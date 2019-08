En la silueta de la ciudad se veía el sinuoso rascacielos residencial de Oscar Niemeyer, el edificio Copan. "No me atrae el ángulo perfecto, ni la línea recta, dura, inflexible", comentó alguna vez Niemeyer. "Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país".