¿Por qué Ceuta es un punto crítico migratorio?

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La península situada en la costa norte de Marruecos, que España ha gobernado durante siglos, ha sido escenario frecuente de cruces masivos de migrantes y de tensiones políticas.

En los últimos días, decenas de miles de migrantes han entrado a una diminuta península en la costa de Marruecos que España ha gobernado durante siglos, lo que ha profundizado las tensiones en torno a una frontera que por mucho tiempo ha generado problemas en la relación entre los dos gobiernos.

Al menos 60 personas han muerto al intentar entrar a Ceuta en los últimos días, dijo un portavoz del gobierno local, y para la tarde del viernes, la gran mayoría de los que llegaron habían regresado a Marruecos.

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La península, Ceuta, es una de las dos únicas ciudades en el continente africano que son oficialmente parte de Europa. A lo largo de los años, miles de migrantes han escalado una valla fronteriza de unos 6 metros de altura para entrar a Ceuta o han ingresado al territorio por mar en episodios de cruces masivos.

Pero el jueves, la afluencia de migrantes en el pasaje fue tal que España movilizó a sus fuerzas militares, y desató una reacción violenta de la oposición de derecha del país, que acusa al gobierno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ser laxo en el control fronterizo.

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Cubrimos la noticia aquí. A continuación, te presentamos una guía de por qué Ceuta es importante.

¿Por qué Ceuta es un punto crítico de cruce?

Ceuta, una península de unos 8 kilómetros de largo en la costa norte de Marruecos, es un enclave español fortificado por una doble valla y presencia policial y paramilitar española.

La ciudad, junto con Melilla, otra ciudad autónoma española más al este en la misma costa, tienen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Eso significa que ambas ciudades son lugares donde los migrantes que buscan mejores oportunidades, muchos de ellos procedentes de Marruecos, con frecuencia intentan cruzar hacia Europa.

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Por ejemplo, en 2021, más de 10.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta en dos días. En 2022, al menos 23 migrantes murieron en una estampida durante un intento de cruce masivo en Melilla. Muchos otros han muerto en el mar.

Para entrar, algunos migrantes nadan rodeando las vallas. Otros hacen viajes cortos e ilícitos en bote a Ceuta desde Marruecos. Pero en su mayoría, corren y escalan la valla, o usan cizallas para cortarla, y en el proceso suelen ser detectados por sensores de movimiento y guardias en torres de observación.

(Aquí tienes un artículo fascinante, en inglés, sobre el equipo de fútbol de Ceuta, que analiza la relación del territorio con España).

¿Qué pasó allí esta semana?

Se estima que entre 50.000 y 60.000 migrantes llegaron a Ceuta el jueves y viernes, dijeron las autoridades. Para la tarde del viernes, más de 48.000 habían regresado, según el Ministerio del Interior de España.

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La afluencia de migrantes en los últimos días es mucho mayor que en periodos equivalentes, incluso durante el punto álgido de la crisis migratoria europea de 2015.

El gobierno español informó en un comunicado que enviaría pelotones militares para hacer cumplir la seguridad fronteriza mediante un aumento del apoyo aéreo y naval, y el envío de equipos de buceo para patrullar las aguas. La Unión Europea se ofreció a enviar apoyo a España por parte de Frontex, su agencia de fronteras y guardia costera, para restablecer el orden.

Sánchez, el presidente del gobierno español, declaró el viernes desde la frontera que su gobierno estaba haciendo todo lo posible para repatriar a los migrantes que habían ingresado al país de manera irregular.

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El gobierno marroquí aún no ha respondido oficialmente a esta afluencia migratoria. La policía y las fuerzas de seguridad marroquíes se desplegaron cerca de Castillejos, una localidad cercana a la frontera con Ceuta, donde el viernes se produjeron enfrentamientos.

¿Qué les sucede a los migrantes después de llegar?

Hasta ahora, ninguna de las personas que cruzaron ha viajado desde Ceuta hacia la España peninsular u otros Estados miembro de la UE, dijo un alto funcionario de la UE el viernes por la tarde.

Aunque Ceuta es parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, el cual permite la libre circulación entre los Estados que lo integran, opera bajo reglas especiales que restringen continuar el viaje hacia la España peninsular y el resto del bloque.

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En el pasado, muchos migrantes habían sido repatriados rápidamente. Pero una reciente decisión del Tribunal Supremo prohibió la devolución sumaria de los migrantes interceptados en el mar en su intento por llegar a los territorios españoles.

Las personas migrantes pueden ser retenidas en un centro temporal en Ceuta. Grupos de derechos humanos han criticado sus condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Un portavoz del gobierno de Ceuta dijo el viernes que España alentaría a los migrantes que ingresan ilegalmente a abandonar la ciudad, y añadió que las autoridades no proporcionarían alimentos ni refugio el viernes por la noche.

¿Por qué es importante este cruce masivo?

La frontera continental africana ha sido una fuente importante de tensión política interna para el gobierno de izquierda de Sánchez y un punto de fricción diplomática entre Marruecos y España.

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En el ámbito nacional, Sánchez ha buscado proyectar una imagen de España como el nuevo crisol cultural de Occidente. Ha acogido a los inmigrantes, en especial a los latinoamericanos, que hablan español.

Pero sobre Ceuta, Sánchez ha suscitado críticas de oponentes políticos conservadores y antiinmigrantes, quienes lo acusan de ser laxo en el control fronterizo, así como de defensores promigrantes que critican al gobierno por sus duras tácticas de aplicación de las leyes migratorias.

Los críticos de derecha aprovecharon la situación el jueves, y culparon de atraer llegadas ilegales al nuevo plan de España para otorgar una vía hacia el estatus legal a los migrantes indocumentados que ya están en el país.

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"Es una invasión", dijo Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, quien acusó al gobierno de Sánchez de invitar a propósito a los migrantes, quienes insinuó, sin pruebas, que eran criminales, violadores y posibles votantes de izquierda.

El gobierno, sin embargo, por su parte aseguró que el alto volumen de cruces ilegales no era parte de su visión.

En el frente internacional, España está ansiosa por mantener buenas relaciones con Marruecos, en parte para conservar su cooperación en la disuasión de las llegadas de migrantes. Después del importante episodio de cruces en 2021, funcionarios del gobierno español dijeron que Marruecos veía a los migrantes como una especie de moneda de cambio, y que aprovechaba el control sobre su movimiento a través de la frontera para extraer recompensas financieras y políticas de España.

Horas después de que los migrantes comenzaran a llegar en masa a Ceuta ese año, España aprobó 30 millones de euros, unos 37 millones de dólares, en ayuda a Marruecos para la vigilancia policial fronteriza.

El jueves por la noche no estaba claro qué había provocado la última aglomeración de personas en Ceuta. Varios migrantes le dijeron a The New York Times el viernes que las autoridades marroquíes los alentaron a cruzar a Ceuta. Sánchez dijo que las autoridades marroquíes estaban dispuestas a ayudar a repatriar a los migrantes.

Jason Horowitz, Carlos Barragán, Ségolène Le Stradic y Monika Cvorak colaboraron con reportería.

Jason Horowitz, Carlos Barragán, Ségolène Le Stradic y Monika Cvorak colaboraron con reportería.