Dos minutos y medio después del despegue, cuando el avión estaba subiendo a 0.66 metros, de repente se sumergió en una violenta inmersión de 213.36 metros, redondeándose a 449.58 metros y entrando en una ascensión incierta. No se asoció ningún giro con la caída, por lo que el problema del avión parecía no estar relacionado con el control de balanceo y la vieja amenaza de una inmersión en espiral. Desde el principio de la investigación, las sospechas se centraron en el mecanismo de trimado de Lion Air 610, y específicamente en la posibilidad de un fallo conocido como trimado desbocado. La tapicería se refiere a una condición aerodinámica relacionada con la inclinación – la posición de la punta hacia arriba o abajo de un avión en vuelo. Se puede pensar que es un punto de equilibrio o la posición de la punta en la que un avión se desplaza naturalmente cuando no se aplican desviaciones de control de ascensores hacia arriba o hacia abajo. Se trata de una ligera simplificación, pero suficientemente buena. El trimado se ajusta rutinariamente en el vuelo. En el Boeing 737, los ajustes se realizan mediante el uso de interruptores de pulgar en las ruedas de control cuando los pilotos "vuelan manualmente" el avión, como lo harían en el despegue y el aterrizaje. Los interruptores de pulgar controlan un mecanismo eléctrico que cambia el ángulo del estabilizador horizontal -la superficie de la cola que contrarresta los efectos de cabeceo natural de las alas y proporciona el equilibrio aerodinámico necesario para el vuelo. En su funcionamiento, el embellecedor eléctrico es suave, potente y por lo general se comporta bien. En ocasiones, sin embargo, puede comenzar a funcionar por su propia voluntad e incitar al avión a subir o bajar la punta. Eso es un recorte desbocado. Tales fallas son fácilmente contrarrestadas por el piloto – primero usando la columna de control para dar un elevador opuesto, luego accionando un par de interruptores para apagar el sistema eléctrico antes de revertir a un sistema paralelo perfectamente capaz de ajuste manual. Pero parecía que por alguna razón, la tripulación de Lion Air no habría recurrido a la simple solución.