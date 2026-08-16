Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella confirmó que Jaime Gilinski donará $150.000 millones para la reconstrucción de Cali: “Gesto de solidaridad”

El presidente colombiano anunció en X que el empresario y Raquel Kardonski destinarán ese monto a la recuperación de infraestructura social tras el terremoto que dejó cientos de víctimas en Colombia

Abelardo de la Espriella y Jaime Gilinski - crédito Luisa/González/Fredy Builes/REUTERS
En un mensaje en la red social X, el presidente informó que los recursos irán a centros de salud y planteles educativos afectados por la emergencia sísmica reportada este 16 de agosto de 2026 - crédito Luisa/González/Fredy Builes/REUTERS
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que Jaime Gilinski y Raquel Kardonski donarán $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, tras el sismo que golpeó a buena parte de Colombia.

“Me informaron de la decisión que han tomado de donar 150.000 millones de pesos (sic)”, escribió el presidente en X.

De la Espriella publicó el mensaje en su cuenta oficial después de una conversación telefónica con el empresario y su esposa. En la misma publicación, agradeció el aporte y sostuvo: “Todo mi agradecimiento y reconocimiento”, refiriéndose a la familia Gilinski, por lo que definió como un gesto de solidaridad con el país.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella publicó el mensaje en su cuenta oficial de X después de una conversación telefónica con el empresario y su esposa - crédito Juan David Duque/REUTERS
Abelardo de la Espriella publicó el mensaje en su cuenta oficial de X después de una conversación telefónica con el empresario y su esposa - crédito Juan David Duque/REUTERS

Qué dijo el presidente sobre la donación

El mandatario afirmó que los recursos se destinarán a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, una de las ciudades que enfrenta tareas de recuperación después del terremoto. En su mensaje, añadió: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos (sic)”.

La publicación instala un dato central dentro de la respuesta institucional y privada al desastre: una donación de gran escala orientada a infraestructura social. El anuncio sitúa a la familia Gilinski como uno de los actores privados que entran a la fase de reconstrucción en medio de la emergencia.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El contexto del sismo en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, ha provocado una tragedia nacional con 289 personas fallecidas y más de 185.000 afectados, según el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

PUBLICIDAD

Este evento, considerado uno de los más devastadores de los últimos años en Colombia, impactó a 15 departamentos y 450 municipios. Las autoridades han desplegado planes de emergencia y asistencia para atender las necesidades inmediatas de la población.

La Ungrd informó que 120.238 familias sufrieron consecuencias directas del sismo. El reporte, actualizado a la mañana del 16 de agosto, detalla 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 354 personas rescatadas en las áreas más afectadas.

Las labores de búsqueda y rescate se han concentrado en zonas rurales, donde las comunicaciones han resultado dañadas y el acceso presenta retos logísticos considerables.

El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, ha provocado una tragedia nacional con 289 personas fallecidas y más de 185.000 afectados - crédito Juan David Duque/REUTERS
El sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, ha provocado una tragedia nacional con 289 personas fallecidas y más de 185.000 afectados - crédito Juan David Duque/REUTERS

En relación a la infraestructura de viviendas, 127.557 casas presentan daños y 26.945 quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el colapso de 66 edificios. La infraestructura pública también experimentó daños relevantes: 285 centros de salud, 2.838 instituciones educativas y 3.782 centros comunitarios resultaron afectados. Se suman 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares y 12 peatonales con daños estructurales. La afectación de cinco aeropuertos ha complicado el traslado de recursos médicos y personal especializado.

En el sector animal, se reportaron 510 animales rescatados y 822 afectados. Las autoridades han desarrollado operativos para asistir tanto a mascotas como a animales de producción en las áreas rurales.

La Ungrd y los organismos de socorro, junto con autoridades locales, mantienen la evaluación de daños y la atención a los damnificados, mientras se ajustan las estrategias de respuesta y recuperación en las regiones más perjudicadas.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa un plan para la reconstrucción y reactivación económica en Pereira, enfocado en comerciantes y microempresarios que resultaron afectados por el reciente temblor. La prioridad es que los negocios puedan volver a operar, se preserven los empleos y se evite que la emergencia desemboque en problemas sociales para las familias involucradas.

La estrategia fue divulgada el 15 de agosto de 2026 mediante un comunicado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se prevé que el presidente presente oficialmente el plan en los próximos días. Por el momento, no se han precisado ni la cantidad de establecimientos perjudicados ni el monto de los recursos que se destinarán, aunque el Ejecutivo adelantó que habrá medidas y alivios para los afectados.

Como primer paso, el Gobierno y los gremios están realizando un censo preliminar de los locales dañados. Esta información servirá para determinar la magnitud de las afectaciones y definir las prioridades de acción en la reconstrucción y recuperación de la ciudad.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaJaime GilinskiAyuda humanitariaTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

En 2014, INFINITE se convirtió en el primer grupo de K-pop en liderar la lista de artistas emergentes de Billboard gracias a su canción “Last Romeo”, lo que abrió nuevas oportunidades para otros grupos del género

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

Alias Negro, supuesto integrante del Clan del Golfo, fue detenido en el Bajo Cauca antioqueño

La intervención permitió decomisar cocaína, bazuco, marihuana, tusi, más de 8 millones de pesos y un celular, debilitando las finanzas ilícitas de esta estructura criminal

Alias Negro, supuesto integrante del Clan del Golfo, fue detenido en el Bajo Cauca antioqueño

Rodrigo Lara respondió a Gustavo Petro tras acusaciones sobre el manejo de rescatistas en Pereira: “Sigues buscando odio”

El ministro del Interior respondió a los señalamientos del expresidente sobre el uso de retroexcavadoras y la continuidad de los equipos de rescate, en medio de la emergencia que dejó el terremoto de 7,4

Rodrigo Lara respondió a Gustavo Petro tras acusaciones sobre el manejo de rescatistas en Pereira: “Sigues buscando odio”

Campeona del mundo colombiana de tiro con arco narró el drama que vive el deporte en Pereira tras el sismo: “Este sueño de diez años se rompió”

La capital de Risaralda es una de las ciudades más afectadas con 95 fallecidos, 251 desaparecidos y 66 edificaciones colapsadas

Campeona del mundo colombiana de tiro con arco narró el drama que vive el deporte en Pereira tras el sismo: “Este sueño de diez años se rompió”

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: 289 fallecidos de acuerdo con los últimos reportes

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dio a conocer las más recientes cifras que dejó el terremoto del 10 de agosto. Los heridos rozan los 4.000 y a la fecha hay 143 desaparecidos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: 289 fallecidos de acuerdo con los últimos reportes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Tatán Mejía hizo una reflexión tras el terremoto: “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”

Tatán Mejía hizo una reflexión tras el terremoto: “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”

“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”: Catalina Aristizábal despide a Yamile Humar con una emotiva publicación

La Liendra respondió a las críticas de un seguidor por aprovechar el terremoto y lanzar un documental: “Me están funando”

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Abogada de Epa Colombia negó que Abelardo de la Espriella aprobara su traslado a Ibagué y denunció “tortura psicológica” por parte del Inpec

Deportes

Campeona del mundo colombiana de tiro con arco narró el drama que vive el deporte en Pereira tras el sismo: “Este sueño de diez años se rompió”

Campeona del mundo colombiana de tiro con arco narró el drama que vive el deporte en Pereira tras el sismo: “Este sueño de diez años se rompió”

Jhon Lucumí presentó los exámenes médicos para ser oficializado como nuevo jugador de la Juventus de Italia

Juan Guillermo Cuadrado se unió con otros dos futbolistas de la selección Colombia para conseguir ayudas para los damnificados por el sismo

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo