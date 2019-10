No obstante, nada de esto es lo que recuerdan en Cuba respecto de la tormenta San Zenon. Allá es importante por haber inspirado la canción que Miguel Matamoros escribió sobre la experiencia de haber sobrevivido a sus vientos. “Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón”, dice la canción. “Esto fue lo más sabroso, que el trío en un aeroplano volviera al suelo cubano para seguir venturoso. Aquí termina la historia”, concluye. “Los muertos van a la gloria / y los vivos a bailar el son”.