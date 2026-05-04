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Un vehículo 'monster truck' arrolla al público y causa 3 muertes en Colombia

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El vehículo arrolló a una multitud en un espectáculo al aire libre en Popayán. Además de los fallecidos, causó lesiones a al menos otras 40 personas, dijeron las autoridades locales.

Un vehículo monster truck arrolló el domingo a una multitud de espectadores durante una acrobacia en un espectáculo automovilístico al aire libre en Colombia, lo que causó la muerte de tres personas y lesiones a otras 40, dijeron las autoridades locales.

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Las imágenes de video verificadas por la agencia de noticias Reuters muestran a multitudes de personas en Popayán, la capital de Cauca, un departamento en el suroeste de Colombia, observando cómo la persona que conducía realizaba trucos, luego parecía perder el control del vehículo y golpeaba a los espectadores que estaban de pie detrás de una barrera.

Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, dijo en un comunicado que algunos de los heridos eran atendidos en un hospital de la ciudad y que las autoridades locales investigarían los hechos.

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"Hoy es una noche profundamente dolorosa para nuestra ciudad", dijo Muñoz.

El diario colombiano El Tiempo informó que la policía barajaba como posible causa un fallo mecánico. "El vehículo se aceleró, no se podía frenar", dijo al periódico Julián Castañeda, comandante de la policía local.

Las publicaciones en las redes sociales que anunciaban el evento, Popayán Monster Truck 2026, decían que también incluiría acrobacias de BMX y motocross de estilo libre. Los promotores del evento no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, dijo en un comunicado que las autoridades de salud locales habían desplegado bomberos y ambulancias para coordinar la respuesta de emergencia.

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