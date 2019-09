En estos momentos, la oficina de patentes estadounidense reconoce cuatro registros de marcas relacionados con los martes y con los tacos: Techno Taco Tuesday (Martes taquero y tecno) de una empresa de entretenimiento en Las Vegas; "Tuesdays Were Made for Tacos at Rosa's!" (¡Los martes son de tacos en Rosa's!), para el restaurante de ese nombre en Fort Worth, Texas; el Taco Tuesday del hotel Gregory en Somers Point, Nueva Jersey (y que solamente aplica para ese estado), y la marca de 1989 para Taco John's (que aplica para todo Estados Unidos excepto Nueva Jersey).