En noviembre, Dolce & Gabbana tuvo que cancelar una pasarela en China porque los videos promocionales tenían a una modelo china a la que le "enseñaban" a comer pasta con palillos. Luego Prada se metió en problemas por un aparador de llaveros para bolsas de mano que eran incómodamente parecidos al personaje Little Black Sambo, considerado un estereotipo racista. A principios de junio el comediante Hasan Minhaj dijo durante su presentación en la ceremonia de Council of Fashion Designers of America que Gucci era conocida por "ponerles turbantes a hombres blancos".