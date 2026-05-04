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El menú secreto de la reina Isabel II: los rituales, las reglas y la historia detrás de su plato más insólito

Desde la selección de ingredientes hasta la prohibición de ciertos alimentos, las costumbres en la mesa revelan una disciplina alimentaria que sorprende por su rigor y originalidad

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Caricatura de la Reina Isabel II sonriendo en un comedor real elegante, con corona, vestido azul y collar de perlas. Mesa larga con comida, copas, candelabros y flores.
La hamburguesa de ciervo sin pan, uno de los platos más inusuales y exclusivos del menú personal de Isabel II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia de Isabel II por una hamburguesa sin pan, elaborada con carne de ciervo de sus cotos y arándanos, se convirtió en uno de los hábitos culinarios más comentados de su reinado. Lejos de la imagen de la comida rápida, la preparación era estrictamente casera y consumida siempre con cuchillo y tenedor, según revelaron antiguos chefs reales como Darren McGrady.

La carne utilizada provenía de venados cazados en Balmoral, residencia escocesa de la familia real. Los arándanos aportaban un toque distintivo a la mezcla, mientras que la ausencia de pan reflejaba la aversión de la monarca a los carbohidratos refinados.

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Los cubiertos eran imprescindibles, incluso para este plato, como parte de una etiqueta que solo se relajaba durante el té de la tarde, según Hello! Magazine y British Heritage.

Un plato real con venado de Balmoral, arándanos y sin pan combinaba tradición, etiqueta estricta y beneficios nutricionales para la salud (EFE)
Un plato real con venado de Balmoral, arándanos y sin pan combinaba tradición, etiqueta estricta y beneficios nutricionales para la salud (EFE)

La nutricionista Marilia Chamon explicó que la carne de ciervo ofrece proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas del grupo B, con menor contenido graso que la ternera. Prescindir del pan ayudaba a estabilizar la glucemia tras las comidas.

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Además, comer lentamente con cubiertos favorecía la saciedad y podía reducir el riesgo de excesos alimentarios, aseguró la especialista.

Las reglas de etiqueta y la mesa real

Las costumbres en torno a la mesa en las residencias reales eran estrictas. Isabel II solo permitía comer con las manos durante el té. El resto de los alimentos se consumían con cubiertos, una pauta que seguía de forma inflexible, tal como detalló el chef Darren McGrady en diversas entrevistas.

La organización de la cocina real también seguía normas rigurosas: los menús se planificaban con tres días de anticipación y se registraban en un libro de cuero rojo escrito en francés.

Una mesa de comedor elegantemente preparada en un palacio británico con vajilla fina, cubiertos de plata y una hamburguesa de ciervo con arándanos.
La carne de ciervo proveniente de los cotos de Balmoral era un ingrediente recurrente en las comidas de la monarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada semana, la reina revisaba personalmente el contenido y podía modificarlo a su antojo, llegando incluso a rechazar el menú completo y pedir alternativas. El chef McGrady también mencionó que, en sus años de servicio, nunca se preparó pizza en el palacio, ya que la cocina estaba dominada por la tradición francesa.

Platos favoritos y productos locales

Entre los platos predilectos de la monarca figuraban las carnes de caza—con especial preferencia por el venado—y el Gaelic steak, acompañado de salsa de whisky y champiñones. Para los entrantes, Isabel II solía elegir el pâté Gleneagles, preparado con salmón ahumado, trucha y caballa de los ríos de Balmoral.

El uso de ingredientes locales, como el salmón del río Dee, era una constante en su dieta y reforzaba el vínculo personal de la reina con los productos de sus propiedades.

Venado, salmón de Balmoral y frutas de temporada definían una dieta real basada en productos locales y una estricta lógica estacional (Foto: Michael Kappeler/dpa)
Venado, salmón de Balmoral y frutas de temporada definían una dieta real basada en productos locales y una estricta lógica estacional (Foto: Michael Kappeler/dpa)

La planificación del menú y la selección de ingredientes respondían a una lógica estacional. Las frutas solo se servían cuando estaban en temporada; por ejemplo, las fresas de Balmoral eran habituales en verano, pero si se intentaba incluirlas fuera de temporada, la reina rechazaba el plato, según McGrady en Reader’s Digest.

Restricciones y preferencias alimenticias

La dieta de Isabel II excluía varios alimentos comunes. La soberana evitaba el pan, las papas y la pasta, sobre todo cuando comía sola, priorizando ensaladas, pescado a la parrilla o pollo con verduras. En el caso de la carne, prefería los cortes bien cocidos, nunca poco hechos.

El ajo y la cebolla estaban prácticamente prohibidos en la mesa real, para evitar olores fuertes durante los compromisos públicos. Incluso los sándwiches debían cumplir requisitos: Isabel II solo los aceptaba con los bordes cortados y nunca en forma cuadrada, pues según la tradición, las puntas señaladas eran una señal de insurrección contra la Corona.

Los menús de la familia real británica se planificaban con varios días de antelación y se registraban en libros especiales escritos en francés
Los menús de la familia real británica se planificaban con varios días de antelación y se registraban en libros especiales escritos en francés

El desayuno de la reina era sencillo: prefería cereales, almacenados en recipientes de plástico para conservar su frescura, acompañados de frutas frescas, especialmente las recolectadas en Balmoral. En ocasiones, optaba por huevos revueltos con salmón ahumado, y su bebida habitual era el Earl Grey con leche, pero sin azúcar.

El consumo de hamburguesas según la realeza

Ante la pregunta sobre las particularidades de la hamburguesa de Isabel II, la excentricidad radica tanto en la selección de ingredientes como en la forma de consumo.

La hamburguesa de ciervo con arándanos, preparada sin pan y degustada con cubiertos, se aparta radicalmente de la comida rápida. Esta variante no solo respondía a cuestiones de etiqueta, sino también a una búsqueda de beneficios nutricionales y control de la ingesta.

La hamburguesa real nunca fue servida al estilo tradicional estadounidense. El chef McGrady recordó que “en Balmoral preparábamos nuestras propias hamburguesas de ciervo, con arándanos, pero jamás poníamos pan”. En cuanto a las bebidas, la reina disfrutaba de un gin y Dubonnet antes del almuerzo, y solía terminar sus comidas con champán.

La alimentación de Isabel II se mantuvo fiel a principios de moderación y constancia. A pesar de ciertos gustos por el chocolate, la reina prefería menús sencillos, con carnes magras y vegetales frescos.

El rigor en la selección de productos y en la etiqueta en la mesa refleja no solo su carácter, sino también una visión de la alimentación como parte de la tradición y la identidad real.

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