantes a campeones llevan décadas enfrentándose a este tipo de retos en la sala de entrevistas, y si Osaka es sensible a las preguntas sobre sus debilidades en tierra batida, imagínese cómo se sintió Pete Sampras cuando le preguntaron por sus propias fallas durante más de una década mientras intentaba y no conseguía ganar Roland Garros.

Osaka atendió a los medios de comunicación tras perder en la tercera ronda del Abierto de Australia 2020.Credit...Kelly Defina/Getty Images

Y, sin embargo, siguió acudiendo a las ruedas de prensa y persiguiendo el premio, como hizo Jana Novotna en Wimbledon antes de ganar finalmente el título individual en 1998.

Como le gusta decir a Billie Jean King, la presión es un privilegio, y las preguntas repetitivas son un inconveniente, pero también un reflejo del legítimo interés del público. La cobertura mediática, en gran parte favorable, ha ayudado a Osaka a convertirse en la deportista femenina mejor pagada del mundo. El año pasado ganó más de 55 millones de dólares, casi todos procedentes de acuerdos de patrocinio.

Esto conlleva nuevas presiones. “Tiene muchas de qué preocuparse”, dijo Marin Cilic, la estrella masculina croata que una vez se derrumbó en medio de una final de Wimbledon.

Pero enfrentarse a preguntas inoportunas, incluso en la derrota, no parece demasiado exigente. “Sin comentarios” o una objeción más educada siguen siendo opciones legítimas. No obstante, una de las conclusiones de l’affaire Osaka puede ser la constatación de que a algunos jugadores les parece realmente demasiado (y no pasó desapercibido que Moretton no aceptara preguntas en su propia y breve rueda de prensa del lunes por la noche). El debate será: ¿Cuál es el trato especial que deben recibir estos jugadores?

Una de las razones de la línea dura de los torneos de Grand Slam con Osaka fue el deseo de equidad.

”Creo que Naomi siempre ha tenido problemas para hablar en público y el trato con la prensa siempre la ha puesto nerviosa, y finalmente ha llegado a un punto crítico”, dijo Rennae Stubbs, una ex jugadora de dobles número 1 que ahora es entrenadora del circuito y analista de ESPN. “No se puede permitir que una jugadora tenga una ventaja injusta por no atender a la prensa después del partido. Requiere mucho tiempo, así que si un jugador no lo hace y otros sí, eso no es equitativo. Pero después de esto, es el momento de analizarlo todo con detenimiento”.

Serena Williams se mostró comprensiva tras su victoria en primera ronda en París el lunes.

”Lo siento por Naomi”, dijo. “Siento que me gustaría poder darle un abrazo porque sé cómo es. He estado ahí. Tenemos personalidades diferentes, y la gente es diferente”.

”Soy dura”, dijo Williams, tal vez refiriéndose a que no suelen afectarle las críticas. “Otras personas son delicadas. Todo el mundo es diferente, y todo el mundo maneja las cosas de manera diferente. Solo tienes que dejar que lo maneje como quiera, de la mejor manera que crea que puede”.

Es un buen deseo, pero también es importante aprender cuando las cosas van mal. Parece claro que si esta desafortunada situación se hubiera manejado de forma diferente desde el principio, Osaka no habría sentido que se había convertido en una distracción excesiva y estaría preparándose para la segunda ronda en París en lugar de hacer las maletas, sin saber cuándo volverá a jugar mientras Wimbledon empieza en menos de un mes.

Pero los problemas subyacentes a los que se enfrenta Osaka probablemente habrían seguido.

”La conclusión es que esto es algo más que hablar con la prensa”, dijo Navratilova. “Esto es mucho más profundo que eso, y no tenemos forma de saber, ni debemos especular, cuán profundo es”.

Christopher Clarey ha cubierto deportes mundiales para el Times y el International Herald Tribune durante más de 25 años desde sus bases en Francia, España y Estados Unidos. Sus especialidades son el tenis, el fútbol, los Juegos Olímpicos y la vela. @christophclarey

(c) The New York Times

