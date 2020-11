El gran secreto que el príncipe William y Kate Middleton decidieron ocultarle a su hijo George

Foto oficial de la familia real británica en el Palacio de Buckingham. Isabel II y los tres herederos al trono: el príncipe Carlos, el duque de Cambridge y el príncipe George

El príncipe George, de 7 años, no es como cualquier otro niño. Crecerá como miembro de la familia real, antes de convertirse en príncipe de Gales y luego tomar el trono como rey de Inglaterra. Pero a pesar de su predestinado futuro, sus padres, el duque y la duquesa de Cambridge, quieren que él y sus hermanos menores, la princesa Charlotte (5) y el príncipe Louis (2) tengan una infancia estándar.

Se dice que la vida familiar de la pareja real es bastante normal, ya que Kate Middleton y el príncipe William son muy prácticos como padres y dependen de poco personal. Pero un experto real ha afirmado que después de luchar con el peso de su futuro cuando él mismo era un niño, William está determinado a proteger a sus tres hijos.

El príncipe George y su hermana Charlotte en su primera día de colegio (Shutterstock)

Incluso cuando eran niños, William y su hermano Harry eran muy conscientes de su futuro y el hermano menor de Gales lo utilizó en sus discusiones. Según el ex oficial de protección Ken Wharfe, Harry le dijo una vez a su hermano: “Tú serás rey algún día, yo no lo haré. ¡Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera!”.

Catherine Mayer, autora de “Charles: The Heart of a King”, le dijo a E! News que los duques aún no le han informado el rol que cumplirá en un futuro pero no falta mucho para que eso suceda: “Con George están tratando de retrasar ese momento pero será, sin embargo, parte de su educación tanto en términos de lo que ve hacer a sus padres y abuelos y probablemente muy pronto el comienzo de un entendimiento de que él está en la vida pública y lo que eso significa”.

Sin embargo, George definitivamente sabe que es un príncipe, ya que sus compañeros de la escuela lo llaman PG, que es la abreviatura de Prince George. El niño vive con el resto de la familia Cambridge en el apartamento 1A del Palacio de Kensington.

El príncipe Carlos, la reina Isabel, el príncipe George y el príncipe William posan durante una sesión de fotos para conmemorar el 90 cumpleaños de la reina Isabel II, en el Salón Blanco del Palacio de Buckingham, en Londres, Gran Bretaña, 2015.

Murió la mascota real

Este domingo, el príncipe William y Kate Middleton dieron a conocer que murió un importante miembro de su familia, se trata de su perro Lupo. La amada mascota de los duques se encargó de elegir el nombre del futuro rey de Inglaterra.

La pareja anunció la triste noticia a través de su perfil de Instagram donde publicaron: “Muy tristemente, el fin de semana pasado, nuestro querido perro, Lupo, falleció. Ha estado en el corazón de nuestra familia durante los últimos nueve años y lo extrañaremos mucho”, escribieron en el mensaje que fue firmado personalmente con las iniciales de los duques de Cambridge.

El perro es descendiente de un perro propiedad de los padres de Kate. Para el año 2011, el can pasó a formar parte de la vida de Kate Middleton y el príncipe William, quienes lo adoptaron incluso antes de la llegada de George, su primogénito.

Los duques de Cambridge con su perro Lupo

Una de las fotografías oficiales del príncipe George con la mascota de la familia real

Lupo, que significa lobo en italiano, es responsable del nombre del príncipe George. Cuando Kate estaba embarazada, ella y Harry escribieron una serie de nombres en papel, que estaban esparcidos por el piso, luego soltaron a Lupo para que escogiera uno de ellos, y efectivamente el perro eligió el papel que llevaba escrito el nombre de George.

Entre las primeras fotos oficiales del príncipe George, tras su nacimiento el 22 de julio de 2013, aparece Lupo junto a él y a los duques. Lupo fue testigo de cómo creció la familia con el nacimiento de la princesa Charlotte y el príncipe Louis





