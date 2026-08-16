De misiones ‘imposibles’ a salvar vidas: por qué el helicóptero es la máquina más versátil en emergencias

La Guardia Nacional reportó 33 aeronaves para 2025: 24 de ala rotativa y nueve de ala fija. (Crédito: Guardia Nacional)

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Este 16 de agosto se celebra el Día Mundial del Helicóptero, una conmemoración que resalta la importancia de una aeronave cuya capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, mantenerse suspendida en el aire y operar en espacios reducidos le permitió pasar de las aplicaciones militares a convertirse también en una herramienta para rescates, emergencias médicas, atención de desastres y combate de incendios.

La característica que explica buena parte de esta versatilidad es su capacidad para operar sin una pista convencional. Mientras un avión necesita espacio suficiente para tomar velocidad antes del despegue y después del aterrizaje, un helicóptero puede elevarse desde superficies reducidas y permanecer suspendido sobre un punto determinado.

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Esto permite que la aeronave se acerque a lugares donde las condiciones del terreno, la distancia o la falta de infraestructura dificultan el acceso terrestre. También puede transportar personas, equipos, alimentos o suministros y, dependiendo de su configuración, realizar evacuaciones médicas o trasladar cargas externas.

En México, estas capacidades forman parte de las funciones asignadas a distintos modelos utilizados por instituciones de seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional contempla entre las misiones de sus helicópteros el transporte de personal y carga, búsqueda y rescate, evacuación aeromédica y apoyo a la población mediante el Plan DN-III-E. Algunos modelos también están destinados al transporte de carga externa y extinción de incendios. Defensa: Helicópteros

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Cuando la vía terrestre no es una opción

La utilidad del helicóptero se vuelve especialmente evidente después de un desastre. Una inundación puede cubrir una carretera, un deslave puede bloquearla o un incendio puede impedir el acceso de vehículos terrestres. En esos escenarios, una aeronave puede establecer una conexión directa entre dos puntos sin depender de que exista una vía transitable.

La aeronave no sustituye necesariamente la infraestructura destruida, pero permite sortearla. Esa característica explica por qué los helicópteros aparecen con frecuencia en operaciones posteriores a huracanes, inundaciones, deslaves y otros fenómenos que pueden dejar comunidades incomunicadas.

El mismo principio aplica a incendios. Algunos modelos pueden transportar agua u operar con equipos específicos para combatir el fuego desde el aire, una función que también aparece entre las capacidades que Defensa atribuye a sus helicópteros Mi-17.

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Los helicópteros pueden despegar y aterrizar verticalmente, permanecer suspendidos en el aire y operar en espacios donde no existe una pista convencional. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Una ambulancia que puede llegar por aire

En las ciudades, la ventaja puede medirse en minutos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México señala que el agrupamiento Cóndores utiliza sus helicópteros para emergencias médicas, rescates en zonas de difícil acceso, atención de incendios y traslados de órganos, además de labores relacionadas con seguridad. Actualmente, la dependencia reporta 13 helicópteros, cuatro de ellos certificados como ambulancias aéreas.

En abril de 2025, uno de estos helicópteros fue utilizado para trasladar a un menor que había sufrido un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones después de caer a un barranco. La aeronave permitió sacar al paciente de una zona de difícil acceso para continuar posteriormente su traslado hacia un hospital especializado.

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La función médica no se limita a las ciudades. En el mar, donde una ambulancia terrestre puede estar a cientos de kilómetros del paciente, un helicóptero puede convertirse en el vínculo entre una embarcación y un centro hospitalario.

La Secretaría de Marina utiliza helicópteros para operaciones de búsqueda y rescate y evacuaciones médicas. Entre las aeronaves de su flota se encuentran helicópteros Panther, diseñados para operar desde buques y utilizados, entre otras funciones, en búsqueda y rescate y evacuaciones aeromédicas.

En febrero de 2026, México autorizó el ingreso al espacio aéreo nacional de dos helicópteros HH-60W de Estados Unidos para realizar una evacuación de emergencia de un tripulante enfermo de un buque ubicado a unas 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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¿Cuántos helicópteros tienen las fuerzas de seguridad?

No existe un inventario público único y actualizado que permita establecer cuántos helicópteros operan actualmente todas las instituciones de seguridad de México. Sin embargo, algunas dependencias sí reportan cifras concretas.

Helicóptero monomotor modelo B-206 L-IV Long Ranger. Usos: adiestramiento, reconocimiento aéreo y fumigación por aspersión. (Crédito: Defensa)

La Fuerza Aérea Mexicana informó en febrero de 2025 que contaba con 117 helicópteros, además de 209 aviones y siete aeronaves no tripuladas. La cifra fue presentada durante la conmemoración del 110 aniversario de la institución.

La Guardia Nacional reportó para 2025 una flota de 33 aeronaves, de las cuales 24 eran de ala rotativa y nueve de ala fija.

En Ciudad de México, la SSC señala actualmente que el agrupamiento Cóndores cuenta con 13 helicópteros, cuatro de ellos certificados como ambulancias aéreas.

Estas cifras no pueden sumarse como si representaran un inventario nacional actualizado: corresponden a instituciones y periodos distintos, y no incluyen a todas las corporaciones estatales, fiscalías u organismos que pueden disponer de aeronaves.

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Lo que sí permiten observar es la variedad de funciones que cumplen estas aeronaves en distintos niveles de la seguridad y atención de emergencias.

No todos los helicópteros realizan las mismas tareas: modelos y usos

La versatilidad de estas aeronaves no significa que cualquier modelo pueda realizar cualquier tarea. El tamaño, peso, autonomía, capacidad de carga y equipamiento determinan las funciones que puede desempeñar cada uno.

Helicóptero bimotor modelo UH-60L, empleado en misiones de transporte aéreo de personal y de carga, transporte de carga externa, operaciones aéreas especiales, búsqueda, rescate y evacuación aeromédica. (Crédito: Defensa)

La Defensa, por ejemplo, señala que sus Mi-17 pueden utilizarse para transportar personal y carga, realizar transporte de carga externa, apoyar el Plan DN-III-E, participar en búsqueda y rescate y realizar evacuaciones aeromédicas, además de combatir incendios.

Los UH-60L y UH-60M tienen entre sus misiones el transporte de personal y carga, operaciones especiales, búsqueda y rescate y evacuación aeromédica. Los Bell 412 aparecen destinados al transporte, operaciones especiales, aplicación del Plan DN-III-E y búsqueda y rescate.

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La diferencia entre modelos permite que la misma tecnología pueda adaptarse a escenarios muy distintos: una aeronave puede estar configurada para transportar personal, otra para evacuar a un paciente y otra para llevar una carga externa hasta un sitio al que no existe otra vía de acceso.

Por eso, la utilidad del helicóptero no depende de una sola función. Su valor está en la combinación de velocidad, maniobrabilidad, capacidad de vuelo estacionario y posibilidad de operar sin una pista convencional.

En una ciudad puede significar reducir el tiempo para trasladar a un paciente; en una montaña, llegar hasta una persona aislada; en el mar, sacar a un tripulante de una embarcación; y después de un desastre, llevar agua, alimentos o equipo hasta una comunidad incomunicada.

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La versatilidad del helicóptero no está en que pueda hacer cualquier tarea, sino en que puede adaptarse a emergencias que cambian de escenario y requieren algo que pocos vehículos pueden ofrecer al mismo tiempo: velocidad, maniobrabilidad y acceso a lugares donde las rutas convencionales dejan de ser una opción.