El equipo legal del príncipe Harry solicitó una indemnización a un editor británico por invasión de privacidad

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega durante la primera semana de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, a la que el príncipe Harry y otros demandan por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El equipo legal del príncipe Harry exigió que un editor sensacionalista británico le pagara una indemnización “sustancial” por invadir su privacidad mientras un largo juicio civil en el Tribunal Superior llegaba a su fin el martes.

El hijo menor distanciado del rey Carlos, Harry, la estrella del pop Elton John y la actriz Elizabeth Hurley están entre las siete figuras públicas que demandan al editor del Daily Mail y de The Mail on Sunday por supuestamente recopilar ilegalmente información íntima para alimentar sus periódicos.

El juicio en el Tribunal Superior ha durado nueve semanas, con contundentes testimonios de los demandantes que acusan a Associated Newspapers Ltd (ANL) de diferentes métodos para espiarles, incluyendo el uso de investigadores privados para colocar dispositivos de escucha en coches y hogares.

Durante un día emotivo en el estrado de los testigos en enero, Harry acusó al editor de hacer de su esposa Meghan “una miseria absoluta” y dijo que las supuestas prácticas le hicieron sentir “paranoico más allá de toda posibilidad”.

Él y sus codemandantes acusan a los periódicos de autorizar prácticas ilegales como acceder a conversaciones telefónicas privadas y hacerse pasar por personas para obtener información médica.

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega durante la primera semana de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, al que el príncipe Harry y otros demandan por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Jack Taylor/Foto de archivo

El editor ha negado rotundamente cualquier irregularidad, insistiendo en que sus periodistas dependieron de medios legales y trabajaron duro para construir fuentes de información.

“Se invita al tribunal a dictar una indemnización sustancial de daños, incluidos daños agravados, respecto a cada uno de los (demandantes) por el uso indebido de su información privada”, dijeron los abogados que representan al grupo en el comunicado final.

“Los actos ilegales fueron perpetrados por una variedad de personajes: investigadores privados profesionales, algunos individuos que también actuaban como periodistas independientes y los propios periodistas del acusado.”

Es el tercero, y previsto que será definitivo, caso presentado por el duque de Sussex en su amarga batalla legal con la prensa británica.

Harry ha culpado durante mucho tiempo a los medios de comunicación por la muerte de su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente de coche en París en 1997 mientras intentaba deshacerse de los paparazzi.

Meghan Markle y el príncipe Harry observan el segundo partido durante el 75.º Juego de Estrellas de la NBA en el Intuit Dome. Crédito obligatorio: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Foto de archivo

‘Todo según el libro’

Los abogados defensores argumentaron el lunes y martes que no existía una “práctica amplia” de recopilación ilegal de información en los periódicos.

“El periodismo ordinario y legítimo, que a menudo se basa en reportajes previos o fuentes confidenciales, suele ser más probable que las escuchas telefónicas u otras formas de recopilación ilegal de información”, dijo Antony White, representante de ANL, en el tribunal.

El príncipe Harry y los demás reclamantes insistieron en que sus círculos cercanos no habrían revelado detalles privados publicados por The Mail en artículos entre 2000 y 2015.

David Sherborne, en representación de los demandantes, acusó el lunes a los periódicos de “uso extensivo de investigadores privados”.

Sherborne dijo que los periodistas del Daily Mail que testificaron en el tribunal “no pudieron justificar la información exclusiva de las historias”.

El exeditor del Daily Mail, Paul Dacre, sale del Tribunal Superior, donde está previsto que declare en la demanda contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, a la que el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros han demandado por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en Londres, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Toby Melville

En su declaración final, White destacó que varios periodistas de The Mail negaron tener conocimiento de medios ilícitos supuestamente utilizados por los investigadores privados.

El jefe de periodistas del Daily Mail, Sam Greenhill, dijo ante el tribunal que las acusaciones de escuchas telefónicas eran “una auténtica tontería”.

Otra periodista, Barbara Jones, dijo que había hecho “todo según el protocolo” y que había descubierto información sobre la exnovia del príncipe por su cuenta.

‘Monstruoso’

Pero Dan Portley-Hanks, un investigador privado estadounidense, dijo que recordaba haber trabajado para The Mail en relación con el príncipe Harry.

“Sé que hice cosas ilegales con él, pero no recuerdo exactamente qué”, dijo en un comunicado escrito.

La actriz Liz Hurley sale del Tribunal Superior durante la primera semana del juicio, que se prevé dure nueve semanas, contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, empresa a la que el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros han demandado por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás. La imagen se encuentra en Londres, Gran Bretaña, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Corey Rudy

Harry, de 41 años, se retiró de sus funciones reales en 2020 y más tarde se trasladó a California con Meghan en medio de una amarga ruptura con la familia real.

La pareja, que tiene dos hijos, lleva mucho tiempo quejándose de la intromisión mediática y del trato que Meghan recibe por parte de los periódicos británicos tras años de historias negativas.

La actriz británica Liz Hurley también se echó a llorar mientras testificaba, acusando a ANL de conductas “monstruosas”, incluyendo colocar micrófonos secretos en la ventana de su casa.

(con información de AFP)