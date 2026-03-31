Realeza

El equipo legal del príncipe Harry solicitó una indemnización a un editor británico por invasión de privacidad

Los abogados del hijo menor del rey Carlos demandan una compensación cuantiosa al concluir un proceso civil en el que varias figuras públicas sostienen que Associated Newspapers obtuvo datos personales mediante métodos presuntamente ilícitos

Guardar
El príncipe Harry de Gran Bretaña llega durante la primera semana de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, a la que el príncipe Harry y otros demandan por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo
El príncipe Harry de Gran Bretaña llega durante la primera semana de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, a la que el príncipe Harry y otros demandan por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El equipo legal del príncipe Harry exigió que un editor sensacionalista británico le pagara una indemnización “sustancial” por invadir su privacidad mientras un largo juicio civil en el Tribunal Superior llegaba a su fin el martes.

El hijo menor distanciado del rey Carlos, Harry, la estrella del pop Elton John y la actriz Elizabeth Hurley están entre las siete figuras públicas que demandan al editor del Daily Mail y de The Mail on Sunday por supuestamente recopilar ilegalmente información íntima para alimentar sus periódicos.

El juicio en el Tribunal Superior ha durado nueve semanas, con contundentes testimonios de los demandantes que acusan a Associated Newspapers Ltd (ANL) de diferentes métodos para espiarles, incluyendo el uso de investigadores privados para colocar dispositivos de escucha en coches y hogares.

Durante un día emotivo en el estrado de los testigos en enero, Harry acusó al editor de hacer de su esposa Meghan “una miseria absoluta” y dijo que las supuestas prácticas le hicieron sentir “paranoico más allá de toda posibilidad”.

Él y sus codemandantes acusan a los periódicos de autorizar prácticas ilegales como acceder a conversaciones telefónicas privadas y hacerse pasar por personas para obtener información médica.

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega durante la primera semana de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, al que el príncipe Harry y otros demandan por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Jack Taylor/Foto de archivo
El príncipe Harry de Gran Bretaña llega durante la primera semana de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, al que el príncipe Harry y otros demandan por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Jack Taylor/Foto de archivo

El editor ha negado rotundamente cualquier irregularidad, insistiendo en que sus periodistas dependieron de medios legales y trabajaron duro para construir fuentes de información.

“Se invita al tribunal a dictar una indemnización sustancial de daños, incluidos daños agravados, respecto a cada uno de los (demandantes) por el uso indebido de su información privada”, dijeron los abogados que representan al grupo en el comunicado final.

“Los actos ilegales fueron perpetrados por una variedad de personajes: investigadores privados profesionales, algunos individuos que también actuaban como periodistas independientes y los propios periodistas del acusado.”

Es el tercero, y previsto que será definitivo, caso presentado por el duque de Sussex en su amarga batalla legal con la prensa británica.

Harry ha culpado durante mucho tiempo a los medios de comunicación por la muerte de su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente de coche en París en 1997 mientras intentaba deshacerse de los paparazzi.

Meghan Markle y el príncipe Harry observan el segundo partido durante el 75.º Juego de Estrellas de la NBA en el Intuit Dome. Crédito obligatorio: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Foto de archivo
Meghan Markle y el príncipe Harry observan el segundo partido durante el 75.º Juego de Estrellas de la NBA en el Intuit Dome. Crédito obligatorio: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Foto de archivo

‘Todo según el libro’

Los abogados defensores argumentaron el lunes y martes que no existía una “práctica amplia” de recopilación ilegal de información en los periódicos.

“El periodismo ordinario y legítimo, que a menudo se basa en reportajes previos o fuentes confidenciales, suele ser más probable que las escuchas telefónicas u otras formas de recopilación ilegal de información”, dijo Antony White, representante de ANL, en el tribunal.

El príncipe Harry y los demás reclamantes insistieron en que sus círculos cercanos no habrían revelado detalles privados publicados por The Mail en artículos entre 2000 y 2015.

David Sherborne, en representación de los demandantes, acusó el lunes a los periódicos de “uso extensivo de investigadores privados”.

Sherborne dijo que los periodistas del Daily Mail que testificaron en el tribunal “no pudieron justificar la información exclusiva de las historias”.

El exeditor del Daily Mail, Paul Dacre, sale del Tribunal Superior, donde está previsto que declare en la demanda contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, a la que el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros han demandado por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en Londres, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Toby Melville
El exeditor del Daily Mail, Paul Dacre, sale del Tribunal Superior, donde está previsto que declare en la demanda contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, a la que el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros han demandado por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás, en Londres, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Toby Melville

En su declaración final, White destacó que varios periodistas de The Mail negaron tener conocimiento de medios ilícitos supuestamente utilizados por los investigadores privados.

El jefe de periodistas del Daily Mail, Sam Greenhill, dijo ante el tribunal que las acusaciones de escuchas telefónicas eran “una auténtica tontería”.

Otra periodista, Barbara Jones, dijo que había hecho “todo según el protocolo” y que había descubierto información sobre la exnovia del príncipe por su cuenta.

‘Monstruoso’

Pero Dan Portley-Hanks, un investigador privado estadounidense, dijo que recordaba haber trabajado para The Mail en relación con el príncipe Harry.

“Sé que hice cosas ilegales con él, pero no recuerdo exactamente qué”, dijo en un comunicado escrito.

La actriz Liz Hurley sale del Tribunal Superior durante la primera semana del juicio, que se prevé dure nueve semanas, contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, empresa a la que el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros han demandado por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás. La imagen se encuentra en Londres, Gran Bretaña, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Corey Rudy
La actriz Liz Hurley sale del Tribunal Superior durante la primera semana del juicio, que se prevé dure nueve semanas, contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, empresa a la que el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros han demandado por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a 30 años atrás. La imagen se encuentra en Londres, Gran Bretaña, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Corey Rudy

Harry, de 41 años, se retiró de sus funciones reales en 2020 y más tarde se trasladó a California con Meghan en medio de una amarga ruptura con la familia real.

La pareja, que tiene dos hijos, lleva mucho tiempo quejándose de la intromisión mediática y del trato que Meghan recibe por parte de los periódicos británicos tras años de historias negativas.

La actriz británica Liz Hurley también se echó a llorar mientras testificaba, acusando a ANL de conductas “monstruosas”, incluyendo colocar micrófonos secretos en la ventana de su casa.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

príncipe HarryReino Unidorealezamediosdemanda

Últimas Noticias

La joya favorita de Máxima: así es la tiara histórica que deslumbra en todas las ceremonias reales

Su estructura móvil, el azul profundo de sus piedras y el legado de la Casa de Orange hacen de esta tiara un fenómeno de estilo, diplomacia y poder en los Países Bajos

La joya favorita de Máxima: así es la tiara histórica que deslumbra en todas las ceremonias reales

Tras la liberación de Andrés, siguen los registros en su residencia y advierten que la Corona “le soltó la mano”

Mientras avanzan los registros en su residencia y la investigación podría extenderse varios meses, el especialista en realeza, Roberto Devorik afirmó en Infobae en Vivo que la familia real tomó distancia del duque, en una decisión que expone tensiones internas y abre interrogantes sobre el impacto institucional del caso

Tras la liberación de Andrés, siguen los registros en su residencia y advierten que la Corona “le soltó la mano”

Escándalo en la corona británica: el ex príncipe Andrés enfrenta la posibilidad de exilio fuera del Reino Unido

La detención del exduque de York por la presunta transferencia de información confidencial a Jeffrey Epstein abrió una crisis inédita para la monarquía británica

Escándalo en la corona británica: el ex príncipe Andrés enfrenta la posibilidad de exilio fuera del Reino Unido

El príncipe William impulsa una red de apoyo para fortalecer la salud mental masculina en el Reino Unido

La iniciativa, respaldada por la Royal Foundation, busca coordinar esfuerzos entre organizaciones y referentes sociales para promover el diálogo abierto, reducir el estigma y fortalecer el acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles

El príncipe William impulsa una red de apoyo para fortalecer la salud mental masculina en el Reino Unido

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

Las decisiones tomadas por Victoria y Alberto lograron que el antiguo palacio superara dificultades, creando un espacio emblemático para eventos históricos y momentos inolvidables

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grifos reducen el precio del GNV en Lima: taxistas y conductores ahorrarán en combustible pero pasajes no bajan

Grifos reducen el precio del GNV en Lima: taxistas y conductores ahorrarán en combustible pero pasajes no bajan

Beca Rita Cetina 2026: fecha confirmada del primer pago de abril a todos los beneficiarios

Juicio de los Cuadernos: se negó a declarar Ángelo Calcaterra y otro empresario acusado dijo que Centeno “inventó”

La principal fábrica del vidrio del país redujo su producción local y empezó a importar desde China

Mujer desmiente acusación de violencia sexual contra su esposo en Chihuahua

INFOBAE AMÉRICA
Merz aclara que el retorno del 80% de los sirios que residen en Alemania fue una propuesta de Al Shara

Merz aclara que el retorno del 80% de los sirios que residen en Alemania fue una propuesta de Al Shara

Un total de 185.188 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2025, un 0,7% más que en 2024, según el CGPJ

La UNRWA pide investigar la muerte de casi 400 de sus trabajadores en ataques de Israel en Gaza

Samsung lanza la aplicación Hearapy para evitar mareos durante los viajes gracias a una frecuencia específica

Meloni aprueba un decreto energético con una mayoría parlamentaria intacta tras la crisis

ENTRETENIMIENTO

El calvario de salud de Jenny McCarthy: 9 cirugías, infecciones recurrentes y “seis meses de infierno”

El calvario de salud de Jenny McCarthy: 9 cirugías, infecciones recurrentes y “seis meses de infierno”

Del éxito juvenil a carreras consolidadas: el presente de las estrellas de Disney y Nickelodeon

Acosador de Billie Eilish murió arrollado por un tren en Nueva York

Netflix confirma estreno de “Bronca 2″ con Oscar Isaac, Carey Mulligan y un reparto internacional que promete sorpresas

La temporada más oscura de Daredevil: Born Again sorprende con un rediseño histórico del traje y nuevos riesgos para el protagonista