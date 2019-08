Walter S. Gifford, presidente de American Telephone and Telegraph Company, realizó la primera llamada trasatlántica, de su oficina en Nueva York a la oficina en Londres de sir Evelyn Murray, el secretario de la Oficina General de Correos del Reino Unido. En un inicio, esas llamadas de larga distancia costaban 1500 dólares la hora, o 25 dólares el minuto, según United Press. Credit The New York Times