Preguntas frecuentes sobre el estímulo, el desempleo y las devoluciones de impuestos

FILE -- A protestor holds a sign in Queens during a rally on Jan. 11, 2021. The stimulus bill would provide assistance to people in danger of being evicted and to help homeowners avoid foreclosure. (Anna Watts/The New York Times)

Respondemos las dudas más comunes sobre el plan de rescate de Estados Unidos.

El presidente Joe Biden firmó el jueves el Plan de Rescate Estadounidense, promulgando un paquete de ayuda para la pandemia de casi 1,9 billones de dólares con beneficios que incluyen otra ronda de pagos de estímulo, una extensión de los beneficios por desempleo y generosas exenciones fiscales para las personas de ingresos bajos y moderados.

¿A cuánto ascienden los pagos de estímulo del proyecto de ley y quiénes pueden acceder a ellos?

Los pagos de estímulo serán de 1400 dólares para la mayoría de los beneficiarios. Los que cumplan los requisitos también recibirán un pago idéntico para cada uno de sus hijos.

Para poder recibir los 1400 dólares, una persona soltera debe tener unos ingresos brutos ajustados de 75.000 dólares o menos. En el caso de los jefes de familia, los ingresos brutos ajustados deben ser de 112.500 dólares o menos, y en el caso de las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, esa cifra tiene que ser de 150.000 dólares o menos.

Para poder solicitar una ayuda, la persona debe tener un número de Seguridad Social.

¿Existe una ayuda parcial para los que ganan más?

Sí, pero los pagos se reducen rápidamente a medida que aumentan los ingresos brutos ajustados.

En el caso de los solteros, los cheques se reducen a cero a partir de los 80.000 dólares. Para los jefes de familia, el límite es de 120.000 dólares. Y para los declarantes conjuntos, los cheques se detienen a los 160.000 dólares.

Los pagos por hijos disminuyen de la misma manera.

¿Los estudiantes universitarios cuentan como dependientes elegibles?

Los estudiantes universitarios que los contribuyentes declaran como dependientes son elegibles (no lo eran para los pagos anteriores). El pago se envía al padre contribuyente, no al hijo.

¿Los familiares mayores que viven con nosotros cuentan como dependientes elegibles?

Aquí también hay buenas noticias. Si se declaran como dependientes, estos parientes también tienen derecho esta vez. El pago se destina al contribuyente que reúne los requisitos, no al adulto dependiente.

¿Qué año de ingresos determina la elegibilidad?

El año más reciente registrado en el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés). Si ya has presentado tus impuestos este año, sería 2020. En caso contrario, sería 2019.

¿Qué pasa si recibo un pago de estímulo basado en mi declaración de impuestos de 2019, pero los ingresos declarados en 2020 —que aún no he presentado— resultan demasiado altos como para poder solicitar una ayuda?

No tendrás que devolver el dinero.

¿Qué pasa si tengo derecho a un pago de estímulo basado en mis ingresos de 2020, pero no he presentado mi declaración de 2020?

Podrías intentar presentarla rápidamente, con la esperanza de recibir tu pago más rápido. Pero no hay garantía de que tu declaración se procese con la suficiente rapidez, y las prisas pueden ocasionar errores.

Y no tienes por qué apresurarte: el proyecto de ley incluye una disposición para que el Departamento del Tesoro realice los pagos complementarios antes de septiembre. Si para ese momento no has recibido uno, puedes reclamar los 1400 dólares cuando presentes tus impuestos de 2021.

Si tengo un bebé en cualquier momento de 2021 y cumplo los requisitos de ingresos, ¿también recibiré una ayuda de 1400 dólares por el niño?

Cualquier bebé que nazca en 2021 (o antes) es elegible.

¿Cuándo llegará mi pago?

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que este fin de semana deberían enviarse los primeros pagos por depósito directo.

Como antes, podrás monitorear el estado de tu pago a través de la herramienta Obtener mi pago del IRS. Ten en cuenta que el volumen de usuarios a veces colapsa la página.

¿Qué debo hacer si todavía no he recibido el pago de una ronda de estímulos pasada?

Si efectivamente tenías derecho a recibirlo, puedes intentar recuperarlo a través del llamado Crédito de Recuperación de Reembolso al presentar tu declaración de 2020. Haz tu reclamo en la línea 30 del formulario 1040 o 1040-SR.

¿Cómo afecta el proyecto de ley de estímulo a los beneficios de desempleo?

Si ya recibes beneficios de desempleo, los pagos generalmente se extenderán por otras 25 semanas, hasta el 6 de septiembre. La prestación semanal complementaria, que se proporciona además de tu prestación regular, seguirá siendo de 300 dólares, pero hasta el 6 de septiembre.

Aunque los beneficios de desempleo están sujetos a impuestos, el proyecto de ley hace que los primeros 10.200 dólares de las prestaciones estén libres de impuestos para las personas con ingresos inferiores a 150.000 dólares. Esto solo se aplica a 2020.

Si ya he presentado mi declaración de impuestos de 2020, ¿cómo puedo reclamar esta nueva exención fiscal?

Todavía no está claro, pero es posible que tengas que presentar una declaración enmendada, según un asesor del Senado. El Servicio de Impuestos Internos aún no ha emitido una guía formal. (Pero esperamos que generen una forma para hacerlo automáticamente).

¿Cómo funcionan las prórrogas de los beneficios?

Las prórrogas de los beneficios se seguirán concediendo a través de diferentes programas federales, en función del tipo de trabajo que hayas realizado y para quién.

Las prestaciones del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, que incluye a los trabajadores independientes, trabajadores por obra, trabajadores a tiempo parcial y otras personas que no suelen tener derecho a los beneficios de desempleo ordinarios, estarán disponibles durante un total de 79 semanas, en vez de las 50 anteriores, y se extenderán hasta el 6 de septiembre.

Y los beneficios a través del programa de Compensación de Emergencia por Desempleo Pandémico, que esencialmente extiende los beneficios para las personas que agotan sus ayudas regulares del estado, estarán disponibles por un total de 53 semanas, por encima de 24, también hasta el 6 de septiembre.

¿Qué pasa con los pagos complementarios?

Si tienes derecho a alguna de las prestaciones, también recibirás el pago complementario completo de 300 dólares para las semanas que terminen después del 14 de marzo y hasta el 6 de septiembre. Se llama compensación federal por desempleo pandémico (FPUC, por su sigla en inglés)

El proyecto de ley también amplía hasta el 6 de septiembre un pago semanal extra de 100 dólares, denominado suplemento para personas con ingresos mixtos. Este pago ayuda a las personas que tienen una mezcla de ingresos de trabajo independiente y salarios pagados por otros empleadores, ya que a menudo se quedan con una prestación estatal más baja basada en sus (menores) salarios.

El proyecto de ley también aclara que el suplemento federal de 300 dólares no se tendrá en cuenta a la hora de calcular el derecho a Medicaid y al Programa de Seguro Médico Infantil. Sin embargo, el suplemento para personas con ingresos mixtos sí se tendrá en cuenta.

¿Los pagos serán ininterrumpidos?

Los expertos señalan que puede haber una interrupción para los beneficiarios en muchos estados porque las agencias se tardan algunas semanas para poder programar las prórrogas de las ayudas.

¿Cómo afecta este proyecto de ley de estímulo al seguro médico?

Comprar un seguro a través del programa conocido como COBRA se vuelve mucho más barato, pero solo temporalmente.

La Ley Ómnibus Consolidada de Conciliación Presupuestaria (COBRA, por su sigla en inglés), generalmente permite a quien pierde un empleo comprar un seguro a través de su antiguo empleador. Pero es caro: en circunstancias normales una persona podría pagar al menos el 102 por ciento del costo de la prima.

Pero, según el proyecto de ley de ayuda, el gobierno pagaría la totalidad de la prima de COBRA desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre para las personas que hayan perdido sus empleos o hayan sufrido una reducción de sus horas laborales.

Las personas que reúnan los requisitos para obtener un nuevo seguro médico basado en el empleador en otro lugar antes del 30 de septiembre perderán su derecho a la cobertura sin costo. Y las personas que hayan dejado su trabajo voluntariamente tampoco podrán acceder al beneficio.

¿Se verá afectado el costo del seguro médico que adquiera a través de un intercambio?

El proyecto de ley reduce el costo del seguro médico en muchos casos para las personas que compraron su propia cobertura a través de un intercambio gubernamental. Y las primas de esos planes no costarán más del 8,5 por ciento de tu ingreso bruto ajustado modificado.

Estos cambios durarán hasta finales de 2022 y no requieren que la gente se vuelva a inscribir para acceder a los precios más bajos.

¿Cómo puedo contratar un seguro médico?

Si todavía no tienes un seguro médico, pero te gustaría tenerlo si el precio fuera adecuado, ya está en marcha un periodo de inscripción abierto hasta el 15 de mayo. También puedes cambiar de plan para intentar reducir el precio que ya estás pagando u obtener una cobertura más generosa. La Kaiser Family Foundation dispone de una calculadora que estima las primas en función de los ingresos y los subsidios gubernamentales disponibles.

¿Hay algún cambio en las cuentas de gastos flexibles de salud?

Ninguno esta vez, aunque había algunos en el último proyecto de ley de estímulo.

¿Qué cambia el proyecto de ley sobre el crédito fiscal por cuidado de hijos y dependientes?

Este crédito, que ayuda a las familias trabajadoras a compensar el costo del cuidado de los hijos menores de 13 años y de otras personas dependientes, se ampliará considerablemente durante un año. Más personas podrán optar a esa ayuda, y muchos beneficiarios obtendrán una mayor rebaja.

El proyecto de ley también hace que el crédito sea totalmente reembolsable, lo que significa que se puede cobrar el dinero como reembolso incluso si la factura de impuestos es cero.

“Eso será útil para las personas que se encuentran en el extremo inferior” de la escala de ingresos, dijo Mark Luscombe, analista principal de impuestos federales en Wolters Kluwer Tax & Accounting.

¿Cuánto vale el crédito?

Solo para este año, la legislación de estímulo hace que el crédito tenga un valor de hasta 4000 dólares para una persona que reúna los requisitos o de 8000 dólares para dos o más. El crédito se calculará tomando hasta el 50 por ciento del valor de los gastos elegibles, hasta ciertos límites, dependiendo de tus ingresos (cuanto más ganes, menor será el porcentaje que podrás reclamar).

Por lo general, el crédito equivale a entre el 20 y el 35 por ciento de los gastos elegibles, con un valor máximo de 2100 dólares para dos o más personas que cumplan los requisitos.

El proyecto de ley también aumenta significativamente el nivel de ingresos a partir del cual el crédito comienza a reducirse. En años anteriores, ese nivel comenzaba con un ingreso bruto ajustado de 15.000 dólares, pero este año el valor total del crédito estará disponible para los hogares que ganen hasta 125.000 dólares.

Anteriormente, el crédito no se reducía más allá del 20 por ciento, independientemente de los ingresos, dijo Luscombe. Pero para este año, el proyecto de ley comenzará a reducir el crédito por debajo del 20 por ciento para los hogares con ingresos superiores a 400.000 dólares.

¿Qué pasa con las cuentas de gastos flexibles para el cuidado de los dependientes?

El proyecto de ley hace un gran cambio. Solo para el año 2021, puedes reservar 10.500 dólares en una cuenta para el cuidado de dependientes en vez de los 5000 dólares normales. Pero los empleadores tienen que permitir el cambio: no puedes ajustar las retenciones de tu nómina si tu empleador se niega a ofrecer la opción.

¿Qué cambia el proyecto de ley sobre el crédito fiscal por hijo?

El crédito es más generoso para 2021, sobre todo para las personas de ingresos bajos y medios.

Normalmente, el crédito asciende a 2000 dólares por cada hijo elegible. Este año, aumentará hasta 3000 dólares por hijo (3600 dólares para los menores de cinco años). El límite de edad para los hijos que reúnen los requisitos también aumenta hasta los 17 años, desde los 16.

¿Cambia cómo funciona el crédito?

Aquí es donde se pone interesante: podrías recibir parte del crédito como un anticipo en tus impuestos de 2021. (También puedes optar por no recibir anticipos si lo deseas).

El proyecto de ley hace que el crédito sea totalmente reembolsable, lo que significa que puedes recibir dinero como un reembolso de impuestos, incluso si tu factura de impuestos se reduce a cero. Y la mitad de ese dinero se puede adelantar a los hogares durante los próximos seis meses (basándose en tu información fiscal de 2020, o de 2019 si no estuviera disponible). No está claro con qué frecuencia se harían los pagos —quizá mensualmente—, pero según el proyecto de ley deberían empezar en julio.

Los cambios solo son efectivos para 2021, aunque algunos demócratas quieren que sean permanentes.

¿Quién califica?

Las parejas casadas con ingresos brutos ajustados modificados de hasta 150.000 dólares (o los cabezas de familia con hasta 112.500 dólares y los declarantes solteros con hasta 75.000 dólares) recibirán el valor total de la nueva prestación.

Pero, a partir de ahí, la cantidad extra por encima del crédito original de 2000 dólares —1000 o 1600 dólares por hijo— se reduce en 50 dólares por cada 1000 dólares de ingreso bruto ajustado modificado que supere esos niveles. (Para los declarantes conjuntos con un hijo de entre seis y 17 años, la cantidad extra se eliminará progresivamente a partir de unos 170.000 dólares).

A partir de ese momento, el crédito fiscal se reduce a 2000 dólares y está sujeto a los límites de ingresos habituales: empieza a desaparecer cuando los declarantes casados tienen unos ingresos brutos ajustados de 400.000 dólares (200.000 dólares para los solteros).

¿Cómo funcionan los anticipos?

Los anticipos ascenderían a la mitad del valor del crédito que el hogar puede recibir. (La otra mitad se reclamaría en su declaración de 2021). Pero la frecuencia exacta con la que se enviarán los pagos depende de lo que el Departamento del Tesoro decida que es factible.

Podría funcionar así para una pareja que gane 150.000 dólares o menos: con dos hijos de siete y nueve años, tendrían derecho a un crédito de 6000 dólares (3000 dólares por hijo). Si los pagos se hicieran mensualmente, la familia recibiría 500 dólares al mes a partir de julio y hasta final de año. Los 3000 dólares restantes se reclamarían en 2021 en su declaración de renta.

¿Es posible que tenga que devolver alguna suma?

Es posible que sí.

Un contribuyente puede recibir demasiado dinero de los anticipos en determinadas situaciones, como un cambio de ingresos o de estado civil, o si deja de reivindicar a un hijo como dependiente. (Los padres solteros pueden experimentar esa situación si el otro progenitor reclama al hijo como dependiente en algunos años fiscales).

Esto podría hacer que debas dinero en el momento de la declaración de impuestos o reducir tu reembolso.

Pero el proyecto de ley mitiga ese peligro con un par de medidas. En primer lugar, solo se paga la mitad del crédito por adelantado. Y la ley también dice que si se paga una cantidad incorrecta debido a los cambios en el número de hijos que reúnen los requisitos, no será necesario devolver hasta 2000 dólares por hijo a los contribuyentes que estén por debajo de ciertos umbrales de ingresos: 40.000 dólares para un contribuyente soltero, 50.000 dólares para un cabeza de familia y 60.000 dólares para los declarantes conjuntos. Las personas cuyos ingresos superen esos umbrales podrán recibir una protección parcial, que se irá eliminando a medida que ganen más, según los expertos fiscales.

El proyecto de ley exige la creación de un portal en línea que permita a los contribuyentes optar por no recibir pagos anticipados y actualizar la información sobre sus ingresos, su estado civil y el número de hijos que cumplen los requisitos.

¿Aumentará el proyecto de ley el crédito fiscal por ingresos?

Solo por 2021, el proyecto de ley aumentará para los hogares sin hijos la cuantía del crédito fiscal por ingreso del trabajo, que ayuda a quienes se encuentran en el extremo inferior de la escala de ingresos, y hará que más contribuyentes tengan derecho a él.

El importe máximo del crédito para las personas sin hijos aumenta a 1502 dólares, frente a los 543 dólares previos.

El proyecto de ley también amplía el rango de edad: las personas sin hijos podrán solicitar el crédito a partir de los 19 años, en vez de los 25, con la excepción de determinados estudiantes a tiempo completo. El límite superior de edad, 65 años, se eliminará.

¿Cómo se verán afectados los cónyuges separados?

Las personas casadas pero separadas pueden ser tratadas como no casadas a efectos del crédito si no presentan una declaración de impuestos conjunta.

Esto solo se aplica si el contribuyente ha vivido con un hijo que reúna los requisitos durante más de la mitad del año fiscal y no ha tenido la misma vivienda principal que el cónyuge al menos seis meses del año. También bastaría con una sentencia o acuerdo de separación, siempre que el individuo no viviera con el cónyuge al final del año fiscal.

Este cambio será permanente.

¿Hay otros cambios?



Para el cálculo del crédito en el ejercicio fiscal de 2021, los contribuyentes podrán optar por utilizar sus ingresos de 2019 si son superiores a los de 2021, según un asesor del Senado.







Las personas que de otro modo serían elegibles pero cuyos hijos no tienen número de Seguridad Social podrán reclamar la versión del crédito disponible para los hogares sin hijos. Este cambio es permanente.







Los contribuyentes no serán descalificados para el crédito en 2021 hasta que tengan ingresos de inversión de 10.000 dólares, frente a los 3650 dólares de antes. Este cambio será permanente, con el umbral de 10.000 dólares indexado a la inflación.



¿Qué hace el proyecto de ley para ayudar a la gente con vivienda?

El proyecto de ley proporciona miles de millones de dólares en ayuda para los alquileres y los servicios públicos de las personas que tienen dificultades y corren el riesgo de ser desalojadas de sus hogares.

Casi 22.000 millones de dólares se destinarán a la ayuda de emergencia para el alquiler. La gran mayoría repone el llamado Fondo de Ayuda por el Coronavirus, creado por la Ley CARES y distribuido a través de los gobiernos estatales, locales y tribales, según la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. Esto se suma a los 25.000 millones de dólares de asistencia que ofrece el paquete de ayuda aprobado en diciembre.

Para recibir la ayuda financiera —que puede utilizarse para pagar el alquiler, los servicios públicos y otros gastos de la vivienda— los hogares tienen que cumplir varios requisitos. Los ingresos del hogar no pueden superar el 80 por ciento de los ingresos medios de la zona, al menos uno de los miembros del hogar debe estar en riesgo de quedarse sin hogar o de sufrir inestabilidad en la vivienda, y las personas tienen que cumplir los requisitos para recibir beneficios de desempleo o haber sufrido dificultades financieras (directa o indirectamente) a causa de la pandemia.

Las familias con menos ingresos que lleven tres meses o más desempleadas tendrán prioridad para recibir la ayuda.

¿Hay algo para los propietarios de viviendas?

El proyecto de ley prevé casi 10.000 millones de dólares para ayudar a los propietarios de viviendas que tengan que hacer frente a los pagos de la hipoteca, las facturas de los servicios públicos y otros gastos de vivienda.

Unos 100 millones de dólares se dedicarán a la asesoría en materia de vivienda, que ayudará tanto a los propietarios como a los inquilinos a permanecer en sus casas.

¿Y las personas sin hogar?

Se destinarán unos 5.000 millones de dólares para ayudar a las personas sin hogar, incluyendo la conversión a refugios de propiedades como moteles.

Otros 5000 millones se destinarán a vales de vivienda de emergencia para ayudar a varios grupos de personas —desde los sin techo hasta los que corren el riesgo de quedarse sin hogar, pasando por los sobrevivientes de la violencia doméstica— a encontrar una vivienda estable.

¿Qué cambios en los préstamos estudiantiles se incluyen en el proyecto de ley?

Hay uno importante para las personas que ya tienen deudas.

No tendrías que pagar impuestos sobre la renta por la deuda condonada si reúnes los requisitos para la condonación o cancelación de los préstamos, por ejemplo, si has estado en un plan de reembolso basado en los ingresos durante el número de años requerido, si tu escuela te ha estafado o si el Congreso o el presidente eliminan 10.000 dólares de deuda para un gran número de personas.

Este será el caso de la deuda condonada entre el 1 de enero de 2021 y el final de 2025.

¿Se están ampliando las disposiciones sobre los permisos pagados por problemas médicos o familiares?

La legislación se extiende hasta las exenciones fiscales de septiembre concedidas a los empleadores que voluntariamente les brindan a sus trabajadores permisos pagados por problemas médicos y familiares, si necesitan tomarse un tiempo libre debido al virus. Pero no exige que los empleadores proporcionen la licencia: ese requisito expiró el 31 de diciembre y no se renovó en el paquete legislativo firmado a fines del año pasado.

Bajo el nuevo paquete de estímulo, los trabajadores autónomos también seguirán recibiendo exenciones fiscales relacionadas con las vacaciones hasta septiembre.

Las disposiciones de permisos pagados también cubren el tiempo necesario para recibir una vacuna contra la COVID-19 o para recuperarse de cualquier enfermedad o condición relacionada con la inmunización.