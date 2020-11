Meghan Markle reveló que perdió un embarazo en julio de este año

Meghan Markle (Photo by Shutterstock)

La duquesa de Sussex, Megan Markle, reveló que perdió un embarazo en julio de este año, a través de una columna de opinión en el diario The New York Times titulada “The Losses We Share” (Las pérdidas que compartimos).

En los primeros cuatro párrafos del texto relata cómo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo:

“Era una mañana de julio que comenzaba tan ordinariamente como cualquier otro día: preparar el desayuno. Alimentar a los perros. Tomar vitaminas. Encontrar ese calcetín perdido. Recoger el crayón rebelde que rodó debajo de la mesa. Atar mi cabello en una cola de caballo antes de sacar a mi hijo de su cuna.

Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien.

Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo.

Horas más tarde, yacía en una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo. Sentí la humedad de su palma y besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas. Mirando las frías paredes blancas, mis ojos se pusieron vidriosos. Traté de imaginar cómo nos curaríamos”.

Meghan recordó que comenzó a sentirse mal y agotada tras una larga gira por Sudáfrica con su marido, el príncipe Harry. “Yo estaba exhausta. Estaba amamantando a nuestro hijo pequeño y tratando de mantener una cara valiente ante los ojos del público”.

La duquesa reveló que fue la sincera pregunta de un periodista la que la ayudó a sentirse mejor. “‘¿Estás bien?’ me preguntó un periodista. Le respondí con sinceridad, sin saber que lo que decía resonaría en tantos: las nuevas mamás y las personas mayores, y cualquiera que, a su manera, hubiera estado sufriendo en silencio. Mi respuesta improvisada pareció dar permiso a la gente a decir su verdad. Pero no fue responder honestamente lo que más me ayudó, fue la pregunta en sí”, contó la estadounidense.

“Gracias por preguntar”, fue su respuesta. “No mucha gente me ha preguntado si estoy bien”, añadió.

