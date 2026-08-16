Abelardo de la Espriella confirmó que Jaime Gilinski donará $150.000 millones para la reconstrucción de Cali: “Gesto de solidaridad”

En un mensaje en la red social X, el presidente informó que los recursos irán a centros de salud y planteles educativos afectados por la emergencia sísmica reportada este 16 de agosto de 2026 - crédito Luisa/González/Fredy Builes/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que Jaime Gilinski y Raquel Kardonski donarán $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, tras el sismo que golpeó a buena parte de Colombia.

“Me informaron de la decisión que han tomado de donar 150.000 millones de pesos (sic)”, escribió el presidente en X.

De la Espriella publicó el mensaje en su cuenta oficial después de una conversación telefónica con el empresario y su esposa. En la misma publicación, agradeció el aporte y sostuvo: “Todo mi agradecimiento y reconocimiento”, refiriéndose a la familia Gilinski, por lo que definió como un gesto de solidaridad con el país.

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Abelardo de la Espriella publicó el mensaje en su cuenta oficial de X después de una conversación telefónica con el empresario y su esposa - crédito Juan David Duque/REUTERS

Qué dijo el presidente sobre la donación

El mandatario afirmó que los recursos se destinarán a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, una de las ciudades que enfrenta tareas de recuperación después del terremoto. En su mensaje, añadió: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos (sic)”.

La publicación instala un dato central dentro de la respuesta institucional y privada al desastre: una donación de gran escala orientada a infraestructura social. El anuncio sitúa a la familia Gilinski como uno de los actores privados que entran a la fase de reconstrucción en medio de la emergencia.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El contexto del sismo en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, ha provocado una tragedia nacional con 289 personas fallecidas y más de 185.000 afectados, según el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Este evento, considerado uno de los más devastadores de los últimos años en Colombia, impactó a 15 departamentos y 450 municipios. Las autoridades han desplegado planes de emergencia y asistencia para atender las necesidades inmediatas de la población.

La Ungrd informó que 120.238 familias sufrieron consecuencias directas del sismo. El reporte, actualizado a la mañana del 16 de agosto, detalla 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 354 personas rescatadas en las áreas más afectadas.

Las labores de búsqueda y rescate se han concentrado en zonas rurales, donde las comunicaciones han resultado dañadas y el acceso presenta retos logísticos considerables.

El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, ha provocado una tragedia nacional con 289 personas fallecidas y más de 185.000 afectados - crédito Juan David Duque/REUTERS

En relación a la infraestructura de viviendas, 127.557 casas presentan daños y 26.945 quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el colapso de 66 edificios. La infraestructura pública también experimentó daños relevantes: 285 centros de salud, 2.838 instituciones educativas y 3.782 centros comunitarios resultaron afectados. Se suman 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares y 12 peatonales con daños estructurales. La afectación de cinco aeropuertos ha complicado el traslado de recursos médicos y personal especializado.

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En el sector animal, se reportaron 510 animales rescatados y 822 afectados. Las autoridades han desarrollado operativos para asistir tanto a mascotas como a animales de producción en las áreas rurales.

La Ungrd y los organismos de socorro, junto con autoridades locales, mantienen la evaluación de daños y la atención a los damnificados, mientras se ajustan las estrategias de respuesta y recuperación en las regiones más perjudicadas.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa un plan para la reconstrucción y reactivación económica en Pereira, enfocado en comerciantes y microempresarios que resultaron afectados por el reciente temblor. La prioridad es que los negocios puedan volver a operar, se preserven los empleos y se evite que la emergencia desemboque en problemas sociales para las familias involucradas.

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La estrategia fue divulgada el 15 de agosto de 2026 mediante un comunicado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se prevé que el presidente presente oficialmente el plan en los próximos días. Por el momento, no se han precisado ni la cantidad de establecimientos perjudicados ni el monto de los recursos que se destinarán, aunque el Ejecutivo adelantó que habrá medidas y alivios para los afectados.

Como primer paso, el Gobierno y los gremios están realizando un censo preliminar de los locales dañados. Esta información servirá para determinar la magnitud de las afectaciones y definir las prioridades de acción en la reconstrucción y recuperación de la ciudad.

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