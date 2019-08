Mientras tanto, McClain estaba captando la atención por otro motivo. La NASA estaba promoviendo la posible caminata espacial exclusivamente de mujeres, en la que McClain haría trabajos fuera de la EEI con la astronauta Christina Koch. No obstante, en un repentino cambio pocos días antes de la caminata, la NASA avisó que McClain no participaría, con la explicación de que no había suficientes trajes de la talla de ambas mujeres.